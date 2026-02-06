„Önök Magyarországon elképzelni sem tudják, milyen terrorban élünk Kárpátalján” – újabb részletek derültek ki a kényszersorozás következtében elhunyt magyar férfiről

Most a helyi református gyülekezet tagjai igyekeznek az idős szülőket gyászoló házaspárt támogatni.
„A szívünk szakad meg, ha belegondolunk, mekkora fájdalmat kell az idős Gyöngyinek és Tibornak átélnie. Ott álltak a fiuk ukrán zászlóval letakart koporsója mellett, és végig kellett nézniük, amint a gyermekük testét leeresztik a földbe. Borzalmas volt a temetésen a katonák látványa, és fülsüketítő a tiszteletlövések hangja” – mondta el lehajtott fejjel a férfi.
Zsolt több hivatalos orvosi irattal is alátámasztotta súlyos szívbetegségét, ám a sorozóhatóságok és a kiképzést irányító tisztek ezt figyelmen kívül hagyták. Értesülések szerint azzal indokolták döntésüket, hogy bár a szakvélemények alapján nem volt alkalmas frontszolgálatra, a megterhelő kiképzésen köteles részt venni. A férfi szervezete néhány nap alatt feladta a terhelést, életét már nem lehetett megmenteni.