„Önök Magyarországon elképzelni sem tudják, milyen terrorban élünk Kárpátalján” – újabb részletek derültek ki a kényszersorozás következtében elhunyt magyar férfiről

Rebán Zsolt a második ismert magyar nemzetiségű áldozata az ukrajnai kényszersorozási gyakorlatnak. A 41 éves férfi január 18-án vesztette életét egy katonai kiképzés során, annak ellenére, hogy gyermekkora óta dokumentált, súlyos szívbetegségben szenvedett. Az eset nem előzmény nélküli: korábban Sebestyén József halála is komoly visszhangot váltott ki. Őt a nyáron hurcolták el az utcáról, és miután közölte, hogy nem kíván részt venni a háborúban, olyan bántalmazás érte, amelybe később belehalt.

Rebán Zsolt szülei a gyász terhe alatt teljesen összetörtek. A Bors megkereste őket, de azt mondták, hogy képtelenek nyilatkozni fiúk elvesztéséről. Egy közeli ismerősük azonban elmondta mi is történt valójában. A férfi nyomatékosan arra kérte őket, hogy a nevét ne írják le.