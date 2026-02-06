Ft
sebestyén józsef rebán zsolt kiképzés magyarország

„Önök Magyarországon elképzelni sem tudják, milyen terrorban élünk Kárpátalján” – újabb részletek derültek ki a kényszersorozás következtében elhunyt magyar férfiről

2026. február 06. 10:41

Rebán Zsolt szülei a gyász terhe alatt teljesen összetörtek.

2026. február 06. 10:41
null

Rebán Zsolt a második ismert magyar nemzetiségű áldozata az ukrajnai kényszersorozási gyakorlatnak. A 41 éves férfi január 18-án vesztette életét egy katonai kiképzés során, annak ellenére, hogy gyermekkora óta dokumentált, súlyos szívbetegségben szenvedett. Az eset nem előzmény nélküli: korábban Sebestyén József halála is komoly visszhangot váltott ki. Őt a nyáron hurcolták el az utcáról, és miután közölte, hogy nem kíván részt venni a háborúban, olyan bántalmazás érte, amelybe később belehalt.

Rebán Zsolt szülei a gyász terhe alatt teljesen összetörtek. A Bors megkereste őket, de azt mondták, hogy képtelenek nyilatkozni fiúk elvesztéséről. Egy közeli ismerősük azonban elmondta mi is történt valójában. A férfi nyomatékosan arra kérte őket, hogy a nevét ne írják le.

„Önök, ott, Magyarországon elképzelni sem tudják, milyen terrorban élünk itt, Kárpátalján. A baj óriási, bárki bajba kerülhet, akinek nem találják megfelelőnek a viselkedését” – monda elkeseredetten. Zsolt szülei, Gyöngyi és Tibor egyelőre képtelenek elfogadni gyermekük halálát.

 Zsolt túl fiatal volt még 41 évesen. Szeretett volna teljes életet élni és családot alapítani, de ez nem adatott meg neki.

„Egyedülálló ember volt. Nem talált megfelelő társat, ezért házasságot sem kötött, de még barátnője sem volt. Ő lett viszont a szülei legfőbb támasza” – mondta el a férfi. Zsolt aki súlyos szívbetegsége miatt csak alkalmi munkákat vállalhatott, vitte például rendszeresen a tűzifát a vele egy háztartásban élő szüleinek. Ő volt, az aki bevásárolt, mindenben igyekezett segíteni.

Most a helyi református gyülekezet tagjai igyekeznek az idős szülőket gyászoló házaspárt támogatni.

„A szívünk szakad meg, ha belegondolunk, mekkora fájdalmat kell az idős Gyöngyinek és Tibornak átélnie. Ott álltak a fiuk ukrán zászlóval letakart koporsója mellett, és végig kellett nézniük, amint a gyermekük testét leeresztik a földbe. Borzalmas volt a temetésen a katonák látványa, és fülsüketítő a tiszteletlövések hangja” – mondta el lehajtott fejjel a férfi.

Zsolt több hivatalos orvosi irattal is alátámasztotta súlyos szívbetegségét, ám a sorozóhatóságok és a kiképzést irányító tisztek ezt figyelmen kívül hagyták. Értesülések szerint azzal indokolták döntésüket, hogy bár a szakvélemények alapján nem volt alkalmas frontszolgálatra, a megterhelő kiképzésen köteles részt venni. A férfi szervezete néhány nap alatt feladta a terhelést, életét már nem lehetett megmenteni.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

