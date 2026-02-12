Megfagyott a levegő a NATO ülésén, miután szót adtak a magyar miniszternek (VIDEÓ)

Betelt a pohár: Szijjártó nekiment Brüsszelnek és az európai vezetőknek, miután egy újabb magyar halt meg a háborúban (VIDEÓ)
„Mindaddig, amíg zajlik a háború, addig sajnos ilyen tragikus hírekre számíthatunk.”
„Nem több fegyver kell Ukrajnába, hanem józanság és őszinte párbeszéd!”
A NATO maradjon az eredeti szándékok szerint védelmi szövetség! – hangsúlyozta a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában a honvédelmi miniszter azt követően, hogy csütörtökön Brüsszelben részt vett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete miniszteri értekezletén.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy a NATO védelmi minisztereinek tanácskozásán az amerikai képviselő azzal a kifejezéssel mutatta be azt, „ami előttünk áll”, hogy „NATO 3.0” következik. Megváltozott a világ biztonsági helyzete, és Amerika más prioritásokra fókuszál – fűzte hozzá.
„Sajnos halljuk otthonról is a híreket” arról, hogy a háború folytatódik, újabb áldozatokat szed, és újabb magyar áldozat is van
– jelentette ki.
„Ennek fényében kiemeltem azt az értekezleten, hogy mennyire fontos, hogy a NATO megmaradjon az eredeti szándékok szerint egy védelmi szövetség. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát a NATO-ban” – fogalmazott a politikus.
A videónyilatkozathoz csatolva azt írták: „Nem több fegyver kell Ukrajnába, hanem józanság és őszinte párbeszéd!”
Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP