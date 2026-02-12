Ft
szalay - bobrovniczky kristóf nato ukrajna

Megfagyott a levegő a NATO ülésén, miután szót adtak a magyar miniszternek (VIDEÓ)

2026. február 12. 16:39

„Nem több fegyver kell Ukrajnába, hanem józanság és őszinte párbeszéd!”

2026. február 12. 16:39
null

A NATO maradjon az eredeti szándékok szerint védelmi szövetség! – hangsúlyozta a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában a honvédelmi miniszter azt követően, hogy csütörtökön Brüsszelben részt vett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete miniszteri értekezletén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy a NATO védelmi minisztereinek tanácskozásán az amerikai képviselő azzal a kifejezéssel mutatta be azt, „ami előttünk áll”, hogy „NATO 3.0” következik. Megváltozott a világ biztonsági helyzete, és Amerika más prioritásokra fókuszál – fűzte hozzá.

„Sajnos halljuk otthonról is a híreket” arról, hogy a háború folytatódik, újabb áldozatokat szed, és újabb magyar áldozat is van

– jelentette ki.

„Ennek fényében kiemeltem azt az értekezleten, hogy mennyire fontos, hogy a NATO megmaradjon az eredeti szándékok szerint egy védelmi szövetség. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát a NATO-ban” – fogalmazott a politikus.

A videónyilatkozathoz csatolva azt írták: „Nem több fegyver kell Ukrajnába, hanem józanság és őszinte párbeszéd!”

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

