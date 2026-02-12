Megfagyott a levegő a NATO ülésén, miután szót adtak a magyar miniszternek (VIDEÓ)

A NATO maradjon az eredeti szándékok szerint védelmi szövetség! – hangsúlyozta a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában a honvédelmi miniszter azt követően, hogy csütörtökön Brüsszelben részt vett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete miniszteri értekezletén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy a NATO védelmi minisztereinek tanácskozásán az amerikai képviselő azzal a kifejezéssel mutatta be azt, „ami előttünk áll”, hogy „NATO 3.0” következik. Megváltozott a világ biztonsági helyzete, és Amerika más prioritásokra fókuszál – fűzte hozzá.