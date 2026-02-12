Ft
02. 12.
csütörtök
háború Háború Ukrajnában béke NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Mark Rutte

Dermesztő üzenet érkezett Brüsszelből: egy négyzetcentimétert sem fognak engedni – ezt még Putyinnak is értenie kell

2026. február 12. 17:24

Mark Rutte szerint a szövetségesek egységesek Ukrajna támogatásában.

2026. február 12. 17:24
null

A katonai szövetség azt szeretné, hogy a brutális ukrajnai háború igazságos és tartós béke elérésével véget érjen – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben, a tagállamok védelmi miniszereinek találkozóját követően csütörtökön.

Mark Rutte sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a szövetségesek egységesek Ukrajna támogatásában, és elkötelezettek a tagállamok minden négyzetcentiméterének védelme mellett.

A NATO csütörtökön indította el Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) programját, ami – mint kiemelte – világossá teszi: bármilyen biztonsági fenyegetésre a szövetség közös fellépéssel fog válaszolni a tagországok egymilliárd állampolgára békéjének szavatolása érdekében.

Hangsúlyozta: a NATO célja elrettentésének és védelmének megerősítése, valamint Ukrajna folyamatos támogatásának biztosítása.

A NATO erős és erős marad – jelentette ki. A kollektív biztonság iránti kötelezettségvállalás teljesítésének bizonyítékai már láthatóak, ami leginkább egy erősebb európai védelem kialakításának szándékában mutatkozik meg – hangoztatta.

(MTI)

Nyitókép: DANIEL PETER / AFP

 

