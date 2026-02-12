Dermesztő üzenet érkezett Brüsszelből: egy négyzetcentimétert sem fognak engedni – ezt még Putyinnak is értenie kell

Üzent a NATO-főtitkár: Oroszország soha többé ne próbálja meg megtámadni Ukrajnát!
Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent – jelentette ki Mark Rutte.
Mark Rutte szerint a szövetségesek egységesek Ukrajna támogatásában.
A katonai szövetség azt szeretné, hogy a brutális ukrajnai háború igazságos és tartós béke elérésével véget érjen – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben, a tagállamok védelmi miniszereinek találkozóját követően csütörtökön.
Mark Rutte sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a szövetségesek egységesek Ukrajna támogatásában, és elkötelezettek a tagállamok minden négyzetcentiméterének védelme mellett.
A NATO csütörtökön indította el Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) programját, ami – mint kiemelte – világossá teszi: bármilyen biztonsági fenyegetésre a szövetség közös fellépéssel fog válaszolni a tagországok egymilliárd állampolgára békéjének szavatolása érdekében.
Hangsúlyozta: a NATO célja elrettentésének és védelmének megerősítése, valamint Ukrajna folyamatos támogatásának biztosítása.
A NATO erős és erős marad – jelentette ki. A kollektív biztonság iránti kötelezettségvállalás teljesítésének bizonyítékai már láthatóak, ami leginkább egy erősebb európai védelem kialakításának szándékában mutatkozik meg – hangoztatta.
Ezt is ajánljuk a témában
Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent – jelentette ki Mark Rutte.
(MTI)
Nyitókép: DANIEL PETER / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani” – mondta Lázár János.
Az oroszok legalábbis már megegyezésről beszélnek.
Lehet, jobban járna Zelenszkij, ha valóban a békében gondolkodna.