02. 12.
csütörtök
ingatlanmutyi korrupció Brüsszel rendőrség razzia Európai Ügyészség Európai Bizottság Belgium

Elképesztő: csaknem egymilliárd eurós korrupció miatt nyomoznak a hatóságok az Európai Bizottság épületében

2026. február 12. 16:44

Két tucatnyi ingatlant árusíthattak ki, Brüsszel persze izomból tagad.

2026. február 12. 16:44
Razziát tartott csütörtökön a belga rendőrség az Európai Bizottság brüsszeli épületeiben egy 2024-ben lebonyolított, mintegy 900 millió euró értékű ingatlanügylet kapcsán – számolt be az Euractiv. A vizsgálat középpontjában 23 bizottsági ingatlan áll, amelyeket a belga állammal kötött megállapodás keretében értékesítettek.

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette:

tudatában vannak a folyamatban lévő vizsgálatnak”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „bíznak abban, hogy az eljárás minden szempontból szabályszerűen zajlott”.

A testület közölte:

  • elkötelezett az átláthatóság és
  • az elszámoltathatóság mellett, és
  • „teljes mértékben együttműködik” az Európai Ügyészséggel, valamint
  • a belga hatóságokkal.

Az Európai Ügyészség nem közölt részleteket az ügyben, csak annyit erősített meg, hogy

az Európai Bizottságot érintően „bizonyítékgyűjtési tevékenységet folytat egy folyamatban lévő vizsgálat keretében”.

Az érintett ingatlanokat egy belga állami befektetési alap vásárolta meg, amely tervei szerint

  • felújítja az épületeket,
  • fenntarthatóbbá teszi őket, majd
  • üzleti és lakóingatlan-ként újra piacra dobja.

A tranzakció illeszkedett a Bizottság azon stratégiájába, amely a hivatali területek mintegy negyedével való csökkentését célozta meg, miután a koronavírus-járvány óta több alkalmazott dolgozik távmunkában.

Brüsszel emellett átalakítaná az úgynevezett Európai Negyedet is, hogy az élhetőbb, lakosságbarátabb városrésszé váljon. A Bizottság számára az ingatlaneladás egyúttal azt a célt szolgálta, hogy kevesebb, de energiahatékonyabb épületet használjon a jövőben.

***

Fotó: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP

 

 

