Elképesztő: csaknem egymilliárd eurós korrupció miatt nyomoznak a hatóságok az Európai Bizottság épületében

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Két tucatnyi ingatlant árusíthattak ki, Brüsszel persze izomból tagad.
Razziát tartott csütörtökön a belga rendőrség az Európai Bizottság brüsszeli épületeiben egy 2024-ben lebonyolított, mintegy 900 millió euró értékű ingatlanügylet kapcsán – számolt be az Euractiv. A vizsgálat középpontjában 23 bizottsági ingatlan áll, amelyeket a belga állammal kötött megállapodás keretében értékesítettek.
Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette:
tudatában vannak a folyamatban lévő vizsgálatnak”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „bíznak abban, hogy az eljárás minden szempontból szabályszerűen zajlott”.
A testület közölte:
Az Európai Ügyészség nem közölt részleteket az ügyben, csak annyit erősített meg, hogy
az Európai Bizottságot érintően „bizonyítékgyűjtési tevékenységet folytat egy folyamatban lévő vizsgálat keretében”.
Az érintett ingatlanokat egy belga állami befektetési alap vásárolta meg, amely tervei szerint
A tranzakció illeszkedett a Bizottság azon stratégiájába, amely a hivatali területek mintegy negyedével való csökkentését célozta meg, miután a koronavírus-járvány óta több alkalmazott dolgozik távmunkában.
Brüsszel emellett átalakítaná az úgynevezett Európai Negyedet is, hogy az élhetőbb, lakosságbarátabb városrésszé váljon. A Bizottság számára az ingatlaneladás egyúttal azt a célt szolgálta, hogy kevesebb, de energiahatékonyabb épületet használjon a jövőben.
***
Fotó: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP