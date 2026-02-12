Elképesztő: csaknem egymilliárd eurós korrupció miatt nyomoznak a hatóságok az Európai Bizottság épületében

elkötelezett az átláthatóság és

az elszámoltathatóság mellett, és

„teljes mértékben együttműködik” az Európai Ügyészséggel, valamint

az Európai Ügyészséggel, valamint a belga hatóságokkal.

Az Európai Ügyészség nem közölt részleteket az ügyben, csak annyit erősített meg, hogy

az Európai Bizottságot érintően „bizonyítékgyűjtési tevékenységet folytat egy folyamatban lévő vizsgálat keretében”.

Az érintett ingatlanokat egy belga állami befektetési alap vásárolta meg, amely tervei szerint