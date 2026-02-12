Elemzés: Magyarországon nőtt legtöbbet a minimálbér

A forintárfolyam 7-9 százalékos erősödése és a 11 százalékos minimálbér-növelés hatására euróban számítva éves alapon hazánkban nőtt a legnagyobb mértékben a legalacsonyabb keresetűek fizetése, közel 19 százalékkal. Az Oeconomus gazdaságkutató cikkében bemutatja, hogyan alakult a idén januárban az Európai Unióban a minimálbér emelése, illetve kontextusba helyezzi: mekkora a minimálbérre bejelentett munkavállalók aránya.

A munkáltatók és munkavállalók érdekvédelmi szervezetei minden év második felében megállapodnak a minimálbér emelési ütemében, amit végül a kormány által benyújtott jogszabály formalizál - idézi fel az Oeconomus. A minimálbér emelkedése, mint felhívják a figyelmet, átszivárog a többi jövedelmi sávra is,