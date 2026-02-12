Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar minimálbér oeconomus európai unió minimálbér

Elemzés: Magyarországon nőtt legtöbbet a minimálbér

2026. február 12. 16:00

A minimálbér bővülési üteme közel egybevág az éves átlagos kereset-növekedéssel, így egyfajta referenciapontként szolgál – írja az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Ez alapján a legalacsonyabb fizetések idei változási üteméből következtetni lehet a teljes bérdinamikára.

2026. február 12. 16:00
forint minimálbér

A forintárfolyam 7-9 százalékos erősödése és a 11 százalékos minimálbér-növelés hatására euróban számítva éves alapon hazánkban nőtt a legnagyobb mértékben a legalacsonyabb keresetűek fizetése, közel 19 százalékkal. Az Oeconomus gazdaságkutató cikkében bemutatja, hogyan alakult a idén januárban az Európai Unióban a minimálbér emelése, illetve kontextusba helyezzi: mekkora a minimálbérre bejelentett munkavállalók aránya.

A munkáltatók és munkavállalók érdekvédelmi szervezetei minden év második felében megállapodnak a minimálbér emelési ütemében, amit végül a kormány által benyújtott jogszabály formalizál - idézi fel az Oeconomus. A minimálbér emelkedése, mint felhívják a figyelmet, átszivárog a többi jövedelmi sávra is, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

így az átlagos bérdinamika egyik legfőbb meghatározó tényezője, hogy mekkora ütemű bérfejlesztésben tudtak megállapodni. 

A tavalyi döntés értelmében idén januártól a minimálbér 11 százalékkal, a legalább szakképesítéssel rendelkező munkavállalókra érvényes garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedett. Utóbbi, az EU-ban egyedülálló bérkategória miatt a magyar minimálbér statisztika torzított.

Az Európai Unió 27 tagállama közül Finnországban, Svédországban, Dániában, Ausztriában és Olaszországban nincs érvényben az egész országra kötelező minimális bérszint. Ezeket az államokat leszámítva 

a 11 százalékos magyar minimálbér-emelkedés a fennmaradó 22 ország közül a negyedik legmagasabb. 

A rangsor elején, több mint 12 százalékos minimálbér emelkedéssel Bulgária és Szlovákia áll, míg Észtországban, Spanyolországban, Romániában és Szlovéniában semmit nem emeltek a legalacsonyabb keresetűek fizetésén. 

Az Európai Bizottság által felügyelt Eurostat adatbázisa szerint 

a forintárfolyam tavalyi 7-9 százalékos erősödése miatt a magyar minimálbér euróban számolva ennél is nagyobb mértékben, 18,5 százalékkal emelkedett. 

Azon négy minimálbérrel rendelkező ország közül, amelyek nem tagjai az eurózónának, 

a magyar minimálbér fejlődése a legmagasabb mértékű. 

A cseh korona árfolyama közel 4 százalékkal, a lengyel zlotyi euróval szembeni cserearánya pedig 1,2 százalékkal javult, míg a román lej 2,2 százalékkal leértékelődött – olvasható az Oeconomus összefoglaló elemzésében.

Összességében az euróban vezetett minimálbér Csehországban 11,2 százalékkal, Lengyelországban 4,4 százalékkal javult, az ismételten súlyos gazdasági problémákkal és magas államháztartási hiánnyal küzdő Romániában pedig 2,3 százalékkal romlott. Szomszédunkban a közel 10 százalékos drágulás megakadályozása érdekében a minimálbért idén nem emelték.

A legfrissebb

2024-es statisztika szerint a magyar minimálbér átlagbérhez viszonyított aránya csupán 39 százalék volt, 2025-ben a KSH adatbázisa szerint 42 százalékra emelkedett.

 Az 22 országos minimálbérrel rendelkező tagállama közül Szlovéniában és Lengyelországban a legmagasabb, 54 százalék az átlagbérhez viszonyítva a minimálbér aránya. Ezzel szemben Máltán a legkisebb, mindössze 36 százalékos.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép forrása: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 12. 17:53
koszonjuk szepen
Válasz erre
0
0
74bro
2026. február 12. 17:33
Kiragadott számok nem árulnak el mindent, ezért a minimálbérek összehasonlítása sántít. Sok magyar minimálbéresnek (papíron), főleg vidéken saját lakása/háza van, és nem kell lakbért fizetnie. Ez több fejlett nyugati országban máshogy van. Jól hangzik a háromezer euró bruttó, legalábbis nekünk, de ha abból ezret levonnak (adó, biztosítások) nyolcszázat kifizetsz lakásra, akkor állandóan a reklámújságokat kell figyelned, hol, mit áraznak le.
Válasz erre
0
1
ertonszena
•••
2026. február 12. 17:20 Szerkesztve
Szarul élek, szarul élek, akkor is szarul élek! Így szuggerálja magát a budai hegyvidéken "nyomorgó" egyszeri tiszás, miközben most már teljesen biztos, hogy 2010 óta nálunk nőtt a második legnagyobb mértékben a reáljövedelem. Mielőtt az itteni nagyon hülye példányaik elkezdenek epét hányni, javaslom, hogy nézzenek utána a reáljövedelem, illetve a növekedési arány fogalmának.
Válasz erre
0
1
Reszelő Aladár
2026. február 12. 17:10
Nekem az a kedvencem, amikor a tiszás munkaadó panaszkodik, hogy - Magyarország a legszegényebb ország az EU-ben és ez a kormány hibája - neki 10% körül kell emelnie a béreket, amiket rohadt nehéz kigazdálkodni és ez, hogy ilyet előírnak, az is a kormány hibája Nekik tényeg a Kétfarkú Kutyákra kellene szavazni. "legyen minden jobb". Amúgy meg örökélet, ingyen sör. Az ukránoknak meg minden fegyver és örök lőszer.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!