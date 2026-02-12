Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság zelenszkij európai unió magyarország ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor Zelenszkij csatlakozási tervéről: „Álom, édes álom” (VIDEÓ)

2026. február 12. 11:21

A miniszterelnök megnevezte az Unió gazdasági fellendülésnek három alapfeltételét.

2026. február 12. 11:21
null

Orbán Viktor Facebook-videójában a TV2 riportere arról kérdezte a miniszterelnököt az EU-csúcson, mikor csatlakozhatna Ukrajna az Európai Unióhoz. A kormányfő rövid, de egyértelmű választ adott: „Álom, édes álom.”

A miniszterelnök a videóban arról is beszélt, hogy Magyarország meg fogja védeni szuverenitását az Ukrajna felől érkező fenyegetésekkel szemben. Az elmúlt időszakban több éles hangvételű nyilatkozat is elhangzott ukrán részről. Legutóbb Jevhen Karasz , az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a C14 nevű, neonáci szellemiségű szervezet vezetője azzal fenyegetőzött, hogy adott esetben a „118. ukrán fegyveres dandár két perc alatt Magyarországra érne és lerohanná az országot”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország minden ilyen kijelentést komolyan vesz, és megvédi saját érdekeit.

A kormányfő kitért a csütörtöki EU-csúcs valódi céljára is, amely az volt, hogy megoldást találjanak Európa gazdasági hanyatlására. Orbán Viktor úgy látja, a gazdasági fellendülésnek három alapfeltétele van.

Elsőként a békét nevezte meg, hangsúlyozva, hogy háborús környezetben a gazdaság nem tud érdemben növekedni. Második pontként az uniós források „otthon tartását” emelte ki. Álláspontja szerint az Európai Unió pénzügyi forrásait a tagállamok gazdaságának erősítésére kellene fordítani, nem pedig Ukrajnába irányítani. Harmadik feltételként az energiaárak csökkentését jelölte meg, mivel a magas energiaárak súlyosan érintik az európai vállalkozásokat és cégeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
juppiter
2026. február 12. 12:12
Egy háborúban álló, rommá lőtt, kifosztott, agresszív, korrupt, hálátlan, követelőző ország egy lejárt mandátumú elnökkel, egy komplett Neander-völgy mekkora nyereség Európának, nincsenek rá szavak. A migránsok mellé importálni a kiszámíthatatlanságot, és még eladósodni hozzá. Az ördög írja ezeket a terveket?
Válasz erre
1
0
Hangillat
2026. február 12. 12:08
Wonderwoman EUrsula Won Der Laywoman, majd besegít jogállamilag. "Álom, édes álom.”" Állom, Édes állom.
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 12. 12:06
Ukrán náci söpredék.
Válasz erre
0
0
zolotarjov-2
2026. február 12. 11:24
Ha szerinte az EU és Ukrajna is annyira rossz, akkor miért nem hagyja, hogy egymásra találjanak, ő meg távozna?
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!