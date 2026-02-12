Orbán Viktor Zelenszkij csatlakozási tervéről: „Álom, édes álom” (VIDEÓ)

„Két perc alatt odaérnénk” – invázióval fenyegeti Magyarországot egy ukrán őrnagy
Jevhen Karasz korábban Zelenszkijtől is kapott kitüntetést.
A miniszterelnök megnevezte az Unió gazdasági fellendülésnek három alapfeltételét.
Orbán Viktor Facebook-videójában a TV2 riportere arról kérdezte a miniszterelnököt az EU-csúcson, mikor csatlakozhatna Ukrajna az Európai Unióhoz. A kormányfő rövid, de egyértelmű választ adott: „Álom, édes álom.”
A miniszterelnök a videóban arról is beszélt, hogy Magyarország meg fogja védeni szuverenitását az Ukrajna felől érkező fenyegetésekkel szemben. Az elmúlt időszakban több éles hangvételű nyilatkozat is elhangzott ukrán részről. Legutóbb Jevhen Karasz , az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a C14 nevű, neonáci szellemiségű szervezet vezetője azzal fenyegetőzött, hogy adott esetben a „118. ukrán fegyveres dandár két perc alatt Magyarországra érne és lerohanná az országot”.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország minden ilyen kijelentést komolyan vesz, és megvédi saját érdekeit.
A kormányfő kitért a csütörtöki EU-csúcs valódi céljára is, amely az volt, hogy megoldást találjanak Európa gazdasági hanyatlására. Orbán Viktor úgy látja, a gazdasági fellendülésnek három alapfeltétele van.
Elsőként a békét nevezte meg, hangsúlyozva, hogy háborús környezetben a gazdaság nem tud érdemben növekedni. Második pontként az uniós források „otthon tartását” emelte ki. Álláspontja szerint az Európai Unió pénzügyi forrásait a tagállamok gazdaságának erősítésére kellene fordítani, nem pedig Ukrajnába irányítani. Harmadik feltételként az energiaárak csökkentését jelölte meg, mivel a magas energiaárak súlyosan érintik az európai vállalkozásokat és cégeket.
Orbán Balázs kifejtette, hogy a magyaroknak lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják finanszírozni Ukrajna háborúját.
