Orbán Viktor Zelenszkij csatlakozási tervéről: „Álom, édes álom” (VIDEÓ)

Orbán Viktor Facebook-videójában a TV2 riportere arról kérdezte a miniszterelnököt az EU-csúcson, mikor csatlakozhatna Ukrajna az Európai Unióhoz. A kormányfő rövid, de egyértelmű választ adott: „Álom, édes álom.”

A miniszterelnök a videóban arról is beszélt, hogy Magyarország meg fogja védeni szuverenitását az Ukrajna felől érkező fenyegetésekkel szemben. Az elmúlt időszakban több éles hangvételű nyilatkozat is elhangzott ukrán részről. Legutóbb Jevhen Karasz , az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a C14 nevű, neonáci szellemiségű szervezet vezetője azzal fenyegetőzött, hogy adott esetben a „118. ukrán fegyveres dandár két perc alatt Magyarországra érne és lerohanná az országot”.