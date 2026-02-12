„Ki látható az alábbi képeken?” – szavazást indított Orbán Balázs, de van benne egy csavar

„Figyelem, szavazás! Ki látható az alábbi képeken?” – írta csütörtökön Facebook-oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója, aki több fotót is megosztott Jehven Karaszról, a C14 nevű ukrán neonáci alakulat vezetőjéről. Orbán Balázs három lehetőséget is megadott, ki is lehet az adott személy.

„Egy ukrán neonáci Egy Zelenszkij által kitüntetett katonatiszt Egy ukrán vezető, aki katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot”

– írta a kormánypárti politikus, aki szerint az összes válaszlehetőség igaz.