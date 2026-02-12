Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij orbán balázs c14 jevhen karasz ukrán

„Ki látható az alábbi képeken?” – szavazást indított Orbán Balázs, de van benne egy csavar

2026. február 12. 15:50

Semmi kétség nem fér hozzá ezek után.

2026. február 12. 15:50
null

„Figyelem, szavazás! Ki látható az alábbi képeken?” – írta csütörtökön Facebook-oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója, aki több fotót is megosztott Jehven Karaszról, a C14 nevű ukrán neonáci alakulat vezetőjéről. Orbán Balázs három lehetőséget is megadott, ki is lehet az adott személy. 

  1. „Egy ukrán neonáci 
  2. Egy Zelenszkij által kitüntetett katonatiszt
  3. Egy ukrán vezető, aki katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot”

– írta a kormánypárti politikus, aki szerint az összes válaszlehetőség igaz. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Mint arról beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij személyesen tüntette ki Jevhen Karaszt, emlékezetes, volt az, aki nemrég katonai támadással fenyegette meg hazánkat, amiért nem vagyunk hajlandók az ukrán érdeket a magyar elé helyezni.

Márpedig, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, ez így fog maradni. Nem fogjuk odaadni a pénzünk, a fiataljaink nem fognak háborúba menni, nem fogunk magasabb energiaárakat fizetni és Ukrajna kívül marad az unión – neonácikkal és katonai fenyegetésekkel együtt. Ezért a Fidesz a biztos választás”

– írta Orbán Balázs.

A Mandiner birtokába jutott videófelvételen Karasz egy beszélgetésen arról értekezett: szerinte Oroszország hamarosan meg fog szűnni, és mohamedán állammá fog válni, így csak „ideiglenesen” ellenfele Ukrajnának.

Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? A 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?”

 – kérdezte, nem titkolva a fenyegető felhangot.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 12. 17:54
ket ukran neonaci
Válasz erre
0
0
ZZoltan
2026. február 12. 16:57
amikor a zsidó kitünteti az állítólagos "neonácit". vicces kép. no, de az is fárasztó, hogy itt mindenki már nácizik - mindenre. Lassan kezd a mandi antifasiszta, szovjet oldallá válni. Na, kitartás, bajtársak! :DDD
Válasz erre
0
1
borsos-2
2026. február 12. 16:02
Szépen fog majd lengeni a bitófán ez a nyűves náci görény. Meg az a lakli szardarab is, akit kitüntetett.
Válasz erre
3
0
alenka
2026. február 12. 15:57
Magyarul: egy ukiiiikiiikriiiijniii náci geci!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!