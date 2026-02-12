„Ki látható az alábbi képeken?” – szavazást indított Orbán Balázs, de van benne egy csavar

„Két perc alatt odaérnénk” – invázióval fenyegeti Magyarországot egy ukrán őrnagy
Jevhen Karasz korábban Zelenszkijtől is kapott kitüntetést.
Semmi kétség nem fér hozzá ezek után.
„Figyelem, szavazás! Ki látható az alábbi képeken?” – írta csütörtökön Facebook-oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója, aki több fotót is megosztott Jehven Karaszról, a C14 nevű ukrán neonáci alakulat vezetőjéről. Orbán Balázs három lehetőséget is megadott, ki is lehet az adott személy.
– írta a kormánypárti politikus, aki szerint az összes válaszlehetőség igaz.
Mint arról beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij személyesen tüntette ki Jevhen Karaszt, emlékezetes, volt az, aki nemrég katonai támadással fenyegette meg hazánkat, amiért nem vagyunk hajlandók az ukrán érdeket a magyar elé helyezni.
Márpedig, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, ez így fog maradni. Nem fogjuk odaadni a pénzünk, a fiataljaink nem fognak háborúba menni, nem fogunk magasabb energiaárakat fizetni és Ukrajna kívül marad az unión – neonácikkal és katonai fenyegetésekkel együtt. Ezért a Fidesz a biztos választás”
– írta Orbán Balázs.
A Mandiner birtokába jutott videófelvételen Karasz egy beszélgetésen arról értekezett: szerinte Oroszország hamarosan meg fog szűnni, és mohamedán állammá fog válni, így csak „ideiglenesen” ellenfele Ukrajnának.
Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? A 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?”
– kérdezte, nem titkolva a fenyegető felhangot.
