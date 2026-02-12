Közösséget, ne közösségi médiát a gyermekeinknek!

Emellett a digitális térben eltöltött idő torzíthatja a valóságérzékelést. A közösségi média tökéletesre retusált képei és személyre szabott tartalmai olyan világot sugallnak, amelyben mindenki sikeres, boldog és elfogadott. Ez hamis képet alakít ki a fiatalokban a világról, és ehhez fogják magukat és életüket hasonlítani. Mivel a mérce nem valós, ezért az összehasonlítás frusztrációhoz és önértékelési problémákhoz vezethet.

A párbeszéd is megváltozik a digitális térben. A közösségi médiában az arctalanság és az ismeretlenség hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek sokkal agresszívabban kommunikálnak, mint élő, személyes helyzetben.

Amikor valaki rejtve maradhat vagy idegen személyazonossággal jelenik meg, akkor kevésbé érez társas kontrollt, és hajlamosabb olyan megnyilvánulásokra, amelyeket személyesen nem feltétlenül engedne meg magának.

Ehhez az is hozzájárul, hogy nem látja a másik reakcióit és nem érzi azonnal a viselkedés következményeit. Így a közösségi médiában kevesebb az empátia és a társas felelősség, gyakrabban jelennek meg támadó vagy bántó megnyilvánulások, amelyek alakítják a fiatalok kommunikációs kultúráját és társas erkölcsi fejlődését.

Éppen ezek miatt a világban több helyen már nem a mobiltelefonhasználat korlátozása a téma, hanem a közösségi média tiltása. A napokban Franciaországban fogadtak el olyan törvényjavaslatot, amely megtiltja a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára. Ezek az intézkedések előremutatóak, mert felismerik, hogy mi a fiatalabb generációk problémáinak egyik kiváltó oka, ugyanakkor nem elegendőek.