Csatatér Ukrajna – milyen forgatókönyvek lehetségesek a háború után?

Az ukrajnai háború geopolitikai és történelmi hátterét vázolja fel új kötetében Kiszelly Zoltán, bőven adagolva magának a háborúnak a történelmét, illetve kortárs vonatkozásait is. Kiszelly a bevezető után Putyin háborúja címmel taglalja az orosz szempontrendszert és indokokat. Mint írja: Putyinéknak három célja van a saját felfogásuk szerint: a demilitarizáció, a „nácítlanítás” és Ukrajna semlegessége. Szerinte Putyin a „nagy honvédő háború” narratíváját alkalmazza az oroszok lelki meggyőzésére. Hozzáteszi: Putyin számára 2022 eleje volt az a pillanat, amikor még kedvező volt a világpolitikai helyzet a háború elindítására.

Csatatér Ukrajna: Kiszelly Zoltán új könyve

Ukrajna a terítéken

A történelmi előzmények szerinte azok az esetek, amikor egyes vezetők nem léptek fel elég keményen a későbbi agresszorral szemben, ezzel pedig úgymond „bátorították” őt: Napóleon 1812-es keleti hadjárata, majd az, hogy a nyugati elnézte Hitlernek a Ruhr-övezet és Csehország elfoglalását, valamint az Anschlusst. Történelmi mintaként szokták felhozni a Szovjetunió afganisztáni bevonulását.