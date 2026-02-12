Csatatér Ukrajna – milyen forgatókönyvek lehetségesek a háború után?
Mit akar Putyin, milyen hibákat vétett az orosz elnök, mi Európa, Kína, Amerika stratégiája, mik az ukrajnai háború történelmi előzményei és geopolitikai okai? És milyen kimenetele lehet az ukrajnai háborúnak?
Az ukrajnai háború geopolitikai és történelmi hátterét vázolja fel új kötetében Kiszelly Zoltán, bőven adagolva magának a háborúnak a történelmét, illetve kortárs vonatkozásait is. Kiszelly a bevezető után Putyin háborúja címmel taglalja az orosz szempontrendszert és indokokat. Mint írja: Putyinéknak három célja van a saját felfogásuk szerint: a demilitarizáció, a „nácítlanítás” és Ukrajna semlegessége. Szerinte Putyin a „nagy honvédő háború” narratíváját alkalmazza az oroszok lelki meggyőzésére. Hozzáteszi: Putyin számára 2022 eleje volt az a pillanat, amikor még kedvező volt a világpolitikai helyzet a háború elindítására.
Ukrajna a terítéken
A történelmi előzmények szerinte azok az esetek, amikor egyes vezetők nem léptek fel elég keményen a későbbi agresszorral szemben, ezzel pedig úgymond „bátorították” őt: Napóleon 1812-es keleti hadjárata, majd az, hogy a nyugati elnézte Hitlernek a Ruhr-övezet és Csehország elfoglalását, valamint az Anschlusst. Történelmi mintaként szokták felhozni a Szovjetunió afganisztáni bevonulását.
Kiszelly szerint Putyin azonban több mindenben tévedett: túlbecsülte az orosz hadsereg erejét, az ukrajnai orosz lakosság lelkesedését, alábecsülte a Nyugat reagálóképességét, és elhitte, hogy villámháborúval el tudja intézni Ukrajnát.
Az Európa veszte című fejezet szerint „Európa rossz bőrben van”. Kiszelly taglalja az előző ötszáz évet, majd
az előző időszakot, amikor Európa hanyatlott, véget ért a „békeosztalék” időszaka, amikor a nyugatiak élvezték Amerika katonai védelmét, és nekik alig kellett hozzájárulni ehhez.
Ezek után Kiszelly külön fejezetekben vázolja fel Európa, Ukrajna, Kína és Amerika stratégiáját. Az Európa stratégiája című fejezetben a szerző rámutat, hogy az EU-nak nincs”épkézláb és egységes geopolitikai stratégiája”. Az EU-nak számos problémája van, például hogy romlik a transzatlanti együttműködés. Kiszelly szerint eddig Európában a gazdaság politika feletti primátusából indultak ki, Orbán Viktor viszont a politika primátusát vallja, és ez az EU-s konfliktusok egyik forrása. Jelen sorok szerzőjének meglátása szerint azonban legalább az oroszok elleni szankciók óta az EU is a politika primátusát műveli. Hogy Orbán Viktor az orosz energia lecserélhetetlenségét hangsúlyozza hazánk tekintetében, az nem a gazdaság primátusának vallása, hiszen a biztonságos energiaellátás biztonságpolitikai kérdés is. Mindenesetre Kiszelly tárgyalja Európa energiastratégiáját és a háború hatásait az EU-ra.
Szerinte a könyvben sokszor előkerülő
„angolszász globalisták” arra igyekeznek felhasználni a háborút, hogy az előző négyszáz évben meglévő dominanciájukat biztosítsák a következő száz évre is.
Ezután az ukrajnai eseményeket mutatja be a kötet a Majdantól a Krím elfoglalásáig, külön taglalva a Krím történelmi és geopolitikai jelentőségét.
Az oroszok legalábbis már megegyezésről beszélnek.
Következik Amerika stratégiája. Elsőként a Kissinger-doktrína és a Brzezinski-doktrína ellentétét vázolja fel a szerző: a republikánusokhoz kötődő Kissinger inkább tárgyalt a potenciális ellenfelekkel (pl. Kína és Oroszország), igyekezvén elérni valamiféle megegyezést, a demokratákhoz kötődő Brezinski viszont az elrettentés és konfliktus stratégája volt. Kiszelly szerint Amerika három potenciális háborús konfliktussal néz szembe: Ukrajnában, a Hormuzi-szorosnál (Irán) és a Dél-kínai tengeren. De az amerikai stratégák szerint egyszerre csak két háborút tud vívni.
A Kína laboratóriuma című fejezet Kínának az ukrajnai háború előtti politikáját taglalja először, majd a mostanit, ami a konnektivitásra épül: minél többfelé kíván gazdaságilag kapcsolatokat építeni, lehetőleg békés módon.
Majd a magyar stratégiai semlegességet mutatja be a szerző kitérve a történelmi tapasztalatokra és Orbán Viktor békemissziójára.
Végül az utolsó fejezet 16(!) lehetséges forgatókönyvet vázol fel a háború végét illetően:
a konfliktus elhúzódása változó intenzitású harcok mellett;
a konfliktus befagyása, újabb konfliktus kialakulása
a konfliktus befagyása a mostani frontvonalon, esetleges békefenntartók megjelenése;
a konfliktus eszkalálódása új harcoló felek megjelenésével;
az egyik fél katonai összeomlása;
az egyik fél egyértelmű katonai győzelme a főváros elfoglalásával és rezsimváltással;
Ukrajna regionalizálása a jelenlegi állapot alapján;
Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása;
Ukrajna beolvadása egy nyugati államba, így az EU-ba kerülése;
egy új jaltai egyezmény Donald Trump és Vlagyimir Putyin között, aminek következtében Putyin viheti Ukrajnát;
Ukrajna feldarabolása az 1938-as müncheni egyezmény mintájára;
új világrend létrejötte nagyrégiók mentén;
békekötés Ukrajna nemzetközileg elismert határai mentén
békekötés a status quo mentén;
egy új európai biztonsági architektúra létrehozása;
az ENSZ reformája és egy új, globális biztonsága rend létrehozása.
