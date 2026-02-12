Szoboszlai nélkül írtak történelmet – nagyon nem lehetnek büszkék erre Angliában

Heves reakciókat váltott ki a szurkolókból a Liverpool harmadik magyar játékosa
Többen elviccelték a vele kapcsolatos friss híreket.
Angolok nélkül. Szoboszlai eltiltása és Kerkez kispadra ültetése miatt nem volt magyar játékos a Sunderland elleni kezdőben. De angol sem.
A szerda esti Sunderland–Liverpool angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokin – amelyen Szoboszlai Dominik eltiltott volt – egyik csapatban sem szerepelt angol játékos a kezdőben, márpedig az Opta Analyst statisztikája szerint ilyenre ezidáig csak háromszor volt példa a Premier League történetében.
A Transfermarkt adatbázisa szerint a 20 élvonalbeli klub összesen 527 játékost foglalkoztak. Közülük 378 a légiós és 149 az angol, tehát a futballisták több mint 71,7 százaléka külföldi.
A legtöbb külföldit foglalkoztató PL-csapat pont a Sunderland (23), míg a Newcastle Unitednál csak 12 van. Átlagosan egy klub 18,9 légióst foglalkoztat, a Liverpool a 27-es keretéből 20-at, ráadásul a hét angolja között kettő is kapus.
