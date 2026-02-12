Ft
02. 12.
csütörtök
Rendkívüli!

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk

Sunderland Liverpool Anglia Premier League Szoboszlai Dominik

Szoboszlai nélkül írtak történelmet – nagyon nem lehetnek büszkék erre Angliában

2026. február 12. 18:07

Angolok nélkül. Szoboszlai eltiltása és Kerkez kispadra ültetése miatt nem volt magyar játékos a Sunderland elleni kezdőben. De angol sem.

2026. február 12. 18:07
null

A szerda esti Sunderland–Liverpool angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokin – amelyen Szoboszlai Dominik eltiltott volt – egyik csapatban sem szerepelt angol játékos a kezdőben, márpedig az Opta Analyst statisztikája szerint ilyenre ezidáig csak háromszor volt példa a Premier League történetében.

  • Arsenal–Portsmouth (2009)
  • Arsenal–Chelsea (2021)
  • Fulham–Manchester City (2025)
  • Sunderland–Liverpool (2026)

A Transfermarkt adatbázisa szerint a 20 élvonalbeli klub összesen 527 játékost foglalkoztak. Közülük 378 a légiós és 149 az angol, tehát a futballisták több mint 71,7 százaléka külföldi.

Szoboszlai, Kerkez és Tóth a liga három magyarja, Pécsit nem tüntették fel a Liverpoolnál
Szoboszlai, Kerkez és Tóth a liga három magyarja, Pécsit nem tüntették fel a Liverpoolnál (Fotó: transfermarkt.com)

Szoboszlaiéknál húsz légiós van az első csapat keretében

A legtöbb külföldit foglalkoztató PL-csapat pont a Sunderland (23), míg a Newcastle Unitednál csak 12 van. Átlagosan egy klub 18,9 légióst foglalkoztat, a Liverpool a 27-es keretéből 20-at, ráadásul a hét angolja között kettő is kapus.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Andy Buchanan/AFP

 

