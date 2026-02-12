Szoboszlai nélkül írtak történelmet – nagyon nem lehetnek büszkék erre Angliában

A szerda esti Sunderland–Liverpool angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokin – amelyen Szoboszlai Dominik eltiltott volt – egyik csapatban sem szerepelt angol játékos a kezdőben, márpedig az Opta Analyst statisztikája szerint ilyenre ezidáig csak háromszor volt példa a Premier League történetében.

Arsenal–Portsmouth (2009)

Arsenal–Chelsea (2021)

Fulham–Manchester City (2025)

Sunderland–Liverpool (2026)

A Transfermarkt adatbázisa szerint a 20 élvonalbeli klub összesen 527 játékost foglalkoztak. Közülük 378 a légiós és 149 az angol, tehát a futballisták több mint 71,7 százaléka külföldi.