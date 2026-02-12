Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kancellár cdu merkel friedrich merz zöldek németország választás

Felrobbantotta a német internetet a hír: visszatérhet Angela Merkel

2026. február 12. 16:15

A korábbi kancellár államfővé válása megrengetné a talajt Friedrich Merz lába alatt is.

2026. február 12. 16:15
null

Angela Merkel, Németország korábbi kancellárja – aki 16 éven keresztül állt az ország élén – a 2021-es szövetségi választás óta visszavonult a politikától. A Bild értesülései szerint azonban neve ismét felmerült a közéletben: egyes CDU-s körökben arról beszélnek, hogy akár a német államfői poszt várományosa is lehet.

A találgatásokat az is erősíti, hogy Merkel továbbra is kifejezetten népszerű a Zöldek szavazói körében. Ez elméletileg megnyithatná az utat egy olyan jelölés előtt, amelyet például Baden-Württemberg zöld politikusa, Cem Özdemir kezdeményezne. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Egy ilyen forgatókönyv komoly politikai helyzetet teremtene a CDU jelenlegi elnöke, Friedrich Merz számára, akinek Merkelhez fűződő viszonya régóta feszült.

Ezt is ajánljuk a témában

Közben az egykori kancellár nyilvános szereplései is megszaporodtak: rendezvényei rendre telt házasak, és február 20-tól részt vesz a CDU szövetségi kongresszusán is, amely az elmúlt évekhez képest kiemelt figyelmet kap. A CDU vezetésében felmerült, hogy akár már a következő hetekben dönthetnek saját államfőjelölt állításáról, jóllehet a köztársaságielnök-választásra csak 2027 februárjában kerül sor.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
•••
2026. február 12. 17:53 Szerkesztve
Eut lejtőre Merkel indította el Sorossal való szövetkezéssel . Soros Brüsszelbe ki be járt mint amerikai ügynök. Ezek után kezdődött Európát érő csapások. Az egész brüsszeli tolvaj maffia bandát kitakarítani eu ellenségei.
Válasz erre
0
0
catalina11
2026. február 12. 17:50
Felrobbantotta a német internetet a hír: visszatérhet Angela Merkel" tízmillió szír agysebész hozza!
Válasz erre
0
0
NokiNokedli
2026. február 12. 17:48
De miért?
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. február 12. 17:40
"visszatérhet Angela Merkel..." Mit felejtett ott a fogason?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!