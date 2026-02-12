Felrobbantotta a német internetet a hír: visszatérhet Angela Merkel

„A Magyarországot ért ukrán katonai fenyegetés NATO-szintű kérdéssé válhat” – a szakértő szerint a tűzzel játszik Ukrajna
A szakértő szerint egy NATO-tagállam elleni katonai utalás már túlmutat a puszta retorikán.
A korábbi kancellár államfővé válása megrengetné a talajt Friedrich Merz lába alatt is.
Angela Merkel, Németország korábbi kancellárja – aki 16 éven keresztül állt az ország élén – a 2021-es szövetségi választás óta visszavonult a politikától. A Bild értesülései szerint azonban neve ismét felmerült a közéletben: egyes CDU-s körökben arról beszélnek, hogy akár a német államfői poszt várományosa is lehet.
A találgatásokat az is erősíti, hogy Merkel továbbra is kifejezetten népszerű a Zöldek szavazói körében. Ez elméletileg megnyithatná az utat egy olyan jelölés előtt, amelyet például Baden-Württemberg zöld politikusa, Cem Özdemir kezdeményezne.
Egy ilyen forgatókönyv komoly politikai helyzetet teremtene a CDU jelenlegi elnöke, Friedrich Merz számára, akinek Merkelhez fűződő viszonya régóta feszült.
Közben az egykori kancellár nyilvános szereplései is megszaporodtak: rendezvényei rendre telt házasak, és február 20-tól részt vesz a CDU szövetségi kongresszusán is, amely az elmúlt évekhez képest kiemelt figyelmet kap. A CDU vezetésében felmerült, hogy akár már a következő hetekben dönthetnek saját államfőjelölt állításáról, jóllehet a köztársaságielnök-választásra csak 2027 februárjában kerül sor.
