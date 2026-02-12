Felrobbantotta a német internetet a hír: visszatérhet Angela Merkel

Angela Merkel, Németország korábbi kancellárja – aki 16 éven keresztül állt az ország élén – a 2021-es szövetségi választás óta visszavonult a politikától. A Bild értesülései szerint azonban neve ismét felmerült a közéletben: egyes CDU-s körökben arról beszélnek, hogy akár a német államfői poszt várományosa is lehet.

A találgatásokat az is erősíti, hogy Merkel továbbra is kifejezetten népszerű a Zöldek szavazói körében. Ez elméletileg megnyithatná az utat egy olyan jelölés előtt, amelyet például Baden-Württemberg zöld politikusa, Cem Özdemir kezdeményezne.