Kiderült: Ha nem jönne több orosz gáz és olaj, a Tisza vezetői nyernék a legtöbbet (VIDEÓ)

Menczer Tamás az Ürömön tartott lakossági fórumán részletesen beszélt arról, miért akarják tiszás politikusok, hogy hazánk leváljon az olcsó energiát biztosító orosz földgáz- és kőolaj-hálózatról. A politikus figyelmeztetett, a Tisza által leigazolt Kapitány István és Bujdosó Andrea azért támogatja a leválást, mert ez nekik jelentős hasznot hozna.

Itt az igazság! Kapitány István és Bujdosó Andrea százmilliókat keres, te meg súlyosan ráfizetsz”

– üzente a kormánypárti politikus, nincs meglepő abban, hogy Bujdosó és Kapitány a Shelltől a Tiszához ment, hiszen ezen Bujdosó Andrea meg Kapitány István is rengeteget keresne, mert a birtokukban levő Shell-részvények értéke megnőne.