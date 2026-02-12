Kiderült: Ha nem jönne több orosz gáz és olaj, a Tisza vezetői nyernék a legtöbbet (VIDEÓ)

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Jól kamatozna a sok-sok Shell-részvény.
Menczer Tamás az Ürömön tartott lakossági fórumán részletesen beszélt arról, miért akarják tiszás politikusok, hogy hazánk leváljon az olcsó energiát biztosító orosz földgáz- és kőolaj-hálózatról. A politikus figyelmeztetett, a Tisza által leigazolt Kapitány István és Bujdosó Andrea azért támogatja a leválást, mert ez nekik jelentős hasznot hozna.
Itt az igazság! Kapitány István és Bujdosó Andrea százmilliókat keres, te meg súlyosan ráfizetsz”
– üzente a kormánypárti politikus, nincs meglepő abban, hogy Bujdosó és Kapitány a Shelltől a Tiszához ment, hiszen ezen Bujdosó Andrea meg Kapitány István is rengeteget keresne, mert a birtokukban levő Shell-részvények értéke megnőne.
Úgy menne fölfelé a Shell-részvény, hogy nem is látnánk a végét. És ezt akarja a Tisza. Ez a brüsszeli út, Kapitány Istvánnal, Bujdosó Andreával meg a többivel”
– jelentette ki Menczer Tamás, aki emlékeztetett, Kapitány István nyíltan beszélt arról, hogy az orosz gázról le kell válnia Magyarországnak.
A politikus szerint, amennyiben nincs orosz földgáz, akkor a rezsi ára háromszoros, és a rezsicsökkentésnek kampó.
