shell menczer tamás kapitány istván orosz gáz

Kiderült: Ha nem jönne több orosz gáz és olaj, a Tisza vezetői nyernék a legtöbbet (VIDEÓ)

2026. február 12. 17:40

Jól kamatozna a sok-sok Shell-részvény.

2026. február 12. 17:40
Menczer Tamás az Ürömön tartott lakossági fórumán részletesen beszélt arról, miért akarják tiszás politikusok, hogy hazánk leváljon az olcsó energiát biztosító orosz földgáz- és kőolaj-hálózatról. A politikus figyelmeztetett, a Tisza által leigazolt Kapitány István és Bujdosó Andrea azért támogatja a leválást, mert ez nekik jelentős hasznot hozna. 

Itt az igazság! Kapitány István és Bujdosó Andrea százmilliókat keres, te meg súlyosan ráfizetsz”

– üzente a kormánypárti politikus, nincs meglepő abban, hogy Bujdosó és Kapitány a Shelltől a Tiszához ment, hiszen ezen Bujdosó Andrea meg Kapitány István is rengeteget keresne, mert a birtokukban levő Shell-részvények értéke megnőne.

Úgy menne fölfelé a Shell-részvény, hogy nem is látnánk a végét. És ezt akarja a Tisza. Ez a brüsszeli út, Kapitány Istvánnal, Bujdosó Andreával meg a többivel”

– jelentette ki Menczer Tamás, aki emlékeztetett, Kapitány István nyíltan beszélt arról, hogy az orosz gázról le kell válnia Magyarországnak. 

A politikus szerint, amennyiben nincs orosz földgáz, akkor a rezsi ára háromszoros, és a rezsicsökkentésnek kampó. 

Nyitókép: Facebook

csulak
2026. február 12. 17:45
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
