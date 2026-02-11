Dagad a botrány: azonnali távozásra szólították fel a közéletből a Tisza Párt frakcióvezetőjét (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője 12 322 darab Shell-részvény tulajdonosa – derül ki a politikus vagyonnyilatkozatából, amely szerint összesen mintegy 185 millió forint megtakarítással rendelkezik. A frakcióvezető szerint azonban „senkinek semmi köze” ahhoz, mennyit keres a Shell-részvényein.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Bujdosó Andreát maga alá temette a Shell-botrány. A politikus a Facebook-oldalán azt írta, a Tisza frakcióvezetőjének azonnal távoznia kell a közéletből.