02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
shell tisza párt menczer tamás bujdosó andrea

Dagad a botrány: azonnali távozásra szólították fel a közéletből a Tisza Párt frakcióvezetőjét (VIDEÓ)

2026. február 11. 12:35

Menczer Tamás szerint Bujdosó Andreát maga alá temette a Shell-botrány.

2026. február 11. 12:35
null

Ahogy arról beszámoltunk, Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője 12 322 darab Shell-részvény tulajdonosa – derül ki a politikus vagyonnyilatkozatából, amely szerint összesen mintegy 185 millió forint megtakarítással rendelkezik. A frakcióvezető szerint azonban „senkinek semmi köze” ahhoz, mennyit keres a Shell-részvényein. 

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Bujdosó Andreát maga alá temette a Shell-botrány. A politikus a Facebook-oldalán azt írta, a Tisza frakcióvezetőjének azonnal távoznia kell a közéletből. 

Menczer Tamás videója itt megtekinthető

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

 

gullwing
2026. február 11. 14:50
Nem változnak ezek a bolsi patkányok semmit...
Szerintem
2026. február 11. 14:49
"basti64 2026. február 11. 13:14 A MOL a létezö legnagyobb magyar cég. Hogy örülnek majd, ha pöcspetiék a SHELL-t favorizálják! Tessék meggondolni, kire szavaz, kedves MOL-dolgozó!!!" Nem csak a MOL dolgozói, az egész ország szívná meg, de Szerbia, Szlovákia és ahol még MOL érdekeltség van. Oda lennének a kitermelésre megszerzett kazah, azeri olaj és gázmezőink is.
sagirdilsiz-2
2026. február 11. 14:48
Mekkora akvárium kell egy Tőzsdeguppi, egy Tőzsdecápa és Tőzsdeshellő megfelelő közös életteréhez?
kalmanok
2026. február 11. 14:48
Orbán-villának neveznek az olasz sajtóban egy lombardiai ingatlant, amelynek adásvétele Habony és Szalay-Bobrovniczky köreihez vezet
