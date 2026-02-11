Multiuralom a Tisza Pártban – a brüsszeli érdekek képviseletével tömnék meg a zsebüket Magyar Péter politikusai (VIDEÓ)

A Shell részvényeinek árfolyama az orosz–ukrán háború előtt évekig stagnált (2014 végén kb. 38 dollár, 2021 végén pedig még mindig csak 37 dollár körül mozgott). A háború kitörése és az orosz energiahordozók európai kiszorítása után azonban meredek emelkedés kezdődött: 2024 végére már 59 dollár felett járt, a jelenlegi szinteken pedig 75 dollár körül mozog az árfolyam. Ez azt jelenti, hogy a háborús évek alatt a Shell-részvényekben lévő vagyon értéke akár kétszeresére, egyes időszakokban pedig még nagyobb mértékben is növekedhetett.

A Tisza Pártban mások is rendelkeznek nemzetközi nagyvállalatokhoz köthető befektetésekkel.

Dávid Dóra EP-képviselő például korábban a Meta jogtanácsosaként szerzett részvényeket, amelyeket EP-mandátuma előtt értékesített. Jelenlegi vagyonnyilatkozata szerint 12 különböző részvénycsomag van a tulajdonában, többek között a Vanguard alapjain keresztül is – amely alap egyszerre jelentős tulajdonos a Metánál és a Shellnél is (utóbbinál kb. 5–5,5 százalékos részesedéssel).

Háborús nyerészkedés

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy korábbi Facebook-videójában elmondta: Kapitány István és Bujdosó Andrea érdeke egybeesik a Shell profitjának további növekedésével, ami akkor valósulhat meg leginkább, ha: