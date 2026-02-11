Multiuralom a Tisza Pártban – a brüsszeli érdekek képviseletével tömnék meg a zsebüket Magyar Péter politikusai (VIDEÓ)

Letagadhatatlan bizonyíték látott napvilágot: a Tisza az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsi árra hajt (VIDEÓ)
Bujdosó Andrea, a TISZA fővárosi frakcióvezetője több mint 10 000 Shell részvénnyel rendelkezik.
Magyar Nemzet: a részvényárfolyamok és a háborús nyereség határozza meg a tiszás vezetők politikáját.
A Tisza Pártban egyre szorosabb kapcsolatok rajzolódnak ki a Shell nevű globális olajcéggel – ezt mutatják a párt egyes politikusaihoz és szakértőihez köthető nyilvános dokumentumok és vagyonnyilatkozatok – írta a Magyar Nemzet.
Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője 12 322 darab Shell-részvény tulajdonosa – derül ki a politikus vagyonnyilatkozatából, amely szerint összesen mintegy 185 millió forint megtakarítással rendelkezik.
Ez különösen feltűnő annak fényében, hogy Bujdosó korábban hosszabb ideig dolgozott a Shellnél, méghozzá olyan pozíciókban, amelyek révén a vállalat belső folyamatait és embereit is jól ismerhette. Nem ő az egyetlen, aki a Shell világából érkezett a Tisza Párt kötelékébe.
Kapitány István, a párt gazdaságfejlesztési és energetikai területének jelenlegi vezetője 1987-től 2024-ig összesen 37 évet töltött a Shellnél, ebből a legutóbbi tíz évben (2014–2024) a vállalat globális ügyvezető alelnöke volt. Egy ekkora multinacionális cég vezetői javadalmazási rendszere alapján nem valószínű, hogy jelentős részvényjuttatásban is részesült a karrierje során. Kapitány István ráadásul nem szakadt el a Shell érdekkörétől: jelenleg is betölt pozíciót olyan cégeknél, amelyek szorosan kapcsolódnak az olajóriáshoz.
A Shell részvényeinek árfolyama az orosz–ukrán háború előtt évekig stagnált (2014 végén kb. 38 dollár, 2021 végén pedig még mindig csak 37 dollár körül mozgott). A háború kitörése és az orosz energiahordozók európai kiszorítása után azonban meredek emelkedés kezdődött: 2024 végére már 59 dollár felett járt, a jelenlegi szinteken pedig 75 dollár körül mozog az árfolyam. Ez azt jelenti, hogy a háborús évek alatt a Shell-részvényekben lévő vagyon értéke akár kétszeresére, egyes időszakokban pedig még nagyobb mértékben is növekedhetett.
A Tisza Pártban mások is rendelkeznek nemzetközi nagyvállalatokhoz köthető befektetésekkel.
Dávid Dóra EP-képviselő például korábban a Meta jogtanácsosaként szerzett részvényeket, amelyeket EP-mandátuma előtt értékesített. Jelenlegi vagyonnyilatkozata szerint 12 különböző részvénycsomag van a tulajdonában, többek között a Vanguard alapjain keresztül is – amely alap egyszerre jelentős tulajdonos a Metánál és a Shellnél is (utóbbinál kb. 5–5,5 százalékos részesedéssel).
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy korábbi Facebook-videójában elmondta: Kapitány István és Bujdosó Andrea érdeke egybeesik a Shell profitjának további növekedésével, ami akkor valósulhat meg leginkább, ha:
Menczer szerint a számlát a magyar emberek fizetik meg az ezerforintos üzemanyagár és a többszörös rezsiköltségek formájában, miközben a szóban forgó politikusok és szakértők a Shell-részvényeik után zsebre teszik a nagy pénzt.
A kommunikációs igazgató hozzátette: amennyiben a háború elhúzódik, a brüsszeli szankciók fennmaradnak, és sikerül Magyarországot is teljesen elválasztani az orosz energiahordozóktól, akkor Bujdosó Andrea és Kapitány István további jelentős összegeket keres majd a befektetésein.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala
