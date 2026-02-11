Ft
shell tisza párt magyar péter

Multiuralom a Tisza Pártban – a brüsszeli érdekek képviseletével tömnék meg a zsebüket Magyar Péter politikusai (VIDEÓ)

2026. február 11. 06:10

Magyar Nemzet: a részvényárfolyamok és a háborús nyereség határozza meg a tiszás vezetők politikáját.

2026. február 11. 06:10
null

A Tisza Pártban egyre szorosabb kapcsolatok rajzolódnak ki a Shell nevű globális olajcéggel – ezt mutatják a párt egyes politikusaihoz és szakértőihez köthető nyilvános dokumentumok és vagyonnyilatkozatok – írta a Magyar Nemzet.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője 12 322 darab Shell-részvény tulajdonosa – derül ki a politikus vagyonnyilatkozatából, amely szerint összesen mintegy 185 millió forint megtakarítással rendelkezik.

Ez különösen feltűnő annak fényében, hogy Bujdosó korábban hosszabb ideig dolgozott a Shellnél, méghozzá olyan pozíciókban, amelyek révén a vállalat belső folyamatait és embereit is jól ismerhette. Nem ő az egyetlen, aki a Shell világából érkezett a Tisza Párt kötelékébe.

Kapitány István, a párt gazdaságfejlesztési és energetikai területének jelenlegi vezetője 1987-től 2024-ig összesen 37 évet töltött a Shellnél, ebből a legutóbbi tíz évben (2014–2024) a vállalat globális ügyvezető alelnöke volt. Egy ekkora multinacionális cég vezetői javadalmazási rendszere alapján nem valószínű, hogy jelentős részvényjuttatásban is részesült a karrierje során. Kapitány István ráadásul nem szakadt el a Shell érdekkörétől: jelenleg is betölt pozíciót olyan cégeknél, amelyek szorosan kapcsolódnak az olajóriáshoz.

A Shell részvényeinek árfolyama az orosz–ukrán háború előtt évekig stagnált (2014 végén kb. 38 dollár, 2021 végén pedig még mindig csak 37 dollár körül mozgott). A háború kitörése és az orosz energiahordozók európai kiszorítása után azonban meredek emelkedés kezdődött: 2024 végére már 59 dollár felett járt, a jelenlegi szinteken pedig 75 dollár körül mozog az árfolyam. Ez azt jelenti, hogy a háborús évek alatt a Shell-részvényekben lévő vagyon értéke akár kétszeresére, egyes időszakokban pedig még nagyobb mértékben is növekedhetett.

A Tisza Pártban mások is rendelkeznek nemzetközi nagyvállalatokhoz köthető befektetésekkel.

Dávid Dóra EP-képviselő például korábban a Meta jogtanácsosaként szerzett részvényeket, amelyeket EP-mandátuma előtt értékesített. Jelenlegi vagyonnyilatkozata szerint 12 különböző részvénycsomag van a tulajdonában, többek között a Vanguard alapjain keresztül is – amely alap egyszerre jelentős tulajdonos a Metánál és a Shellnél is (utóbbinál kb. 5–5,5 százalékos részesedéssel). 

Háborús nyerészkedés

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy korábbi Facebook-videójában elmondta: Kapitány István és Bujdosó Andrea érdeke egybeesik a Shell profitjának további növekedésével, ami akkor valósulhat meg leginkább, ha:

  • eltörlik a rezsicsökkentést,
  • megszüntetik az energiacégekre kivetett különadókat,
  • Magyarország véglegesen leválik az olcsó orosz földgázról és kőolajról.

Menczer szerint a számlát a magyar emberek fizetik meg az ezerforintos üzemanyagár és a többszörös rezsiköltségek formájában, miközben a szóban forgó politikusok és szakértők a Shell-részvényeik után zsebre teszik a nagy pénzt.

A kommunikációs igazgató hozzátette: amennyiben a háború elhúzódik, a brüsszeli szankciók fennmaradnak, és sikerül Magyarországot is teljesen elválasztani az orosz energiahordozóktól, akkor Bujdosó Andrea és Kapitány István további jelentős összegeket keres majd a befektetésein.

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

Ízisz
2026. február 11. 06:25
Z. "Kapitány István és Bujdosó Andrea érdeke egybeesik a Shell profitjának további növekedésével, ami akkor valósulhat meg leginkább, ha: eltörlik a rezsicsökkentést, megszüntetik az energiacégekre kivetett különadókat, Magyarország véglegesen leválik az olcsó orosz földgázról és kőolajról. Menczer szerint a számlát a magyar emberek fizetik meg az ezerforintos üzemanyagár és a többszörös rezsiköltségek formájában, miközben a szóban forgó politikusok és szakértők a Shell-részvényeik után zsebre teszik a nagy pénzt. A kommunikációs igazgató hozzátette: amennyiben a háború elhúzódik, a brüsszeli szankciók fennmaradnak, és sikerül Magyarországot is teljesen elválasztani az orosz energiahordozóktól, akkor Bujdosó Andrea és Kapitány István további jelentős összegeket keres majd a befektetésein." Ezek támogatói a moslék Tisza szekta, meg a még megmaradt lélegeztető gépen levő libsi/komcsi csűrhe... Imádják a milliárdosokat még gazdagabbá tenni, akár a saját elszegényedésük árán is!!!💯👏❗
pollip
2026. február 11. 06:23
Úgy tűnik, hogy MP -t a tiszán belülről akarják levenni a pályáról........
