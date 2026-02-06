Ft
02. 06.
péntek
Nem csak Kapitány István, hanem a Tisza fővárosi frakcióvezetője is rengeteg pénzt kereshetett az ukrán háborún (VIDEÓ)

2026. február 06. 14:33

Menczer Tamás konkrét válaszokat vár Bujdosó Andreától.

2026. február 06. 14:33
„Felszólítom tiszás ellenfelemet, Bujdosó Andreát, hogy álljon ki, és mondja el, mennyit keresett eddig a háborún és a brüsszeli szankciós politikán” – olvasható Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében, amelyhez egy videót is csatolt, ebben elmondja: 

Nem csak Kapitány Istvánnak vannak Shell részvényei, Bujdosó Andreának is Shell részvényei vannak.”

Menczer Tamás arra is felhívja a figyelmet, hogy a tiszás politikus saját vagyonnyilatkozata szerint 12 322 db részvénnyel rendelkezik, majd arra várja a választ: 

Mondja el azt is, hány százmillió forintot akar még keresni azzal, hogy a Tisza leválasztaná az orosz gázról Magyarországot.”

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Shell-részvényesként Kapitány István 37 millió dolláros vagyonra tehetett szert a háborúnak köszönhetően.

Nyitókép: Facebook

