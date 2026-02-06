Nem csak Kapitány István, hanem a Tisza fővárosi frakcióvezetője is rengeteg pénzt kereshetett az ukrán háborún (VIDEÓ)

„Felszólítom tiszás ellenfelemet, Bujdosó Andreát, hogy álljon ki, és mondja el, mennyit keresett eddig a háborún és a brüsszeli szankciós politikán” – olvasható Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében, amelyhez egy videót is csatolt, ebben elmondja:

Nem csak Kapitány Istvánnak vannak Shell részvényei, Bujdosó Andreának is Shell részvényei vannak.”

Menczer Tamás arra is felhívja a figyelmet, hogy a tiszás politikus saját vagyonnyilatkozata szerint 12 322 db részvénnyel rendelkezik, majd arra várja a választ: