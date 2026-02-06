Kapaszkodjanak meg: Kapitány István 37 millió dolláros vagyonra tehetett szert a háborúnak köszönhetően

Az Origo pénteken megjelent tényfeltáró cikke szerint Kapitány István 37 millió dolláros vagyonra tehetett szert a háborúval. A cikk emlékeztet: az üzletember közel négy évtizedet töltött a Shellnél: 1987-től egészen 2024-ig volt az olajóriás alkalmazásában, ebből tíz éven át – 2014 és 2024 között – a vállalat globális ügyvezető alelnökeként. Ez nem csupán kiemelkedő pozíciót, hanem rendkívül jelentős részvényjuttatásokat is jelentett,

amelyek értéke az ukrajnai háború és az arra épülő energiaszankciók nyomán ugrásszerűen megnőtt.

Bár Kapitány személyes részvényportfóliójáról nincsenek nyilvános, tételes adatok, a Shell javadalmazási gyakorlata, valamint a többi felsővezető ismert juttatásai alapján nagyságrendileg megbízható becslések készíthetők. Ezek alapján még óvatos számítással is az rajzolódik ki: Kapitány István Shell-részvényekben tartott vagyona a háború éveiben közel megháromszorozódhatott, elérve a mintegy 37 millió dollárt.