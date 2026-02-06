„Mindenért csak az adófizetők tudnak fizetni!” – olyan videó került ki Kapitány Istvánról, amelyet lehetetlen lesz kimagyarázni

„Én több mint 35 éve vagyok az üzletben az energetika és a mobilitás területén, és egy dolgot megtanultam: hogy mindenért csak a vásárlók és az adófizetők – az egy és ugyanaz – tudnak fizetni” – fogalmazott Kapitány István egy előadásában, amelyről Menczer Tamás tett ki videót közösségi oldalára.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza politikusának önvallomását szükségtelen magyarázni: