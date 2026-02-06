Ft
tisza menczer tamás kapitány istván fidesz

„Mindenért csak az adófizetők tudnak fizetni!” – olyan videó került ki Kapitány Istvánról, amelyet lehetetlen lesz kimagyarázni

2026. február 06. 10:01

A Tisza politikusának leleplező önvallomásához szinte szükségtelen kommentárt fűzni, Menczer Tamás mégis megtette.

2026. február 06. 10:01
„Én több mint 35 éve vagyok az üzletben az energetika és a mobilitás területén, és egy dolgot megtanultam: hogy mindenért csak a vásárlók és az adófizetők – az egy és ugyanaz – tudnak fizetni” – fogalmazott Kapitány István egy előadásában, amelyről Menczer Tamás tett ki videót közösségi oldalára. 

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza politikusának önvallomását szükségtelen magyarázni: 

Mindenért te fogsz fizetni!”

„Mosolyogva bele mondja az arcodba, hogy ha jön a Tisza mindenért te fogsz fizetni!!! Ők ilyenek. A pénzedet elveszik, rezsicsökkentésnek kampó, családtámogatásoknak kampó, édesanyák adómentességének kampó, 13. és 14. havi nyugdíjnak kampó. A pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek. Mindenért te fogsz fizetni! Nézd meg és oszd meg, hogy mindenki lássa, és mindenki tudja, hogy csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott beegyzésében Menczer Tamás.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

andris-923
2026. február 06. 10:49
Mondjuk ez igaz de de kérdés hogy mennyit ? Annyit hogy beledöglünk vagy esetleg hagynak egy kicsit élni is ?
gyzoltan-2
2026. február 06. 10:43
Vagy így, vagy úgy, de áprilisban csak vége szakad ennek az áldatlan cicaharcnak..! 2026 második fele még a túlélés hónapjait hozza, de2027-ben, úgy vélem, és remélem, hogy elkerülhetetlenül előhozandók a valós "rendszer-problémák"! -úgy igazán, a szokásos mellébeszélés nélkül...
belbuda
2026. február 06. 10:09
Erőlködtök,szenvedtek,és ez jó jel! Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! 🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️🇹🇯🇹🇯❤️
nyugalom
2026. február 06. 10:06
37 millió dollaros vagyonnal jatsza a szerepét! Poloska tőle is elvenne?
