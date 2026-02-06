„Mindenért csak az adófizetők tudnak fizetni!” – olyan videó került ki Kapitány Istvánról, amelyet lehetetlen lesz kimagyarázni

Kapitány István megelőzte Magyar Pétert: előre bemondta, mi a Tisza Párt nagy álma
Nagy ára lenne, ha megvalósulna a Brüsszel által kiadott ukáz.
A Tisza politikusának leleplező önvallomásához szinte szükségtelen kommentárt fűzni, Menczer Tamás mégis megtette.
„Én több mint 35 éve vagyok az üzletben az energetika és a mobilitás területén, és egy dolgot megtanultam: hogy mindenért csak a vásárlók és az adófizetők – az egy és ugyanaz – tudnak fizetni” – fogalmazott Kapitány István egy előadásában, amelyről Menczer Tamás tett ki videót közösségi oldalára.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza politikusának önvallomását szükségtelen magyarázni:
Mindenért te fogsz fizetni!”
„Mosolyogva bele mondja az arcodba, hogy ha jön a Tisza mindenért te fogsz fizetni!!! Ők ilyenek. A pénzedet elveszik, rezsicsökkentésnek kampó, családtámogatásoknak kampó, édesanyák adómentességének kampó, 13. és 14. havi nyugdíjnak kampó. A pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek. Mindenért te fogsz fizetni! Nézd meg és oszd meg, hogy mindenki lássa, és mindenki tudja, hogy csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott beegyzésében Menczer Tamás.
