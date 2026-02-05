Ft
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés tisza párt magyar péter

Kapitány István megelőzte Magyar Pétert: előre bemondta, mi a Tisza Párt nagy álma

2026. február 05. 17:06

Nagy ára lenne, ha megvalósulna a Brüsszel által kiadott ukáz.

2026. február 05. 17:06
null

Kapitány István, Magyar Péter újdonsült gazdasági szakértője a napokban az ATV-ben azt nyilatkozta, nem tiltakozna az ellen, ha Magyarországnak le kellene válnia az orosz energiahordozókról. Mivel ez jelenleg az Európai Bizottság legnagyobb álma, számíthatunk rá, hogy a Tisza Párt legfőbb céljai között is ott szerepel.

Ám, ahogy arra korábbi elemzésünkben rámutattunk, ha ez megvalósul, búcsút mondhatunk a rezsicsökkentésnek. 

Nem véletlen, hogy Orbán Viktor mindent megtesz, hogy Magyarország mentességet kapjon akár az amerikai szankciók alól, akár a kormány által vitatott uniós, egyszerű többségű döntéshozatallal elfogadott orosz importtilalom alól.

Magyarország mindössze 0,2 százalékkal járul hozzá az orosz költségvetés bevételeihez, vagyis az import megszüntetését meg sem érezné Moszkva.

Az EU 2022-ben döntött az orosz energiafüggőség csökkentéséről és a beszerzések fokozatos megszüntetéséről azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Emellett több, az energiaszektort érintő szankciót is életbe léptetett. Ennek következtében Európában mind a lakossági, mind a vállalkozások által fizetett energiaárak jelentősen megugrottak, 2023-ban rekordot döntöttek. 

Jelenleg Magyarországon a legolcsóbb az áram és a földgáz az Európai Unió tagállamai közül, vagyis a magyar háztartások fizetnek a legkevesebbet az energiáért. Ez a kormány rezsicsökkentési programjának köszönhető, ami több száz milliárd forintos állami támogatást jelent. Az Európai Bizottság régóta a rezsicsökkentés megszüntetését szeretné elérni, mivel Brüsszel szerint inkább adósságcsökkentésre kellene fordítani a támogatást.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt EP-képviselői korábban több olyan határozatot is elfogadtak, amely a fosszilis energiahordozók visszaszorítását célozzák. Mind az ellenzéki párt képviselői, mind a brüsszeli ajánlások kimondják, 

nem jó az olcsó energia, mert a lakosságot nem ösztönzi a spórolásra.

Elemzés: az orosz energiáról való leválás egyet jelentene a rezsicsökkentés végével

Ha Brüsszel tervei szerint Magyarország teljes egészében leválna az orosz gázról, az a rezsiköltségek drasztikus emelkedését, a rezsicsökkentés végét jelentené – derült ki az Alapjogokért Központ energiapolitikai gyorsjelentéséből.

Az intézet gyorselemzéésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a RePowerEU rendeletet nem csak Ukrajna, de a Tisza Párt is támogatja.

A Központ 5 pontban gyűjtötte össze a REPowerEU rendelet árfelhajtó hatásait, melyek a következők:

  1. Magyarország számára a jelenleg vezetéken érkező orosz gáz alternatívája a cseppfolyósított gáz (LNG) behozatala lenne, melynek azonban szállítási költsége hét-nyolcszorosa is lehet a vezetékeshez képest. Ez önmagában 30-40 százalékkal növeli a beszerzési árat, és annál nyilván jóval nagyobb mértékben a fogyasztói rezsiköltségeket;
  2. Elesnénk a hosszú távú orosz energiabeszerzést kompenzáló kedvezményes árazástól;
  3. Elveszítenénk az abból származó árcsökkentő tárgyalási pozíciónkat, hogy Magyarország több forrásból, több útvonalon szerez be földgázt;
  4. Elveszítenénk a nagy mennyiségű, magyar vezetékeken áthaladó orosz gázforgalomból származó bevételt;
  5. Elveszítenénk a diverzifikált energiaportfólióra alapozott külkereskedelmi pozíciónkat, ami szintén bevételcsökkenéssel járna

– sorolták.

Az elemzésben arra is rámutattak, hogy 

a rendeletet Brüsszel az uniós alapszerződésekkel szembemenve és jogellenesen fogadta el, 

 mert 

  • a) az energiamix összeállítása tagállami hatáskör,
  • b) a tiltás egyértelműen nem kereskedelempolitikai, hanem szankciós lépés, amihez egyhangúság kellett volna a Tanácsban,
  • c) nyilvánvalóan sérti az olyan hosszútávú földgáz-kereskedelmi szerződéseket, mint az orosz-magyar is, melynek kapcsán az orosz fél kártérítési igénnyel is felléphet majd. 

A magyar kormány tehát megfelelő jogalappal fordul az ügyben az Európai Unió Bíróságához, az azonban beszédes, hogy a döntést nem csak Ukrajna, de a Tisza is támogatja. 

Emlékeztettek, hogy szakértőik az elmúlt napokban többször nyilatkoztak arról, hogy az orosz gázról való teljes leválás – tehát lényegében a szerintük „humbug” rezsicsökkentés kivezetése – üdvözlendő lépés. 

Elemzésükben arra is kitétek, hogy a döntés hatásainak felszámolására a jogi úton kívül több politikai irány is beazonosítható: az egyik az ukrajnai béke mihamarabbi elérése – mely nyilván okafogyottá tenné vagy minimalizálná a hasonló lépéseket –, azonban ez a brüsszeli elit folyamatos ellenakcióiba ütközik. 

A másik lényegében társadalmi: a szuverén energiapolitikai döntéshozatal fenntartása, 

az eddigiek alapján ugyanis joggal vélelmezhető, hogy a fenti vagy ahhoz hasonló brüsszeli „kérésekre” a Tisza nem tudna nemet mondani 

– olvasható az Alapjogokért Központ oldalán közölt írásban.

Kapitány válthatná Magyart

Az oroz energiáról való leválást favorizáló Kapitány István ráadásul a hírek szerint nem egyszerű tanácsadó. A Tiszából kilépett Csercsa Balázs szerint már önkéntes ideje alatt nyilvánvaló volt, hogy Magyar Péter kapcsolatban áll Kapitány Istvánnal, aki korábban a Shell vezetője volt. Önkéntesként életrajzot készített Kapitányról a párt számára, amely később részben a hivatalos felületeken is megjelent. Kezdetben gazdasági és energetikai területre szánták, de később látványosan megerősödött a párton belül, és karakterben, súlyban akár túl is nőhetett a pártelnökön. A választások előtti miniszterelnök-jelöltséget nem tartja reálisnak, de egy 

esetleges győzelem után elképzelhetőnek tartja, hogy Kapitány venné át a kormányfői posztot.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

