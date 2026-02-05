Kapitány István megelőzte Magyar Pétert: előre bemondta, mi a Tisza Párt nagy álma

Az EU 2022-ben döntött az orosz energiafüggőség csökkentéséről és a beszerzések fokozatos megszüntetéséről azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Emellett több, az energiaszektort érintő szankciót is életbe léptetett. Ennek következtében Európában mind a lakossági, mind a vállalkozások által fizetett energiaárak jelentősen megugrottak, 2023-ban rekordot döntöttek.

Jelenleg Magyarországon a legolcsóbb az áram és a földgáz az Európai Unió tagállamai közül, vagyis a magyar háztartások fizetnek a legkevesebbet az energiáért. Ez a kormány rezsicsökkentési programjának köszönhető, ami több száz milliárd forintos állami támogatást jelent. Az Európai Bizottság régóta a rezsicsökkentés megszüntetését szeretné elérni, mivel Brüsszel szerint inkább adósságcsökkentésre kellene fordítani a támogatást.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt EP-képviselői korábban több olyan határozatot is elfogadtak, amely a fosszilis energiahordozók visszaszorítását célozzák. Mind az ellenzéki párt képviselői, mind a brüsszeli ajánlások kimondják,

nem jó az olcsó energia, mert a lakosságot nem ösztönzi a spórolásra.

Elemzés: az orosz energiáról való leválás egyet jelentene a rezsicsökkentés végével