A kilépett tiszás vezető szerint Kapitány István lehet az új miniszterelnök, amennyiben Magyar Péterék nyernek a választáson

Beverték az utolsó szöget is a Tisza Párt koporsójába: Magyar Péter egykori belső embere mondott el mindent (VIDEÓ)
Tényleg igaz lehet, hogy megszorításra készülnek.
Csercsa Balázs szerint Magyar Péter önfejű és agresszív, miközben a nyilvánosság előtt egy tudatosan fenntartott, megnyerőbb képet mutat magáról.
Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője volt Kárász Róbert vendége a Másik Oldal Kárász Róberttel című műsorban, ahol részletesen beszélt a párttól való távozásáról és a háttérben zajló folyamatokról. A beszélgetést az Index szemlézte.
A volt önkéntes elmondta, hogy február 3-án tanúként vett részt azon a bírósági tárgyaláson, amelyet a Tisza Párt indított az Index ellen, miután az online portál nyilvánosságra hozta a párt gazdasági programjának tervezetét.
„Az Index kért fel, hogy tanúskodjak ebben a perben. A per tárgya az a 600 oldalas dokumentum volt, amit az Index hozott nyilvánosságra. És a Tisza Párt azt vitatja, hogy ez a Tisza Párthoz köthető dokumentum lenne” – mondta.
A tanúmeghallgatás közel három órán át tartott, ami komoly pszichés terhet jelentett számára. Hozzátette, hogy függetlenül attól, kinek a tanúja, mindig azt mondja el, amit igaznak gondol. A tárgyaláson a pártot képviselő ügyvéd is kérdezhette, de Csercsa szerint a szakember fenyegetéseket és rágalmakat súgott neki, hogy megzavarja a tanúskodását.
„Az ügyvéd úr feltett egy kérdést, majd ezután odasúgta halkabban, hogy ezért majd nekem fizetnem kell, de ne aggódjak, az új barátaim majd úgy is kifizetik. És nekem fogalmam sincs, hogy kikre gondolt új barátokként. De ez a fenyegetés ez szerintem nagyon helytelen egy bírósági tárgyalóteremben” – fogalmazott. A bíró egy alkalommal fel is szólította emiatt az ügyvédet.
Csercsa szerint a vitatott, 600 oldalas anyag eredetileg belső használatra készült szakpolitikai tanulmánygyűjtemény volt. Az Index nyilvánosságra hozatalát követően a párt vezetése kampánycélokra optimalizált, közérthetőbb programot állított össze. A két dokumentum között szerinte kapcsolat van, de céljuk eltérő: az egyik szakmai alapozás, a másik választási üzenetekre szabott anyag. A belső szakpolitikai egyeztetéseken több érzékeny kérdés is napirenden volt, például
a progresszív jövedelemadózás erősítése, egy esetleges vagyonadó bevezetése, valamint a családtámogatási rendszerek fenntarthatóságának felülvizsgálata.
Ezekről a belső fórumokon nyíltabban beszéltek, mint amennyit a nyilvános kommunikációban közöltek.
A volt önkéntes beszélt a Tisza Párt európai kapcsolatairól is. Elmondása szerint a vezetés fontosnak tartja a jó viszonyt az Európai Néppárttal, és bizonyos stratégiai kérdésekben – például Ukrajna EU-csatlakozásának megítélésében – a pártvezetés álláspontja erősebb volt, mint a tagságon belüli megosztottság.
Csercsa élesen bírálta Magyar Pétert. Tapasztalatai alapján a párton belül nehezen viselik a belső kritikát, és akik eltérő véleményt fogalmaznak meg, könnyen háttérbe szorulhatnak. Egyes jelöltekkel és munkatársakkal szemben személyes jellegű kérdéseket is felvetett a pártelnök, ami homofób felhangú volt, és feszültséget keltett a szervezeten belül. Önkéntesként Csercsa nemcsak munkával, hanem anyagi támogatással is segítette a pártot. Bár lelkesnek és elkötelezettnek nevezte a Tisza közösségét, a vezetés és a tagság gondolkodása között több kérdésben feszültséget érzékelt.
Csercsa szerint már önkéntes ideje alatt nyilvánvaló volt, hogy Magyar Péter kapcsolatban áll Kapitány Istvánnal, aki korábban a Shell vezetője volt. Önkéntesként életrajzot készített Kapitányról a párt számára, amely később részben a hivatalos felületeken is megjelent. Kezdetben gazdasági és energetikai területre szánták, de később látványosan megerősödött a párton belül, és karakterben, súlyban akár túl is nőhetett a pártelnökön. A választások előtti miniszterelnök-jelöltséget nem tartja reálisnak, de egy
esetleges győzelem után elképzelhetőnek tartja, hogy Kapitány venné át a kormányfői posztot.
Csercsa szerint a következő lépésben az oktatási kabinet vezetőjének egy digitális oktatási eszközfejlesztő vállalkozás tulajdonosát, Szűcs Dórát mutathatják be, aki komoly nézeteltérést támaszt Bódis Krisztával szemben.
Csercsa szerint Magyar Péter személyisége miatt nem képes győzelemre vezetni a Tiszát: nehéz vele együtt dolgozni, gyakran önfejű és agresszív, miközben a nyilvánosság előtt egy tudatosan fenntartott, megnyerőbb képet mutat magáról. Tapasztalatai szerint a közvetlen környezetében dolgozók
időről időre szembesülnek ezzel az ellentmondással, ami komoly alkalmassági kérdéseket vet fel.
A kilépését követően a Tisza Párt feloszlatta az egyházügyi munkacsoportot, és kirúgtak egy közeli munkatársát is, ami Csercsa szerint visszás egy olyan pártban, amelyet korábban ezzel a közösséggel segítettek.
Az interjú végén Csercsa hangsúlyozta, hogy a közösség miatt nem bánta meg, hogy csatlakozott a Tiszához, ugyanakkor csalódott az irányban, amerre a párt szerinte elmozdult. Fontosnak tartja, hogy nyilvánosan beszéljen a tapasztalatairól, és nem hagyja magát megfélemlíteni, még akkor sem, ha ez személyes vagy szakmai következményekkel jár.
