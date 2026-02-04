A kilépett tiszás vezető szerint Kapitány István lehet az új miniszterelnök, amennyiben Magyar Péterék nyernek a választáson

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője volt Kárász Róbert vendége a Másik Oldal Kárász Róberttel című műsorban, ahol részletesen beszélt a párttól való távozásáról és a háttérben zajló folyamatokról. A beszélgetést az Index szemlézte.

A volt önkéntes elmondta, hogy február 3-án tanúként vett részt azon a bírósági tárgyaláson, amelyet a Tisza Párt indított az Index ellen, miután az online portál nyilvánosságra hozta a párt gazdasági programjának tervezetét.