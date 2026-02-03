Beverték az utolsó szöget is a Tisza Párt koporsójába: Magyar Péter egykori belső embere mondott el mindent (VIDEÓ)

Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni.

Csakhogy a szemébe ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a kormányváltást szeretnénk megvalósítani, és akkor erre a Tisza Párt lehet képes, és ezért nem mernek vele szembemenni. De a háta mögött mindenki tudja, hogy milyen ember” – fogalmazott.

Ez a kérdés folyamatosan felmerül, és nagyon sokan gondolják azt, hogy ő egyébként nem alkalmas az ország vezetésére, csak egyszerűen nincs más választás.

És ez az egyik dolog, amiben én nem értek egyet. Tehát van egy pont, amikor már azt kell mondani, hogy ezt még el tudom fogadni, azt is el tudom fogadni. De van egy pont, amikor azt kell mondani, hogy ezt viszont már nem tudom elfogadni” – jelentette ki Csercsa Balázs.

