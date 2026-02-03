Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
megszorítások Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék baloldal

Beverték az utolsó szöget is a Tisza Párt koporsójába: Magyar Péter egykori belső embere mondott el mindent (VIDEÓ)

2026. február 03. 10:51

Tényleg igaz lehet, hogy megszorításra készülnek.

2026. február 03. 10:51
null

Januárban jelentette be a közösségi oldalán Csercsa Balázs, hogy nem folytatja tovább a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetését, és önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában.

Indoklása szerint nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel.

A történész, bibliakutató akkor azt írta: Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem. Csercsa Balázs később az Indexnek beszélt arról, hogy Magyar Péterék kétszínű politikát folytatnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

Csercsa Balázs ezúttal az M1-nek nyilatkozott. „Tehát én azt tudom mondani, hogy a Tisza-szigetekben is, akik a szervezésben részt vesznek, azok gyakran találkoznak Magyar Péter személyiségének az árnyoldalaival, és ez nem is tetszik nekik.

Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni.

Csakhogy a szemébe ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a kormányváltást szeretnénk megvalósítani, és akkor erre a Tisza Párt lehet képes, és ezért nem mernek vele szembemenni. De a háta mögött mindenki tudja, hogy milyen ember” – fogalmazott.

Ez a kérdés folyamatosan felmerül, és nagyon sokan gondolják azt, hogy ő egyébként nem alkalmas az ország vezetésére, csak egyszerűen nincs más választás.

És ez az egyik dolog, amiben én nem értek egyet. Tehát van egy pont, amikor már azt kell mondani, hogy ezt még el tudom fogadni, azt is el tudom fogadni. De van egy pont, amikor azt kell mondani, hogy ezt viszont már nem tudom elfogadni” – jelentette ki Csercsa Balázs.

A Tisza Párt kiszivárgott programjáról

Később a műsorvezető arra is rákérdezett, hitelesnek tekinthető-e az a 600 oldalas dokumentum, amit az Index hozott nyilvánosságra, és aminek a hitelességét próbálta teljesen megcáfolni Magyar Péter. Csercsa Balázs szerint hiteles dokumentumról van szó, így igaznak tekinthetők a benne lévő megszorító intézkedések is.

Igen, én azt gondolom, hogy ez a Tisza Pártban keringő dokumentum,

amely azonban nem egy program, hanem egy tanulmánygyűjtemény, ami alapján a program készült... csak a Tisza párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez” – jegyezte meg Csercsa Balázs.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. február 03. 12:23
Héja 2026. február 03. 12:00 Egy belső enber (Csercsa Balázs ) az Indexen ma ismét kitálalt. Van az a pénz........
Válasz erre
0
1
Zsolt75
2026. február 03. 12:17
Azért most már húzzanak is ki párat, mert nem lesz hely a következőknek...
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 03. 12:11
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Héja
2026. február 03. 12:02
Orbán a leghosszabb ideje működő magyar miniszterelnök. M. Péter egy múló epizód, ahogyan ballib elődei.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!