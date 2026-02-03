Beverték az utolsó szöget is a Tisza Párt koporsójába: Magyar Péter egykori belső embere mondott el mindent (VIDEÓ)

Most legyünk erősek: a Magyar Péter-rajongó Szelényi Zsuzsa szerint is megy a levesbe a Tisza Párt
Nagy baj van.
Tényleg igaz lehet, hogy megszorításra készülnek.
Januárban jelentette be a közösségi oldalán Csercsa Balázs, hogy nem folytatja tovább a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetését, és önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában.
Indoklása szerint nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel.
A történész, bibliakutató akkor azt írta: Úgy tűnik, a politikában a nevek változhatnak, de a célok és módszerek nem. Csercsa Balázs később az Indexnek beszélt arról, hogy Magyar Péterék kétszínű politikát folytatnak.
Csercsa Balázs ezúttal az M1-nek nyilatkozott. „Tehát én azt tudom mondani, hogy a Tisza-szigetekben is, akik a szervezésben részt vesznek, azok gyakran találkoznak Magyar Péter személyiségének az árnyoldalaival, és ez nem is tetszik nekik.
Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni.
Csakhogy a szemébe ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a kormányváltást szeretnénk megvalósítani, és akkor erre a Tisza Párt lehet képes, és ezért nem mernek vele szembemenni. De a háta mögött mindenki tudja, hogy milyen ember” – fogalmazott.
Ez a kérdés folyamatosan felmerül, és nagyon sokan gondolják azt, hogy ő egyébként nem alkalmas az ország vezetésére, csak egyszerűen nincs más választás.
És ez az egyik dolog, amiben én nem értek egyet. Tehát van egy pont, amikor már azt kell mondani, hogy ezt még el tudom fogadni, azt is el tudom fogadni. De van egy pont, amikor azt kell mondani, hogy ezt viszont már nem tudom elfogadni” – jelentette ki Csercsa Balázs.
Később a műsorvezető arra is rákérdezett, hitelesnek tekinthető-e az a 600 oldalas dokumentum, amit az Index hozott nyilvánosságra, és aminek a hitelességét próbálta teljesen megcáfolni Magyar Péter. Csercsa Balázs szerint hiteles dokumentumról van szó, így igaznak tekinthetők a benne lévő megszorító intézkedések is.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a Tisza Pártban keringő dokumentum,
amely azonban nem egy program, hanem egy tanulmánygyűjtemény, ami alapján a program készült... csak a Tisza párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez” – jegyezte meg Csercsa Balázs.
