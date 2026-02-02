Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szelényi Zsuzsa Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter csalás Orbán Viktor választás baloldal

Most legyünk erősek: a Magyar Péter-rajongó Szelényi Zsuzsa szerint is megy a levesbe a Tisza Párt

2026. február 02. 13:09

Nagy baj van.

2026. február 02. 13:09
null

Szelényi Zsuzsanna, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója egy meglehetősen érdekes cikket írt a Carnegie Europe hasábjain. A Magyar Péter-rajongó Szelényi elkezdte felkészíteni a választókat a Tisza Párt választási vereségére.

Ráadásul, ahogy arra számítani lehetett, eleve csalást emleget, sőt egyenesen odáig ment,

hogy meglátása szerint Orbán Viktor manipulációhoz folyamodik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

A kommunikáció kapcsán azonban Magyar Péterék trükközését nagy előnyként tünteti fel Szelényi, hiszen még azt is elismerte, hogy a Tisza Párt semmi egyebet nem tett, csak átvette a Fidesz kommunikációs stílusát és szimbolikus nyelvezetét.

Arról persze már nem írt semmit, hogy Magyar Péterék esetében sok esetben nincs semmi a kommunikáció mögött,

pusztán a jobboldal szolgai másolása.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trokadero
2026. február 02. 13:22
Magyarul: Megkezdődött,az újabb elvesztett választás utáni anarchista tüntetések szervezése.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. február 02. 13:21
Zsuzsika etnő!
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2026. február 02. 13:14 Szerkesztve
"Szelényi Zsuzsanna, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója" Ez legfeljebb addig volt demokrata, amíg be nem lépett az SZDSZ-be, de lehet, hogy addig sem. Egy karrierista, globalista, ezek ugatják a demokráciát, meg sem tehetik, hogy demokraták, mert vége a politikai állásuknak.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2026. február 02. 13:14
Sok kis Mérő Lászlót, minden településre!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!