Most legyünk erősek: a Magyar Péter-rajongó Szelényi Zsuzsa szerint is megy a levesbe a Tisza Párt

Kimutatták a foguk fehérjét Magyar Péter szimpatizánsai: megvertek egy romát
Ezt már soha nem mossák le magukról.
Nagy baj van.
Szelényi Zsuzsanna, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója egy meglehetősen érdekes cikket írt a Carnegie Europe hasábjain. A Magyar Péter-rajongó Szelényi elkezdte felkészíteni a választókat a Tisza Párt választási vereségére.
Ráadásul, ahogy arra számítani lehetett, eleve csalást emleget, sőt egyenesen odáig ment,
hogy meglátása szerint Orbán Viktor manipulációhoz folyamodik.
A kommunikáció kapcsán azonban Magyar Péterék trükközését nagy előnyként tünteti fel Szelényi, hiszen még azt is elismerte, hogy a Tisza Párt semmi egyebet nem tett, csak átvette a Fidesz kommunikációs stílusát és szimbolikus nyelvezetét.
Arról persze már nem írt semmit, hogy Magyar Péterék esetében sok esetben nincs semmi a kommunikáció mögött,
pusztán a jobboldal szolgai másolása.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt már soha nem mossák le magukról.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter