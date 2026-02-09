Letagadhatatlan bizonyíték látott napvilágot: a Tisza az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsi árra hajt (VIDEÓ)

Nem csak Kapitány István, hanem a Tisza fővárosi frakcióvezetője is rengeteg pénzt kereshetett az ukrán háborún (VIDEÓ)
Menczer Tamás konkrét válaszokat vár Bujdosó Andreától.
Bujdosó Andrea, a TISZA fővárosi frakcióvezetője több mint 10 000 Shell részvénnyel rendelkezik.
„12 322 Shell részvény, ennyi részvénye van Bujdosó Andreának, a TISZA fővárosi frakcióvezetőjének” – mutatott rá Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
A Fidesz politikusa videójában Bujdosó Andrea aláírt vagyonnyilatkozatát is bemutatta, amiben valóban szerepelt 12 322 darab Shell részvény, amelyeknek összértéke 358 670 euró.
– mutatott rá Menczer Tamás.
„Ezek az emberek akkor gazdagodnak, ha a Shell profitja nő, a Shell profitja pedig akkor nő, hogyha eltörlik a reszicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztanak bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról” – magyarázta a kommunikációs igazgató.
A számlát te fizeted, te fizeted majd az ezer forintos üzemanyagárat és a háromszoros rezsi árat”
– figyelmeztetett Menczer Tamás.
