02. 09.
hétfő
tisza shell Bujdosó Andrea menczer tamás Kapitány István

Letagadhatatlan bizonyíték látott napvilágot: a Tisza az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsi árra hajt (VIDEÓ)

2026. február 09. 16:32

Bujdosó Andrea, a TISZA fővárosi frakcióvezetője több mint 10 000 Shell részvénnyel rendelkezik.

2026. február 09. 16:32
null

 „12 322 Shell részvény, ennyi részvénye van Bujdosó Andreának, a TISZA fővárosi frakcióvezetőjének” – mutatott rá Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A Fidesz politikusa videójában Bujdosó Andrea aláírt vagyonnyilatkozatát is bemutatta, amiben valóban szerepelt 12 322 darab Shell részvény, amelyeknek összértéke 358 670 euró.

Nem csak kapitány Istvánnak van Shell részvénye, hanem Bujdosó Andreának is

– mutatott rá Menczer Tamás.

„Ezek az emberek akkor gazdagodnak, ha a Shell profitja nő, a Shell profitja pedig akkor nő, hogyha eltörlik a reszicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztanak bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról” – magyarázta a kommunikációs igazgató.

 A számlát te fizeted, te fizeted majd az ezer forintos üzemanyagárat és a háromszoros rezsi árat”

– figyelmeztetett Menczer Tamás.

Nyitókép: Facebook

