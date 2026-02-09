Letagadhatatlan bizonyíték látott napvilágot: a Tisza az 1000 forintos benzin és a háromszoros rezsi árra hajt (VIDEÓ)

„Ezek az emberek akkor gazdagodnak, ha a Shell profitja nő, a Shell profitja pedig akkor nő, hogyha eltörlik a reszicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztanak bennünket az olcsó orosz földgázról és kőolajról” – magyarázta a kommunikációs igazgató.

A számlát te fizeted, te fizeted majd az ezer forintos üzemanyagárat és a háromszoros rezsi árat”

– figyelmeztetett Menczer Tamás.