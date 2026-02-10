Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt menczer tamás nemzetközi valutaalap magyar péter petschnig mária zita imf orbán viktor

Döbbenet: Orbán Viktor elzavarta, Magyar Péter visszahozná az IMF-et Magyarországra (VIDEÓ)

2026. február 10. 08:37

A Tisza Párt közgazdászai újra függésbe taszítanák az országot.

2026. február 10. 08:37
null

Magyar Péter az adóemelés mellett visszahozná az IMF-et, a Nemzetközi Valutalapot – osztotta meg Facebook-oldalán Menczer Tamás. Erről Petschnig Mária Zita beszélt egy ellenzéki fórumon.

Magyar Péternek adót kell emelnie, valamint emellett van még egy másik lehetősége is: az, hogy a Nemzetközi Valutaalaptól vegyen fel hitelt

– jelentette ki a Tisza Párthoz közel álló közgazdász. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette, hogy ebben az esetben minden negyedévben ellenőriznék, hogy betartotta-e az utasításaikat.

Menczer Tamás szerint azt mindenki tudja, hogy az IMF a brüsszeli úton jár, és ahol megjelenik, ott diktál! 

A receptje egyszerű: megszorítás, megszorítás, megszorítás”

– fogalmazott. Hozzátette, az IMF eltörölné

  • a fiatalok adómentességét,
  • a családi adókedvezményt,
  • az édesanyák adómentességét,
  • a 13. és 14. havi nyugdíjat és
  • a rezsicsökkentést is.

Ahogy Petschnig fogalmaz: Nem lehet „költekezni.”

Menczer kiemeltre, az IMF eltörölné a bankadót, a multik és a nagy energiacégek adóját. 

Ha jön az IMF, a pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek”

– írta. „Orbán Viktor ezért zavarta el őket. Magyar Péter visszahozná. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Erre csak Orbán Viktor képes. Ezért a Fidesz a biztos választás! – zárta a bejegyzését. 

Nyitókép forrása: Balint Szentgallay / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nemmostszülettem
2026. február 10. 12:24
Azt elmondták már pöcsnikék, miért is lenne szükségünk az IMF-re?
Válasz erre
0
0
faramuci
2026. február 10. 10:36
A baloldal világ életében rossz,pazarló gazdaságpolitikát folytatott,ezt muszály volt mindíg megtámogatni IMF hitelekkel...nincs itt semmi látnivaló😎
Válasz erre
2
0
oberennsinnen49
•••
2026. február 10. 10:34 Szerkesztve
Magyarországot úgy lehet a "jó útra" téríteni, újra, sokadszor lúzermagyar módra, ha elveszik a pénzügyi-gazdasági-energia-népesedési önállóságát. Erre eredményes módszer, ha Shell, BlackRock és hasonló "gyámság" alá helyezik, csakhogy ezzel szemben túlságosan erős lenne a társadalmi ellenállás (a magyarok meggondolatlan, HEVES természete...), ezért kell az IMF, Valutaalap és hasonló jobban hangzó, filantróp gyarmattartók felrakása a kifosztótáblára. Volt már Gyurcsány, Bajnai, aspiránsként a Márki ember, most Lúzer Péter a pályázó versenyző.
Válasz erre
2
0
blf2
2026. február 10. 10:18
Kezdjük úgy, ahogy a komcsik 45 után.!!!! Vegyük el a velünk egyet nem értők minden vagyonát és JÁRANDÓSÁGát!!!!! Az ilyen semmirekellő bokrosok kérik pecsnik,médiamajmok, szubkultúrok pénzéből sok mindent lehet fejleszteni
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!