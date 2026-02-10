Döbbenet: Orbán Viktor elzavarta, Magyar Péter visszahozná az IMF-et Magyarországra (VIDEÓ)

Éllovasból sereghajtó: Magyar Péter adótervei tönkretennék a magyar vállalkozásokat
Többkulcsos, rendkívül magas társasági adóval sokkolná a gazdaságot a Tisza Párt, megszüntetve Magyarország versenyelőnyét.
A Tisza Párt közgazdászai újra függésbe taszítanák az országot.
Magyar Péter az adóemelés mellett visszahozná az IMF-et, a Nemzetközi Valutalapot – osztotta meg Facebook-oldalán Menczer Tamás. Erről Petschnig Mária Zita beszélt egy ellenzéki fórumon.
Magyar Péternek adót kell emelnie, valamint emellett van még egy másik lehetősége is: az, hogy a Nemzetközi Valutaalaptól vegyen fel hitelt
– jelentette ki a Tisza Párthoz közel álló közgazdász.
Hozzátette, hogy ebben az esetben minden negyedévben ellenőriznék, hogy betartotta-e az utasításaikat.
Menczer Tamás szerint azt mindenki tudja, hogy az IMF a brüsszeli úton jár, és ahol megjelenik, ott diktál!
A receptje egyszerű: megszorítás, megszorítás, megszorítás”
– fogalmazott. Hozzátette, az IMF eltörölné
Ahogy Petschnig fogalmaz: Nem lehet „költekezni.”
Menczer kiemeltre, az IMF eltörölné a bankadót, a multik és a nagy energiacégek adóját.
Ha jön az IMF, a pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek”
– írta. „Orbán Viktor ezért zavarta el őket. Magyar Péter visszahozná. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Erre csak Orbán Viktor képes. Ezért a Fidesz a biztos választás! – zárta a bejegyzését.
Nyitókép forrása: Balint Szentgallay / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Többkulcsos, rendkívül magas társasági adóval sokkolná a gazdaságot a Tisza Párt, megszüntetve Magyarország versenyelőnyét.
***