Döbbenet: Orbán Viktor elzavarta, Magyar Péter visszahozná az IMF-et Magyarországra (VIDEÓ)

Menczer Tamás szerint azt mindenki tudja, hogy az IMF a brüsszeli úton jár, és ahol megjelenik, ott diktál!

A receptje egyszerű: megszorítás, megszorítás, megszorítás”

– fogalmazott. Hozzátette, az IMF eltörölné

a fiatalok adómentességét,

a családi adókedvezményt,

az édesanyák adómentességét,

a 13. és 14. havi nyugdíjat és

a rezsicsökkentést is.

Ahogy Petschnig fogalmaz: Nem lehet „költekezni.”