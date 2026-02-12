Nahát: a német köztévének beszélt egy Magyarországra költözött német fiatal, örül, hogy itt lehet (VIDEÓ)

A riport megjegyzi, hogy kijelentései a jobboldali populista „népességcsere-elméletet” idézik, amelyet a társadalomtudomány vitat, ugyanakkor a szélsőbaloldali európai politikusok lépten-nyomon lelepleznek és megerősítenek.

A DW a Nyugat-Európában bevett toposzokkal igyekszik hitelteleníteni a riportalanyát, és kiemeli: Marvin 16 éves kora után kimaradt az iskolából, a Covid-járvány óta pedig koronavírus-tagadó nézeteket vall.

A német köztévé összeállítása lekezelően summázza: a fiatalember számára a statisztikai adatok másodlagosak, és fontosabb az, amit e témák kapcsán érez,

és elsősorban a biztonságérzetet keresi Magyarországon.

Arra a kérdésre, hogy visszaköltözne-e Németországba, Marvin határozott választ ad: