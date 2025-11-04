Brutális statisztikák: a német fiatalok egyre békésebbek, a migránsok egyre erőszakosabbak

A németországi erőszakos bűncselekmények ugrásszerű növekedése mögött elsősorban a migrációs hátterű gyerekek állnak, miközben a német diákok körében csökken az agresszió – írta egy új, Észak-Rajna–Vesztfáliában készült kutatásra hivatkozva a Remix.
A Kölni Egyetem és a tartományi bűnügyi hivatal közös kutatása drámai elmozdulást mutat:
miközben a német gyerekek körében visszaesett az erőszakos magatartás, a bevándorló hátterű diákoknál robbanásszerűen megnőtt az agresszió.
A tanulmányt Herbert Reul, Észak-Rajna–Vesztfália belügyminisztere (CDU) mutatta be, hangsúlyozva, hogy a helyzet
már a tanárok, a rendőrök és a mentősök elleni támadásokban is mérhető”.