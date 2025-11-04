Ft
bevándorlási bűnözés Németország iskolai erőszak migráció migránsbűnözés agresszió bevándorlás

Brutális statisztikák: a német fiatalok egyre békésebbek, a migránsok egyre erőszakosabbak

2025. november 04. 12:42

Egy rendőrségi adatokon nyugvó tanulmány leleplezte, hol van az igazi probléma a német társadalomban.

2025. november 04. 12:42
null

A németországi erőszakos bűncselekmények ugrásszerű növekedése mögött elsősorban a migrációs hátterű gyerekek állnak, miközben a német diákok körében csökken az agresszió – írta egy új, Észak-Rajna–Vesztfáliában készült kutatásra hivatkozva a Remix.

A Kölni Egyetem és a tartományi bűnügyi hivatal közös kutatása drámai elmozdulást mutat:

miközben a német gyerekek körében visszaesett az erőszakos magatartás, a bevándorló hátterű diákoknál robbanásszerűen megnőtt az agresszió.

A tanulmányt Herbert Reul, Észak-Rajna–Vesztfália belügyminisztere (CDU) mutatta be, hangsúlyozva, hogy a helyzet

már a tanárok, a rendőrök és a mentősök elleni támadásokban is mérhető”.

A felmérésben 27 iskola 3800 tanulóját kérdezték meg

  • Gelsenkirchen,
  • Marl és
  • Herten térségében.

Ezek a tartomány legproblémásabb régiói közé tartoznak. A 2015-ben végzett hasonló kutatáshoz képest most jóval több gyerek szerepel gyanúsítottként az erőszakos ügyekben, és a kutatók szerint

  • a gyűlölet,
  • a tiszteletlenség és
  • a fegyelmezetlenség is egyre gyakoribb.

A kutatás vezetője, Clemens Kroneberg professzor szerint a folyamatot részben a közösségi média és a Covid-járvány alatti családon belüli erőszak erősítette,

de nem magyarázza, hogy miért nőtt a migráns fiatalok agressziója, miközben a német gyerekeké csökkent.

A probléma gyökere szerinte a fegyelem hiánya:

A diákok ma azt tapasztalják, hogy a szabályszegéseknek nincs következménye, a tanárok egyre kevésbé avatkoznak közbe.”

A tanulmány szerint a tanulók értékrendje is drámaian átalakult:

  • Míg 2015-ben még 32,5 százalék tartotta elfogadhatatlannak, ha valaki nem készíti el a házi feladatát, ma már csak 15 százalék.
  • A lógást 2015-ben a diákok 80 százaléka ítélte el, most már csak 60 százalék vélekedik így.
  • Míg korábban a tanulók 68 százaléka gondolta úgy, hogy a tanárok közbelépnek verekedésnél, ma mindössze 39 százalék%.
  • A kölcsönös tiszteletet már 2015-ben is csak 35 százalék említette követendő példaként, 2024-re ez 20 százalékra esett vissza.
  • A német diákok körében ugyanakkor 11–13 éves kor között 17 százalékkal csökkent a bűnelkövetések aránya 2013 és 2024 között.

Ezzel szemben a bevándorló gyerekeknél háromszoros növekedést mértek ugyanebben az időszakban.

Reul szerint ezekben a közösségekben

  • az erőszakot gyakran tekintik a konfliktusmegoldás eszközének, és
  • sok gyerek problémás családi környezetben nő fel.

A belügyminiszter szerint mindez

büntetlenségi rendszert” hoz létre, mivel a 14 év alatti gyerekek nem büntethetők, így a hatóságok tehetetlenek.

Reul ezért a büntethetőségi korhatár csökkentését vetette fel, példaként említve a svéd modellt, ahol külön intézményekben kezelik a veszélyes fiatalkorúakat.

A jelentés egyik legmeglepőbb megállapítása, hogy a lányok körében is látványosan nőtt az erőszak: a 14 év alatti elkövetők között 150 százalékos emelkedést mértek, míg a fiúknál ez 104 százalék volt.

A lányok ma szabadabban engedik meg maguknak az agressziót, mintha ez egyfajta »egyenlőséget« jelentene számukra”

– mondta Kroneberg.

A Remix korábbi adatai szerint a német szövetségi rendőrség is hasonló tendenciát lát: a külföldi fiatalok messze felülreprezentáltak a bűnügyi statisztikákban.

A BKA 2024-es jelentése szerint a német gyanúsítottak bűnözési mutatója (TVBZ) 1878, míg a szíreké 8236, az afgánoké pedig 8753, vagyis több mint négyszer magasabb.

A kutatás és a statisztikák egyaránt arra utalnak, hogy Németországban párhuzamos társadalmak nőnek fel, ahol az erőszak, a fegyelmezetlenség és a hatóságokkal szembeni tiszteletlenség mindennapossá vált.

***

Fotó:  Ronny Hartmann / AFP
 

csulak
2025. november 04. 13:42
hajra multikulti ! es aldasai, fogyasszatok !
Upuaut
2025. november 04. 13:38
A németeknek már nincs tökük.
hexahelicene
2025. november 04. 13:26
Migránsvadak hordái vs. germán őslakosok. A migránsvadakra fogadok.
pacikuki007
2025. november 04. 13:23
Orosz propaganda! A zóóbááán találta ki! Szopjátok csak mohamed faszát, kedves németek. Schaffeneljétek meg
