Volt titkosszolgálati vezető: Németország kétszeresen is hálás lehet Magyarországnak a határvédelem tekintetében

Szerinte sok migráns azért képtelen álláshoz jutni, mert nem rendelkezik a megfelelő képesítéssel, amely hasznosítható lehetne a munkaerőpiacon, vagy egyáltalán nem is akarnak munkát vállalni.

Szerinte ez egyben azt is eredményezi, hogy Németországban szép számmal akadnak olyan bevándorlók, akik soha, egyetlen fillért sem fizettek sem az adóbevételekbe, sem a társadalombiztosítási alapba. Ugyanakkor éppúgy részesülnek a szociális rendszer juttatásaiból, mint bármely más német állampolgár.

Forrás: Sahin-Tóth István

A politikus szerint ez különösen az egészségügyi rendszerre nézve jelent nagy terhet, hiszen a német egészségügyi intézmények jelentős részét a munkavállalók által finanszírozott betegbiztosító pénztárak működtetik: „A migránsok különböző juttatásokban és ellátásokban részesülnek ezekben az intézményekben, amelynek terhét a járulékbefizetők viselik.”

A dolgozó emberek értelemszerűen nem érzik igazságosnak ezt a helyzetet.”

Nincs remény a láthatáron?

Maaßen szerint ugyanakkor létezik megoldás az áldatlan németországi állapotokra, csak a politikai akarat kellene hozzá:

„Minden nappal, ameddig nem cselekszünk, egyre drágább és fájdalmasabb lesz a megoldás, de ezekre a viszonyokra is létezik gyógyír.”

A politikus szerint ugyanakkor nemcsak pénzben kell majd megfizetni ennek az árát, hanem bizonyos emberi jogokba is be kell majd avatkozni: „A kitoloncolások terén például számos visszásság terheli a jogrendszerünket. Azokat a migránsokat, akiket ki kellene tiltani az országból, számos jogi szabályozás védi. Ilyen például a család egységéhez való jog, de akad számos fellebbviteli, fellebbezési és jogorvoslati lehetőség a kitoloncoló határozatok ellen.” Kiemelte:

A hatékony kitoloncolásokhoz ezekbe a jogrendi kérdésekbe mindenképp bele kellene nyúlni.”

Arra a kérdésre, hogy van-e jelenleg olyan politikai erő Németországban, amely hajlandó lenne erre, úgy felelt:

Attól tartok, hogy Németország még nem érett meg erre, hiszen ez a migrációs politika mellett a gazdasági berendezkedés és számos egyéb terület átalakítását is maga után vonná.”

Hangsúlyozta, hogy bár a társadalmi igény megvan a változásra, a helyzetet nehezíti a németek általános, „a kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon” hozzáállása: „Bár a konzervatívnak mondható pártok hajandóak lennének változtatni, de csak nagyon ki lépésekben, enyhe mértékű reformokra van bennük nyitottság.”

„Valós és radikális változások e tekintetben nem várhatók.”

Rámutatott:

Egy évtizeddel ezelőtt lehet, hogy egy fájdalomcsillapító elegendő gyógymód lett volna a bajokra, mára nem kizárt, hogy inkább kemoterápiára van szükség.”

Kell-e félni az AfD-től Hans-Georg Maaßent röviden a jelenleg legnépszerűbb német pártról is kérdeztük. Az Alternatíva Németországnak (AfD) kapcsán hangsúlyozta, ő a BfV élén a saját hatáskörében beszüntette a politikai pártok megfigyelését. Személyes meggyőződése volt, hogy a testület „nem arra hivatott, hogy az ellenzéki pártokat felügyelje”. A AfD-ről rendelkezésre álló adatok áttekintése után pedig egyértelműen arra a következtetésre jutott, hogy a párt se nem szélsőjobboldali, se az alkotmányos rendre nem jelent veszélyt.

A kontinens is változásért kiált

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak milyen feladatai lennének a tömeges illegális migráció megfékezésében, a következőket mondta el a politikus:

A rengeteg, jelenleg a bevándorlók érdekeit védő európai szabályozás helyett olyan törvényekre lenne szükség, amelyek a nemzetek biztonságát helyezik előtérbe.”

Hans-Georg Maaßen szerint azt is őszintén ki kell jelenteni, hogy

rengeteg létező jogi szabályozást egyszerűen nem alkalmaznak európai szinten ebben a kérdésben.

Többek között ilyennek nevezte az 1990-es dublini egyezményt is. Kiemelte, hogyha ezeknek nem szereznek érvényt Európa-szerte, akkor nincs más választás – Görögország vagy Magyarország példáján okulva –,

minthogy az országok a saját nemzeti törvényhozásuk szintjén hozzák meg a saját biztonságukhoz szükséges intézkedéseket”.

Magyarországot nem büntetni kellene

A magyar határvédelmi intézkedéseket és a migráció ellen hozott jogi lépéseket érő kritikákkal, illetve a Magyarországot sújtó napi egymillió eurós bírsággal kapcsolatban kifejtette, hogy történelmi léptékben a németek két okból is hálásak lehetnek hazánknak:

Egyrészt azért, mert Magyarország 1989-ben megnyitotta, másrészt azért, mert 2015-ben lezárta a határait.”

Maaßen kiemelte, hogy Magyarországnak – ahogy az összes, hasonló helyzetben lévő tagállamnak – feladata, hogy „észszerűen és hatékonyan védje az Európai Unió külső határait”. Az ő meglátása szerint hazánk eleget is tesz ennek a kötelességének. Mint fogalmazott: