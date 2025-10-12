Ft
Németország Magyarország migráció illegális bevándorlás interjú Hans-Georg Maaßen Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal határvédelem Európai Bizottság Európai Unió

Volt titkosszolgálati vezető: Németország kétszeresen is hálás lehet Magyarországnak a határvédelem tekintetében

2025. október 12. 13:18

A volt CDU-s politikus kíméletlen őszinteséggel értékelte a saját szerepét, és vállalta a felelősséget az elhibázott integrációért. A Mandiner exkluzív interjúja Hans-Georg Maaßennel.

2025. október 12. 13:18
null
Tari Tamás

„A párhuzamos társadalmak kérdésköre nem számít újdonságnak Németországban, ezt már a '90-es évek óta velünk élő probléma” – fogalmazott a tömeges illegális migráció negatívumai kapcsán a Mandinernek Hans-Georg Maaßen.

Hans-Georg Maaßen
Hans-Georg Maaßen
Forrás: Sahin-Tóth István

A bevándorláskritikus álláspontja miatt gyakran támadott jogász a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egykori politikusaként és a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) egykori vezetőjeként talán mindenkinél közelebbi rálátással rendelkezett Európa egyik legerősebb tagállamának belső folyamataira és azokra a társadalmi kockázatokra, amelyeknek sok esetben önként tette ki magát a német állam.

A saját szerepét is kendőzetlen éleslátással és kíméletlen őszinteséggel ítélte meg abban a beszélgetésben, amelyre a Migrációkutató Intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szeptember 24–25-én közösen tartott szegedi konferenciáján kerület sor.

A 2000-es évek elején én voltam a migrációs politika felelőse a német szövetségi kormányban. Ekkor alkottuk meg a külföldiek integrációjáról szóló szabályozást”

– árulta el a Hans-Georg Maaßen, hozzátéve, hogy már akkor látták, hogyha az állam nem avatkozik be a folyamatokba, akkor a párhuzamos társadalmak egyre nagyobb méreteket öltenek majd. Utólag ugyanakkor már úgy látja, hibát követtek el, és „a követő években a helyzet nemhogy nem javult, de sokkal rosszabb lett”.

Ennek fő oka, hogy az állam részéről hiányzik az a kényszer, hogy az emberek beilleszkedjenek a társadalomba.”

Kiemelte, hogy 2015 óta Németország több millió olyan migránst fogadott be, akik többnyire nem hajlandóak a németség részévé válni:

  • a saját korábbi közösségüket és
  • a saját nyelvi,
  • kulturális és
  • rokoni közegüket

részesítik előnyben, és azokkal akarnak együtt élni, akikkel megértik és meg tudják értetni magukat.

Nagyon sok bevándorló tehát egyáltalán nem kénytelen megtanulni a német nyelvet: orvosok, kereskedők, jogászok vannak közöttük, akik csak a saját anyanyelvüket ismerik”

– árulta el a politikus, aki szerint a migránsoknak már nincs is szükségük arra, hogy megtanulják a befogadó ország nyelvét vagy szokásait.

„Ráadásul széles körben elterjedt hozzáállás, hogy lenézik a nyugati társadalmainkat, és fölötte állónak gondolják magukat” – emelte ki a beilleszkedés másik nagy akadályát Maaßen, aki nem kertelt a felelősség kérdésében:

Annak ellenére, hogy én alkottam meg, a német integrációs politika csődöt mondott.”

Ennek szerinte két, jól körülírható oka van.

Forrás: Sahin-Tóth István

Iszlám fundamentalizmusból nem lesz demokratikus nyugati szalonna

Az egyik a probléma „teljesen elhibázott politikai megközelítése”, aminek keretében rengeteg forrást költenek arra, hogy az új jövevényeket nyelvtanfolyamok keretében tanítsák meg németül: „Ennek kizárólag az lett a következménye, hogy sok migráns ugyan valamennyire már beszéli a nyelvünket, de integrálódni továbbra sem akarnak.”

Ez a megközelítés Hans-Georg Maaßen szerint teljesen figyelmen kívül hagyta a migránsok Németországhoz való hozzáállását:

Ha valaki azt gondolja, hogy az iszlám jogrenden alapuló államrend felsőrendűbb a mi berendezkedésünknél, ő akkor sem tekinthető integrálódottnak, ha kiválóan megtanult németül.”

A másik fontos szempont szerinte a befogadott migránsok hihetetlenül nagy száma, amely eleve kizárja az integráció lehetőségét.

Európa-szerte 2015-ben történt a legtöbb terrortámadás, a menedékkérők között pedig az Iszlám Állam több ezer harcosa, terroristája érkezett”

– idézte fel az Alkotmányvédelmi Hivatal volt igazgatója, hozzátéve, hogy az erőszakos cselekmények túlnyomó hányadát pont a menedékkérőként érkezők követték el. Ezen felül a migránsok a mindennapi életben sem nagyon találták a közös hangot az európai és a német jogrendszerrel:

Ha egy európainak vitás ügye támad valakivel, akkor a legtöbb esetben a bírósághoz fordul. Egy arab férfi inkább hajlamos a saját kezébe venni a dolgokat, és erőszakhoz folyamodni.”

Hans-Georg Maaßen arra is kitért, hogy az erőszakos bűncselekmények száma jelentősen megnőtt:

a migránsokhoz köthető gyilkosságok és a szexuális bűncselekmények száma 40–40 százalékkal ugrott meg.

Valakiknek mégis jár ingyen ebéd

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság nemrég nyilvánosságra hozott jelentése elismerte, hogy Európa-szerte 7 millió olyan migráns él, aki egyáltalán nem dolgozik, a politikus kifejtette:

A munkanélküli bevándorlók ilyen jelentős száma óriási mértékben megterheli a társadalombiztosítási és a szociális ellátórendszerünket.”

Szerinte sok migráns azért képtelen álláshoz jutni, mert nem rendelkezik a megfelelő képesítéssel, amely hasznosítható lehetne a munkaerőpiacon, vagy egyáltalán nem is akarnak munkát vállalni.

Szerinte ez egyben azt is eredményezi, hogy Németországban szép számmal akadnak olyan bevándorlók, akik soha, egyetlen fillért sem fizettek sem az adóbevételekbe, sem a társadalombiztosítási alapba. Ugyanakkor éppúgy részesülnek a szociális rendszer juttatásaiból, mint bármely más német állampolgár.

Forrás: Sahin-Tóth István

A politikus szerint ez különösen az egészségügyi rendszerre nézve jelent nagy terhet, hiszen a német egészségügyi intézmények jelentős részét a munkavállalók által finanszírozott betegbiztosító pénztárak működtetik: „A migránsok különböző juttatásokban és ellátásokban részesülnek ezekben az intézményekben, amelynek terhét a járulékbefizetők viselik.”

A dolgozó emberek értelemszerűen nem érzik igazságosnak ezt a helyzetet.”

Nincs remény a láthatáron?

Maaßen szerint ugyanakkor létezik megoldás az áldatlan németországi állapotokra, csak a politikai akarat kellene hozzá:

„Minden nappal, ameddig nem cselekszünk, egyre drágább és fájdalmasabb lesz a megoldás, de ezekre a viszonyokra is létezik gyógyír.”

A politikus szerint ugyanakkor nemcsak pénzben kell majd megfizetni ennek az árát, hanem bizonyos emberi jogokba is be kell majd avatkozni: „A kitoloncolások terén például számos visszásság terheli a jogrendszerünket. Azokat a migránsokat, akiket ki kellene tiltani az országból, számos jogi szabályozás védi. Ilyen például a család egységéhez való jog, de akad számos fellebbviteli, fellebbezési és jogorvoslati lehetőség a kitoloncoló határozatok ellen.” Kiemelte:

A hatékony kitoloncolásokhoz ezekbe a jogrendi kérdésekbe mindenképp bele kellene nyúlni.”

Arra a kérdésre, hogy van-e jelenleg olyan politikai erő Németországban, amely hajlandó lenne erre, úgy felelt:

Attól tartok, hogy Németország még nem érett meg erre, hiszen ez a migrációs politika mellett a gazdasági berendezkedés és számos egyéb terület átalakítását is maga után vonná.”

Hangsúlyozta, hogy bár a társadalmi igény megvan a változásra, a helyzetet nehezíti a németek általános, „a kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon” hozzáállása: „Bár a konzervatívnak mondható pártok hajandóak lennének változtatni, de csak nagyon ki lépésekben, enyhe mértékű reformokra van bennük nyitottság.”

„Valós és radikális változások e tekintetben nem várhatók.”

 

Forrás: Sahin-Tóth István

Rámutatott:

Egy évtizeddel ezelőtt lehet, hogy egy fájdalomcsillapító elegendő gyógymód lett volna a bajokra, mára nem kizárt, hogy inkább kemoterápiára van szükség.”

Kell-e félni az AfD-től

Hans-Georg Maaßent röviden a jelenleg legnépszerűbb német pártról is kérdeztük. Az Alternatíva Németországnak (AfD) kapcsán hangsúlyozta, ő a BfV élén a saját hatáskörében beszüntette a politikai pártok megfigyelését. Személyes meggyőződése volt, hogy a testület „nem arra hivatott, hogy az ellenzéki pártokat felügyelje”.

A AfD-ről rendelkezésre álló adatok áttekintése után pedig egyértelműen arra a következtetésre jutott, hogy a párt se nem szélsőjobboldali, se az alkotmányos rendre nem jelent veszélyt.

A kontinens is változásért kiált

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak milyen feladatai lennének a tömeges illegális migráció megfékezésében, a következőket mondta el a politikus:

A rengeteg, jelenleg a bevándorlók érdekeit védő európai szabályozás helyett olyan törvényekre lenne szükség, amelyek a nemzetek biztonságát helyezik előtérbe.”

Hans-Georg Maaßen szerint azt is őszintén ki kell jelenteni, hogy

rengeteg létező jogi szabályozást egyszerűen nem alkalmaznak európai szinten ebben a kérdésben.

Többek között ilyennek nevezte az 1990-es dublini egyezményt is. Kiemelte, hogyha ezeknek nem szereznek érvényt Európa-szerte, akkor nincs más választás – Görögország vagy Magyarország példáján okulva –,

minthogy az országok a saját nemzeti törvényhozásuk szintjén hozzák meg a saját biztonságukhoz szükséges intézkedéseket”.

Forrás: Sahin-Tóth István

Magyarországot nem büntetni kellene

A magyar határvédelmi intézkedéseket és a migráció ellen hozott jogi lépéseket érő kritikákkal, illetve a Magyarországot sújtó napi egymillió eurós bírsággal kapcsolatban kifejtette, hogy történelmi léptékben a németek két okból is hálásak lehetnek hazánknak:

Egyrészt azért, mert Magyarország 1989-ben megnyitotta, másrészt azért, mert 2015-ben lezárta a határait.”

Maaßen kiemelte, hogy Magyarországnak – ahogy az összes, hasonló helyzetben lévő tagállamnak – feladata, hogy „észszerűen és hatékonyan védje az Európai Unió külső határait”. Az ő meglátása szerint hazánk eleget is tesz ennek a kötelességének. Mint fogalmazott:

Az Európai Bizottság migrációs és határpolitikáját nemcsak elhibázottnak, hanem egyenesen jogellenesnek tartom, amely nemcsak Európának, hanem a nemzetállamoknak is árt.”

Kicsoda Hans-Georg Maaßen?

Hans-Georg Maaßen 63 éves német jogász, volt CDU-s politikus és közigazgatási szakember, aki 2012–18 között a BfV elnöke volt. Nevéhez fűződik több terrorellenes, biztonságpolitikai és migrációs intézkedés kidolgozása. Hivatali idejét viták kísérték, végül a 2018-as chemnitzi bevándorlásellenes tüntetések értékelése miatt kellett távoznia. Maaßen ezt követően egyre nyíltabban bírálta a Merkel– és a Scholz-kormány migrációs és belpolitikai irányvonalát, valamint azt, hogy a CDU feladta a konzervatív alapértékeket. 2023-ban új politikai mozgalmat és pártot alapított WerteUnion néven, amely a klasszikus jobboldali értékek képviseletét és a migráció szigorúbb kezelését tűzte zászlajára.

***

Fotó: Sahin-Tóth István

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
europész
2025. október 12. 14:19
Ha komolyan mondta amit elmondott es ugy is erzi es meggyozodese mind ez akkor igyekezzen az otthoni rendteremtest megoldani. 1991 ben jartam utoljara nemetekneknel Nurnberg kornyeken.Mar akkoriban jo nehany menekult tabor latvanya felidegesitett.A rokonom gyozkodott,hogy csaladostol szivesen befogadnak mint magyarorszagi nemeteket es jobban orulnenek mint az afrikai bevandorloknak.Jat mit mondjak?Minden szep es jo volt de mar akkor sem mereszkedtek a nemetek az utcara sotetedes utan.Halas vagyok annak a mocskos komcsi rendor ornagynak aki nem jarult hozza,hogy a felesegemmel egyutt kapjunk utlevelet 1973 ban az akkori Jugoszlaviaba.Azt terveztuk,hogy onnan nyugatra disszidalunk.91ben a lehetoseggel mar nem kivantunk elni miutan lattam az ottani bajokat.Meg ha minden nap csak egy szelet szaraz kenyer jutna itthon akkor sem mennek a hulyek orszagaba.Ha valaki csak bameszkodni megy oda akkor egyenlore a patinas helyeken szep es jo.De ott belemerulni a mindennapok letebe az mar huzos.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 12. 14:12
Hans-Georg Maaßen szerint van megoldás. Szerintem nincs. Deutschland kaputt.
Válasz erre
0
0
luisbathhelena
2025. október 12. 13:48
(Itt alattam feltehetően egy tiszás nyomoronc nyilvánult meg :))))) A nagy fenéket vagy te Németországban. ) Azt csípem ezekben a német tisztviselőkben, hogy mindig utólag, okosak, amíg hivatalban van ki nem nyitná a száját....csak bólogatbnak Germanisztánhoz
Válasz erre
2
0
A_FIDESZRE_SZAVAZOK_MERT_NEKEM_AZ_A_JO_HA_MINDENBEN_UTOLSOK_A_MAGYAROK
2025. október 12. 13:34
Németország magasról leszarja Magyarországot és a magyarok nyomorult életét. Mi itt Németországban köszönjük jól el vagyunk, nincs szükségünk a koldus magyarok véleményére, viszont az összeszerelő munkátok az jó és olcsó. Németország kétszeresen is hálás lehet Magyarországnak a sok összeszerelésért, de csak töredék árat fizetünk nektek! PEDOFidesz🍊 2026 Orbán Viktor szerint: Ada, adadada, ad adad, Ada, adadada, ad adad,Ada.....
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!