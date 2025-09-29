Ft
09. 29.
hétfő
Manuel Ostermann Németország rendőrség Magyarország migráció illegális bevándorlás interjú határvédelem Európai Unió

Mandiner exkluzív: kőkeményen megmondta a német rendőrszakszervezeti vezető, milyen sors várhat hazánkra

2025. szeptember 29. 05:40

A véleményvezér a 2015-ös migránsválságot is sűrűn emlegette, emellett arról is beszélt, hogyan látja az átlagnémet Magyarországot – nos, teljesen máshogy, mint gondolnánk. Exkluzív interjúnk Manuel Ostermannal!

2025. szeptember 29. 05:40
null
Tari Tamás

Manuel Ostermann így fogalmazott a Mandinernek hazája közállapotaival kapcsolatban: „2015 óta az egyéni szabadság, a testi épség és szexuális önmeghatározás ellen elkövetett bűncselekmények tekintetében dámai változások mentek végbe.” A német rendőrszakszervezet, a Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) alelnöke előadóként vett részt a Migrációkutató Intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szeptember 24–25. között, Szegeden tartott konferenciáján.

Manuel Ostermann
Manuel Ostermann
Forrás: Sahin-Tóth István

Kezelhetetlenné vált a helyzet Manuel Ostermann szerint

„A németek, és különösképpen a nők erősen kiszorultak a mindennapi életből, mert az ő ellenük elkövetett bűncselekmények száma jelentősen megnőtt” –fogalmazott a szakszervezeti vezető, aki szerint a német rendfenntartók komoly radikalizációval és a politikai szélsőségekkel is egyre nagyobb arányban kénytelenek megküzdeni.

Manuel Ostermann szerint ebben a helyzetben központi szerepet játszik az illegális bevándorlás, mivel

nagy többségben a migráns hátterű férfiak követik el a legalantasabb bűncselekményeket.

Annak ellenére, hogy a bevándorlók arány mindössze a lakosság két százalékát teszi ki, Ostermann szerint mégis a bűnelkövetések 50 százalékáért ők a felelősek. A köztörvényes bűncselekmények mellett pedig a szélsőséges ideológiák terjedésében is komoly szerepük van, hiszen az iszlamisták arra használják ki a migrációs válságot, hogy a saját, a német alkotmánnyal és annak szellemiségével ellentétes ideológiájukat terjesszék.

Arra a kérdésre, hogy a helyzeten mennyire képes változtatni a jelenlegi a Friedrich Merz kancellár vezette kormányzat, az egyenruhás érdekvédelmi szervezet képviselője elmondta, hogy Németországban a migráció tekintetében a fő felelősség és a hatáskörök nem a központi kormányzat, hanem a tartományi kormányok kezében vannak.

Szerinte ugyanakkor azzal, hogy a kabinet

  • ismét a külföldiek németországi jogállását szabályozó törvény hatáskörébe utalta a migránsok jogállását, amely szabályozza, hogy mennyi időt és milyen feltételekkel tölthetnek Németország területén,
  • megszüntette az úgynevezett „Turbo-Einbürgerung”, a gyorsított honosítás gyakorlatát,
  • új hatáskörökkel ruházta fel a szövetségi rendőrséget, illetve
  • központosított, strukturális rendszerbe kívánja önteni a kitoloncolások szisztémáját,

a Merz-kormányzat az elmúlt hónapokban többet ért el ezen a területen, mint az elmúlt évtized központi kabinetjei együttvéve.

Az emberek már kinyitják a szájukat

Manuel Ostermann arra is felhívta a figyelmet, hogy bár éveken keresztül teljes mértékben tabutémának minősült a bevándorlás Németországban, ez drasztikus mértékben megváltozott a közelmúltban.

Megszűnt az a hozzáállás, miszerint tilos észrevenni ezt a problémát, és azt látjuk, hogy már nemcsak a szövetségi kancellár, hanem más politikusok is egyre határozottabban nyilvánulnak meg ebben a kérdésben és hangsúlyozzák azt”

– szögezte le a szakszervezeti vezető, hozzátéve, hogy ez annak köszönhető, hogy a német társadalom attól tart, hogyha tovább tabusítják a kérdést, megszűnhet a politikai közép, és a szélsőségek irányába tolódhat el a közbeszéd.

Szerinte az is hozzátartozik a teljes képhez, hogy korábban egyértelmű jelenségek váltak kezelhetetlenné, és a hagyományos, régebb óta működő pártok azon kapták magukat, hogyha nem változtatnak a saját hozzáállásukon, akkor el fognak tűnni a politikai süllyesztőben.

Forrás: Sahin-Tóth István

Azt azonban határozottan visszautasította, hogy a közhangulat változása az Alternatíva Németországnak (AfD) párthoz lenne köthető, amely szerinte „nem kínál megoldásokat a problémára”.

A változás titka, hogy az emberek végre ki merik nyitni a szájukat és számon merik kérni a politikusokon a változást”

– hangsúlyozta Ostermann, aki szerint a fősodratú pártok belátták, hogy az ő feladatuk, hogy foglalkozzanak a kérdéssel. Szerinte, ha ez nem történik meg, akkor az fel fogja őrölni a politikai közepet, ami veszélyeztetné az állam közmegegyezéseken alapuló működését.

Szükség van a magyar határvédelemre

Manuel Ostermann azt is aláhúzta: annak ellenére sem tartja igazságosnak, hogy az Európai Bizottság vezetése napi egymillió eurós bírsággal sújtja Magyarországot a határvédelme miatt, hogy hazánk – például Lengyelországgal ellentétben – nem hajlandó érvénybe léptetni a migránskvótákat.

Nagyon hálás vagyok a magyar hatóságoknak az általuk végzett szolgálatokért, illetve a határon bevezetett intézkedésekért, és Magyarországot a határvédelem tekintetében is Európa és az EU rendkívül fontos barátjaként tartom számon”

– emelte ki a szakszervezeti vezető, aki külön hangsúlyozta:

igaz, hogy csak néhány napot töltött hazánkban, ez idő alatt egyetlen egyszer sem találkozott Európa-ellenes hangokkal, sőt, pont az ellenkezőjéről győződött meg.

„Európának különösen sokat használna, hogyha a folytonos veszekedés helyett kezet nyújtanánk egymásnak, és végre valóban együttműködnénk” – fogalmazott, és azt is elmondta, nem igazán érti, mi szükség van a hazánk elleni szankciókra,

hiszen, ha Magyarország nem tartaná fent a határvédelmét, akkor ismét a 2015-ös migránsválsághoz hasonló helyzet alakulna ki”.

 

Forrás: Sahin-Tóth István

„Tehát Magyarország Európát védi.”

– húzta alá Manuel Ostermann, aki szerint

a német közvéleményben élő Magyarország-képet egyáltalán nem tükrözi az, amit az ottani sajtó igyekszik kialakítani az emberekben.

Mint fogalmazott: „Az én tapasztalataim alapvetően kedvezőek, a hangos, radikális kisebbségek véleményét nem tekinthetjük mérvadónak. Hihetetlenül sok pozitív visszajelzést kaptam azért is, hogy részt veszek ezen a rendezvényen, és az itteni tapasztalataimról is igyekszem majd beszámolni a hazai közvéleménynek.”

Bíznak abban, hogy észhez tér a nagypolitika

Azzal kapcsolatban, hogy a német hatóságok képesek lennének-e hasonló határvédelemre, mint a holland vagy magyar kollégáik, Ostermann kiemelte, hogy Németországban nem beszélhetünk olyan egységes, külső, műszaki határzárral védendő határról, mint az említett két ország esetében, mivel ez is tartományi feladatkörnek minősül: „Ezért nem eshet szó a mi esetünkben például határkerítésről. De ettől függetlenül a német szövetségi rendőrség képes lenne megvédeni a határokat.”

A kérdés kapcsán arra is kitért, hogy bár kívülről úgy tűnhet, hogy a német egyenruhások tehetetlenek a migránsbűnözéssel szemben, a valóság ennek épp az ellenkezője. Ugyanakkor ennek megítélése kapcsán figyelembe kell venni a jogi környezet sajátosságait is:

A kitoloncolásokra és kiutasításokra vonatkozó törvényi előírások sok esetben megakadályozzák, hogy hatékonyan tudjunk intézkedni.”

Forrás: Sahin-Tóth István

Ostermann úgy véli, hogyha ezek a korlátozások megszűnnének, semmiféle akadálya nem lenne, hogy a német rendőrök szakszerűen fenn tudják tartani a közbiztonságot. Elmondása szerinte egészen biztos abban, hogy a törvényhozás fel fogja számolni ezeket az akadályozó tényezőket – ezért a maga a DPolG is rengeteget tett –,

bár szerinte elképzelhető, hogy erre nem a következő három esztendőben kerül majd sor.

Ugyanakkor a már említett folyamat, a mérsékelt politikai erők térvesztése, reményei szerint arra ösztönzi majd a képviselőket, hogy érdemi lépéseket tegyenek ezen a téren:

Ez a folyamat olyan, mint a maratonfutás.”

Sok egyenruhás türelme van fogytán

Manuel Ostermann elismerte, hogy napról napra egyre több úgynevezett no-go zóna alakul ki Németországban, azonban gyorsan hozzátette, hogy „a rendőrség szempontjából ezek nem minősülnek no-go zónáknak”. Szerinte nem az a kérdés, hogy az egyenruhások bemennek-e ezekre a területekre, hanem az, hogy mikor és hányan teszik ezt meg.

Arra a kérdésre, hogy miként vélekednek erről a helyzetről az átlag rendőrök, a következő választ adta:

Nem nyilatkozhatok mind a 350 ezer német rendőr nevében, de a többség már teljesen kétségbeesett. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat azért, hogy a rendfenntartásra nem szakmaként, hanem hivatásként tekintenek a kollégáink.”

Szerinte ezért – mindenféle ettől eltérő vélekedés ellenére – a németek bízhatnak a saját rendőrségükben, a szakszervezetnek pedig épp az a feladata, hogy az egyenruhások minél jobban érezzék magukat a kötelességteljesítésük során. Ezért pedig a jövőben is igyekeznek mindent elkövetni, amit csak megengednek a lehetőségeik.

Forrás: Sahin-Tóth István

Az online gyűlöletbeszédhez kapcsoló, kívülről sokszor indokolatlannak vagy aránytalannak látszó házkutatásokat és letartóztatásokat maga után vonó intézkedések kapcsán kiemelte, hogy „a rendőrség feladata, hogy minden törvénybe ütköző cselekedetet üldözzön”.

Szerinte a kérdéses intézkedésekre minden esetben a független bíróságok döntései nyomán kerül sor, ugyanakkor hangsúlyozta:

Nyilván szerencsétlennek tartom, ha valaki ellen kizárólag amiatt kerül sor hasonló lépésre, mert lehülyézett egy politikust a közösségi médiában.”

Kicsoda Manuel Ostermann?

Manuel Ostermann 35 éves német rendőr, kezdetben a DPolG ifjúsági tagozatában játszott aktív szerepet, 2023 óta pedig a szervezet alelnöke. Elsősorban belügyi és politikai biztonsági kérdésekkel foglalkozik. 
Karrierje során rendszeresen szerepel a médiában biztonságpolitikai kérdések kapcsán, különösen migrációs bűnözéssel kapcsolatos vitákban. Álláspontja miatt, miszerint a német rendőrségnek határozottabb intézkedéseket kellene tenni a migráció és a közrend védelme érdekében, komoly kritikák érték.
Akárcsak „Deutschland ist nicht mehr sicher” (Németország már nem biztonságos) című, 2025-ös könyvéért, amelyben riasztó képet fest a a német közbiztonságról, a bűnözés és a migráció kapcsolatáról, illetve a rendőrség előtt álló kihívásokról.

***

Fotó: Sahin-Tóth István

