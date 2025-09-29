Mandiner exkluzív: kőkeményen megmondta a német rendőrszakszervezeti vezető, milyen sors várhat hazánkra

Forrás: Sahin-Tóth István

„Tehát Magyarország Európát védi.”

– húzta alá Manuel Ostermann, aki szerint

a német közvéleményben élő Magyarország-képet egyáltalán nem tükrözi az, amit az ottani sajtó igyekszik kialakítani az emberekben.

Mint fogalmazott: „Az én tapasztalataim alapvetően kedvezőek, a hangos, radikális kisebbségek véleményét nem tekinthetjük mérvadónak. Hihetetlenül sok pozitív visszajelzést kaptam azért is, hogy részt veszek ezen a rendezvényen, és az itteni tapasztalataimról is igyekszem majd beszámolni a hazai közvéleménynek.”

Bíznak abban, hogy észhez tér a nagypolitika

Azzal kapcsolatban, hogy a német hatóságok képesek lennének-e hasonló határvédelemre, mint a holland vagy magyar kollégáik, Ostermann kiemelte, hogy Németországban nem beszélhetünk olyan egységes, külső, műszaki határzárral védendő határról, mint az említett két ország esetében, mivel ez is tartományi feladatkörnek minősül: „Ezért nem eshet szó a mi esetünkben például határkerítésről. De ettől függetlenül a német szövetségi rendőrség képes lenne megvédeni a határokat.”

A kérdés kapcsán arra is kitért, hogy bár kívülről úgy tűnhet, hogy a német egyenruhások tehetetlenek a migránsbűnözéssel szemben, a valóság ennek épp az ellenkezője. Ugyanakkor ennek megítélése kapcsán figyelembe kell venni a jogi környezet sajátosságait is:

A kitoloncolásokra és kiutasításokra vonatkozó törvényi előírások sok esetben megakadályozzák, hogy hatékonyan tudjunk intézkedni.”

Ostermann úgy véli, hogyha ezek a korlátozások megszűnnének, semmiféle akadálya nem lenne, hogy a német rendőrök szakszerűen fenn tudják tartani a közbiztonságot. Elmondása szerinte egészen biztos abban, hogy a törvényhozás fel fogja számolni ezeket az akadályozó tényezőket – ezért a maga a DPolG is rengeteget tett –,

bár szerinte elképzelhető, hogy erre nem a következő három esztendőben kerül majd sor.

Ugyanakkor a már említett folyamat, a mérsékelt politikai erők térvesztése, reményei szerint arra ösztönzi majd a képviselőket, hogy érdemi lépéseket tegyenek ezen a téren:

Ez a folyamat olyan, mint a maratonfutás.”

Sok egyenruhás türelme van fogytán

Manuel Ostermann elismerte, hogy napról napra egyre több úgynevezett no-go zóna alakul ki Németországban, azonban gyorsan hozzátette, hogy „a rendőrség szempontjából ezek nem minősülnek no-go zónáknak”. Szerinte nem az a kérdés, hogy az egyenruhások bemennek-e ezekre a területekre, hanem az, hogy mikor és hányan teszik ezt meg.