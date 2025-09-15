Szakértő a Mandinernek: a németek sem kérnek már a Zöldekből

Az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választásokon a kereszténydemokrata Kereszténydemokrata Unió (CDU) végzett az élen 33,3 százalékkal, ami ugyan egy százalékpontos visszaesés 2020-hoz képest, de elegendő volt az első hely megőrzéséhez. A második helyre a szociáldemokrata Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) futott be 22,1 százalékkal (–2,2 pont), miközben az Alternatíva Németországért (AfD) a harmadik helyen 14,5 százalékkal zárt – több mint háromszorosára növelve korábbi, 5,1 százalékos eredményét. A részvételi arány 56,8 százalék volt, 4,9 ponttal magasabb az öt évvel ezelőttinél.

A Zöldek történelmi visszaesést könyvelhettek el: támogatottságuk 20-ról 13,5 százalékra esett (–6,5 pont), amivel a negyedik helyre csúsztak. A kisebb pártok közül a Baloldali Párt (Die Linke) 5,6 százalékra erősödött (+1,8 pont), míg a liberális FDP 3,7 százalékra gyengült (–1,9 pont).

Az előzetes tartományi adatok szerint a CDU a városi és járási tanácsokban is megőrizte vezető pozícióját, ám mozgástere várhatóan szűkebb lesz: az AfD megerősödése és a Zöldek visszaesése új koalíciós képleteket kényszeríthet ki a helyi szinteken. A szociáldemokraták második helye stabil, de tartósan csökkenő trendet jelez.

A mostani eredmények illeszkednek az országos közvélemény-kutatási tendenciákhoz: a februári szövetségi választásokhoz képest