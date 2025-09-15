Szakértő a Mandinernek: a németek sem kérnek már a Zöldekből

Brutális átrendeződés, jobboldali robbanás Németországban: történelmet írt az AfD
A párt megháromszorozta eredményét az egyik legfontosabb német tartományban, és ez még csak a kezdet.
AfD-áttörés Észak-Rajna-Vesztfáliában, de a CDU maradt az első – viszont bezuhantak a baloldali Zöldek.
Az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választásokon a kereszténydemokrata Kereszténydemokrata Unió (CDU) végzett az élen 33,3 százalékkal, ami ugyan egy százalékpontos visszaesés 2020-hoz képest, de elegendő volt az első hely megőrzéséhez. A második helyre a szociáldemokrata Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) futott be 22,1 százalékkal (–2,2 pont), miközben az Alternatíva Németországért (AfD) a harmadik helyen 14,5 százalékkal zárt – több mint háromszorosára növelve korábbi, 5,1 százalékos eredményét. A részvételi arány 56,8 százalék volt, 4,9 ponttal magasabb az öt évvel ezelőttinél.
A Zöldek történelmi visszaesést könyvelhettek el: támogatottságuk 20-ról 13,5 százalékra esett (–6,5 pont), amivel a negyedik helyre csúsztak. A kisebb pártok közül a Baloldali Párt (Die Linke) 5,6 százalékra erősödött (+1,8 pont), míg a liberális FDP 3,7 százalékra gyengült (–1,9 pont).
Az előzetes tartományi adatok szerint a CDU a városi és járási tanácsokban is megőrizte vezető pozícióját, ám mozgástere várhatóan szűkebb lesz: az AfD megerősödése és a Zöldek visszaesése új koalíciós képleteket kényszeríthet ki a helyi szinteken. A szociáldemokraták második helye stabil, de tartósan csökkenő trendet jelez.
A mostani eredmények illeszkednek az országos közvélemény-kutatási tendenciákhoz: a februári szövetségi választásokhoz képest
a kormánypártok – a CDU/CSU és az SPD – gyengültek, míg az AfD bővítette bázisát.
A Zöldek tartományi mélyrepülése szintén összhangban van országos népszerűségvesztésükkel.
A választás nemcsak a képviselő-testületek összetételéről döntött: polgármestereket, főpolgármestereket és tartományi elnököket is választottak. Számos nagyvárosban – többek között Aachenben, Bonnban, Bochumban, Bielefeldben, Düsseldorfban, Dortmundban, Duisburgban, Essenben, Kölnben és Münsterben – szeptember 28-án második fordulót tartanak a városvezetői posztokért.
Politikai értelemben az üzenet világos:
a hagyományos néppártok tartományi fölénye megmaradt, de kopik; a Zöldek lendülete megtört; az AfD pedig a korábbi tiltakozó-szavazói bázisnál szélesebb rétegeket tudott megszólítani.
A következő hetekben a nagyvárosi második fordulók dönthetik el, mennyire tudja a CDU helyi szinten is készpénzre váltani első helyét – és hogy az AfD áttörése mennyire fordítható át tényleges önkormányzati befolyásra.
Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet igazgatója szerint a szeptember 14-i németországi voksolás „helyhatósági választás volt, semmiképpen nem összekeverendő a tartományi választásokkal”.
Kérdésünkre azt felelte, Észak-Rajna–Vesztfáliában „helyi képviselő-testületeket, polgármestereket és járási vezetőket” választottak: 396 településen polgármestert és testületet, továbbá 31 járási vezetőt.
Az eredmények kapcsán Bauer úgy fogalmazott: „A CDU a várakozásokhoz képest tisztességesen szerepelt, nagyjából tartotta a múltkori eredményét.”
Az AfD előretört, meg tudta háromszorozni az eredményét”
– emelte ki, utalva a 14,5 százalékos mostani és az 5,1 százalékos korábbi támogatottságra.
A Zöldekről azt mondta: „Nagyon leszerepeltek – a zöld időszaknak vége, és már nyugaton is”, hiszen 20-ról 13,5 százalékra estek.
Bauer értékelése szerint az AfD áttörése minőségi változást jelez: „Megérkezett a társadalom közepébe, és még a tradicionálisan nem AfD-barát nyugati tartományban is sikereket könyvelhetett el.” Hozzátette, hogy a polgármester-választások sajátossága miatt „két helyen bekerültek a második fordulóba, hiszen 50 százalék kell az első körben a győzelemhez”. Ugyanakkor „polgári többség” jött létre, de „nem aktiválják, azaz az AfD valószínűleg nem kerül döntő befolyásba”.
A magyar szempontokról szólva a szakértő kiemelte: „Ez egy nyugati tartomány, 18 millió lakossal – jelzésértékű, hogy a CDU nyugaton még mindig ott van.” Szerinte az AfD megerősödése is fontos Budapestre nézve:
Az AfD vezetője, Alice Weidel rendszeresen tárgyal a magyar miniszterelnökkel – egy olyan párt erősödik, amellyel a Fidesznek kapcsolata van.”
Ugyanakkor hangsúlyozta: „A CDU is fontos kormányzati tényező marad nyugaton, ezért a CDU-val folytatott polgári kapcsolat nagyon fontos és erősítendő.”
A Zöldek visszaesését Bauer úgy értelmezte, hogy „a nagy mediális közbeszéd dominancia visszaszorulóban van”. Szerinte ez
„Magyarország szempontjából jó és üdvös, hiszen a Zöldek mindig a legnagyobb kritikusai voltak Budapestnek”.
Azt is hozzátette: „Ha Észak-Rajna–Vesztfália, a Zöldek fellegvára is csak 13,5 százalékot ad, az végérvényes lejtmenetet jelez.”
Összegzésként Bauer úgy látja: a CDU stabil első helye, az AfD nyugati erősödése és a Zöldek zuhanása „új politikai térképet rajzol a helyi szinten”. A magyar külpolitika számára mindebből az következik, hogy
a polgári oldalak összességével érdemes szisztematikusan építeni a kapcsolatokat – egyszerre a CDU-val és az AfD-vel is figyelmes, érdekalapú párbeszédet fenntartva”.
Nyitókép: Ying Tang / AFP