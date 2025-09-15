Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bauer AfD eredmények kapcsolat

Szakértő a Mandinernek: a németek sem kérnek már a Zöldekből

2025. szeptember 15. 10:13

AfD-áttörés Észak-Rajna-Vesztfáliában, de a CDU maradt az első – viszont bezuhantak a baloldali Zöldek.

2025. szeptember 15. 10:13
null

Az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választásokon a kereszténydemokrata Kereszténydemokrata Unió (CDU) végzett az élen 33,3 százalékkal, ami ugyan egy százalékpontos visszaesés 2020-hoz képest, de elegendő volt az első hely megőrzéséhez. A második helyre a szociáldemokrata Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) futott be 22,1 százalékkal (–2,2 pont), miközben az Alternatíva Németországért (AfD) a harmadik helyen 14,5 százalékkal zárt – több mint háromszorosára növelve korábbi, 5,1 százalékos eredményét. A részvételi arány 56,8 százalék volt, 4,9 ponttal magasabb az öt évvel ezelőttinél.

A Zöldek történelmi visszaesést könyvelhettek el: támogatottságuk 20-ról 13,5 százalékra esett (–6,5 pont), amivel a negyedik helyre csúsztak. A kisebb pártok közül a Baloldali Párt (Die Linke) 5,6 százalékra erősödött (+1,8 pont), míg a liberális FDP 3,7 százalékra gyengült (–1,9 pont).

Az előzetes tartományi adatok szerint a CDU a városi és járási tanácsokban is megőrizte vezető pozícióját, ám mozgástere várhatóan szűkebb lesz: az AfD megerősödése és a Zöldek visszaesése új koalíciós képleteket kényszeríthet ki a helyi szinteken. A szociáldemokraták második helye stabil, de tartósan csökkenő trendet jelez.

A mostani eredmények illeszkednek az országos közvélemény-kutatási tendenciákhoz: a februári szövetségi választásokhoz képest 

a kormánypártok – a CDU/CSU és az SPD – gyengültek, míg az AfD bővítette bázisát. 

A Zöldek tartományi mélyrepülése szintén összhangban van országos népszerűségvesztésükkel.

A választás nemcsak a képviselő-testületek összetételéről döntött: polgármestereket, főpolgármestereket és tartományi elnököket is választottak. Számos nagyvárosban – többek között Aachenben, Bonnban, Bochumban, Bielefeldben, Düsseldorfban, Dortmundban, Duisburgban, Essenben, Kölnben és Münsterben – szeptember 28-án második fordulót tartanak a városvezetői posztokért.

Politikai értelemben az üzenet világos: 

a hagyományos néppártok tartományi fölénye megmaradt, de kopik; a Zöldek lendülete megtört; az AfD pedig a korábbi tiltakozó-szavazói bázisnál szélesebb rétegeket tudott megszólítani. 

A következő hetekben a nagyvárosi második fordulók dönthetik el, mennyire tudja a CDU helyi szinten is készpénzre váltani első helyét – és hogy az AfD áttörése mennyire fordítható át tényleges önkormányzati befolyásra.

Ezt is ajánljuk a témában

Bauer Bence, a Magyar–Német Intézet igazgatója szerint a szeptember 14-i németországi voksolás helyhatósági választás volt, semmiképpen nem összekeverendő a tartományi választásokkal”.

Kérdésünkre azt felelte, Észak-Rajna–Vesztfáliában helyi képviselő-testületeket, polgármestereket és járási vezetőket választottak: 396 településen polgármestert és testületet, továbbá 31 járási vezetőt.

Az eredmények kapcsán Bauer úgy fogalmazott: A CDU a várakozásokhoz képest tisztességesen szerepelt, nagyjából tartotta a múltkori eredményét.” 

Az AfD előretört, meg tudta háromszorozni az eredményét

 – emelte ki, utalva a 14,5 százalékos mostani és az 5,1 százalékos korábbi támogatottságra. 

A Zöldekről azt mondta: Nagyon leszerepeltek – a zöld időszaknak vége, és már nyugaton is, hiszen 20-ról 13,5 százalékra estek.

Bauer értékelése szerint az AfD áttörése minőségi változást jelez: „Megérkezett a társadalom közepébe, és még a tradicionálisan nem AfD-barát nyugati tartományban is sikereket könyvelhetett el.” Hozzátette, hogy a polgármester-választások sajátossága miatt „két helyen bekerültek a második fordulóba, hiszen 50 százalék kell az első körben a győzelemhez”. Ugyanakkor „polgári többség” jött létre, de „nem aktiválják, azaz az AfD valószínűleg nem kerül döntő befolyásba”.

A magyar szempontokról szólva a szakértő kiemelte:Ez egy nyugati tartomány, 18 millió lakossal – jelzésértékű, hogy a CDU nyugaton még mindig ott van.” Szerinte az AfD megerősödése is fontos Budapestre nézve:

Az AfD vezetője, Alice Weidel rendszeresen tárgyal a magyar miniszterelnökkel – egy olyan párt erősödik, amellyel a Fidesznek kapcsolata van.” 

Ugyanakkor hangsúlyozta: „A CDU is fontos kormányzati tényező marad nyugaton, ezért a CDU-val folytatott polgári kapcsolat nagyon fontos és erősítendő.”

A Zöldek visszaesését Bauer úgy értelmezte, hogy „a nagy mediális közbeszéd dominancia visszaszorulóban van”. Szerinte ez 

Magyarország szempontjából jó és üdvös, hiszen a Zöldek mindig a legnagyobb kritikusai voltak Budapestnek”.

Azt is hozzátette: „Ha Észak-Rajna–Vesztfália, a Zöldek fellegvára is csak 13,5 százalékot ad, az végérvényes lejtmenetet jelez.”

Összegzésként Bauer úgy látja: a CDU stabil első helye, az AfD nyugati erősödése és a Zöldek zuhanása „új politikai térképet rajzol a helyi szinten”. A magyar külpolitika számára mindebből az következik, hogy 

a polgári oldalak összességével érdemes szisztematikusan építeni a kapcsolatokat – egyszerre a CDU-val és az AfD-vel is figyelmes, érdekalapú párbeszédet fenntartva”.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ying Tang / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
scorpicores
2025. szeptember 15. 11:26
Hajrá, tetszik a trend, csak így tovább !!!
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. szeptember 15. 11:24
Nyugalmazott ezredesdtábornok szintű kamuhalom. Meg fogják szavazni legközöelebb is a komcsikat. 15%?? Remek. Majd beszéljünk erről 40% körülnél.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2025. szeptember 15. 11:03
3. az Afd, az lófütty, Németországnak ende!
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. szeptember 15. 10:27
Ismét egy megfogalmazhatatlanul aljas,hazug főcím és cikk. Az AFD kivéve minden párt totálisan bevándorlás- és genderpárti, liberálbolsi. Gyakorlatilag a cdu és a zöldek között sincs különbség. A mostani választáson 85.5%-kal nyer libsibolsi bevándorlás-genderpárti oldal.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!