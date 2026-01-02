Ft
atv fórum papp réka kinga atv Somos András műsorvezető fórum

Nagy bejelentést tett az ATV: bemutatták a csatorna új műsorvezetőjét

2026. január 02. 15:44

Új televíziós személyiség csatlakozik a Fórum csapatához.

2026. január 02. 15:44
ATV

Népszerű szakemberrel erősít az ATV Csoport. 2026 januárjától Papp Réka Kinga csatlakozik az ATV Fórum csapatához, ahol Szlazsánszky Ferenc, Somos András és Jegesy András mellett vezeti majd a népszerű interaktív műsort – tájékoztatott az ATV.

Papp Réka Kinga ismert és elismert újságíró, műsorvezető és televíziós személyiség.

A csatorna népszerű, Tükör című vitaműsorának állandó szereplője. Januártól pedig immár a Fórum műsorvezetőjeként is láthatják majd a nézők.

Nyitókép: Facebook

 

sagirdilsiz-2
2026. január 02. 17:09
"Réka Kinga Papp served as editor-in-chief of Eurozine from 2018 until 2025. "--------------------- munkát adott neki az ATV, ha beindul a veres segély, egy-két hónap és a Népszabi is ad neki felületet Sopánka, meg Bolgár mellett.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 02. 17:06
Az undorító dagadt libsi tehén jó helyre került a Somos András mellé. A "POLITIKAI AKTIVISTA, ÚJSÁGÍRÓ, RÁDIÓS MŰSORVEZETŐ. A BÉCSI EUROZINE ONLINE FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐJE, AZ „ELSŐ MAGYAR POLGÁRI MELEG ESKÜVŐ” RÉSZTVEVŐJE. 2018-BAN SZABAD SAJTÓ-DÍJAT NYERT, A MIGRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÉT ÍGY FOGLALTA ÖSSZE: „…AKKOR EURÓPA ISZLÁM LESZ. ÉS AKKOR MI VAN? AKKOR MI A JÓISTEN VAN?” PAPP RÉKA KINGA PORTRÉJA.
Válasz erre
0
0
Tapeino
2026. január 02. 16:48
Már nyolcszor kivándorolt a rezsim miatt, de megint itt eszi a fene...
Válasz erre
4
0
Kamcsatka5
2026. január 02. 16:46
Ez a vég! Egy tehén is lehet műsorvezető az atv-nél!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!