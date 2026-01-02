Nagy bejelentést tett az ATV: bemutatták a csatorna új műsorvezetőjét

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Új televíziós személyiség csatlakozik a Fórum csapatához.
Népszerű szakemberrel erősít az ATV Csoport. 2026 januárjától Papp Réka Kinga csatlakozik az ATV Fórum csapatához, ahol Szlazsánszky Ferenc, Somos András és Jegesy András mellett vezeti majd a népszerű interaktív műsort – tájékoztatott az ATV.
Papp Réka Kinga ismert és elismert újságíró, műsorvezető és televíziós személyiség.
A csatorna népszerű, Tükör című vitaműsorának állandó szereplője. Januártól pedig immár a Fórum műsorvezetőjeként is láthatják majd a nézők.
Nyitókép: Facebook