Nagy bejelentést tett az ATV: bemutatták a csatorna új műsorvezetőjét

Népszerű szakemberrel erősít az ATV Csoport. 2026 januárjától Papp Réka Kinga csatlakozik az ATV Fórum csapatához, ahol Szlazsánszky Ferenc, Somos András és Jegesy András mellett vezeti majd a népszerű interaktív műsort – tájékoztatott az ATV.

Papp Réka Kinga ismert és elismert újságíró, műsorvezető és televíziós személyiség.

A csatorna népszerű, Tükör című vitaműsorának állandó szereplője. Januártól pedig immár a Fórum műsorvezetőjeként is láthatják majd a nézők.