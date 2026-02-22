Ft
02. 22.
vasárnap
deák dániel résztvevő tisza párt abony kampány Magyar Péter fórum

Eddig tartott a lendület – Abonyban sem árad a Tisza

2026. február 22. 11:55

A kígyózó sorok eltűntek, értesülések szerint a résztvevők jó része nem is helybeli.

2026. február 22. 11:55
null

Bár a február 21-i kampányrajtot követően még mindig zajlik a számháború, de úgy tánik, hogy vasárnap Abonyban Magyar Péter fórumán má elmaradnak a kígyózó sorok és az érdeklődők.

Mint a héten többször is Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője ismét egy drónfotóval jelentkezett, melyen az látható, hogy 

a Pest vármegyei 14 ezres városban csekély érdeklődés mellett zajlik a Tisza Párt programja.

Deák bejegyzéséből kiderült, hogy a felvétel 11 óra 9 perckor készült, amikor már Magyar a színpadon állt a napsütéses időben. Az elemző még azt is hozzátette, hogy ezeknek a résztvevőknek a többsége máshonnan odautaztatott tiszás aktivista. 

A szakértő gondolatait azzal zárta, hogy mindez nem meglepő, 

hiszen a magyarok nem szeretik a Zelenszkijvel való összejátszást, nem szeretik, ha valaki az alapvető magyar nemzeti érdekekkel szemben politizál”.

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
elcapo-2
2026. február 22. 13:05
Egy ilyen kis helyen, ennyi agyhalott zombi......!
0
0
Sróf
2026. február 22. 13:01
Nekem mondjuk éppen hogy ijesztően soknak tűnik egy helyen összegyűlve látni ennyi büszkén moral insanity agyhalott büdösszájú tiszás leninfiúlányt. "Mi mind boldogan vagyunk, hogy felvette a felesége beszélgetését!" /dr. Csalló Mária ajkai szülész-nőgyógyász/
2
0
Obsitos Technikus
2026. február 22. 12:59
Jó ez a buszoztatás, csak hát amióta nincs kék cédula, szavazni csak egy helyen lehet :-)
4
0
dzsini75
2026. február 22. 12:52
Állítólag azt kiabálták neki, hogy… Húzd (f)el a csíkot Peti…..!.!.! 😂😂😂
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!