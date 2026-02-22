Eddig tartott a lendület – Abonyban sem árad a Tisza

Nem lennénk most Magyar Péter kollégái helyében: csúfos kudarc a Tisza országjárása (GALÉRIA)
A Tisza Párt országjárásának körmendi állomásán alig pár tucat ember lézengett. De az elmúlt napok mérlege sem túl rózsás.
A kígyózó sorok eltűntek, értesülések szerint a résztvevők jó része nem is helybeli.
Bár a február 21-i kampányrajtot követően még mindig zajlik a számháború, de úgy tánik, hogy vasárnap Abonyban Magyar Péter fórumán má elmaradnak a kígyózó sorok és az érdeklődők.
Mint a héten többször is Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője ismét egy drónfotóval jelentkezett, melyen az látható, hogy
a Pest vármegyei 14 ezres városban csekély érdeklődés mellett zajlik a Tisza Párt programja.
Deák bejegyzéséből kiderült, hogy a felvétel 11 óra 9 perckor készült, amikor már Magyar a színpadon állt a napsütéses időben. Az elemző még azt is hozzátette, hogy ezeknek a résztvevőknek a többsége máshonnan odautaztatott tiszás aktivista.
A szakértő gondolatait azzal zárta, hogy mindez nem meglepő,
hiszen a magyarok nem szeretik a Zelenszkijvel való összejátszást, nem szeretik, ha valaki az alapvető magyar nemzeti érdekekkel szemben politizál”.
