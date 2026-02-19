Nem lennénk most Magyar Péter kollégái helyében: csúfos kudarc a Tisza országjárása (GALÉRIA)

Mint ismert, Magyar Péter és a Tisza Párt a kampány hivatalos rajtjának közeledtével nekivágott a „legfontosabbnak” kikiáltott országjárásuknak. Azonban a drónfotókat elnézve ez lehet a legkudarcosabb is.

A Tisza Párt dolgozói valószínűleg napról napra abban reménykednek, hogy sikerül megszólítaniuk az éppen aktuális helyszíneken a szimpatizánsaikat, de immár negyedik napja azt látjuk a drónfotókon, hogy a párt jelmondata az ellenkezőjére fordult: