Nem lennénk most Magyar Péter kollégái helyében: csúfos kudarc a Tisza országjárása (GALÉRIA)

Trump a magyar választásokról beszélt a Béketanács első ülésén: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré” (VIDEÓ)
Az amerikai elnök kijelentette: a magyar kormányfő hihetetlen munkát végez, különösen a bevándorlás kezelésében.
A Tisza Párt országjárásának körmendi állomásán alig pár tucat ember lézengett. De az elmúlt napok mérlege sem túl rózsás.
Mint ismert, Magyar Péter és a Tisza Párt a kampány hivatalos rajtjának közeledtével nekivágott a „legfontosabbnak” kikiáltott országjárásuknak. Azonban a drónfotókat elnézve ez lehet a legkudarcosabb is.
A Tisza Párt dolgozói valószínűleg napról napra abban reménykednek, hogy sikerül megszólítaniuk az éppen aktuális helyszíneken a szimpatizánsaikat, de immár negyedik napja azt látjuk a drónfotókon, hogy a párt jelmondata az ellenkezőjére fordult:
nem árad, hanem apad a Tisza.
Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezetője közösségi oldalán arról számolt be csütörtökön, hogy a körmendi állomás minden eddiginél nagyobb kudarcnak tűnik: egy 17:14-kor készült drónfotó szerint alig kíváncsiak Magyar Péterre.
A szakértő szerint mindez nem meglepő, hiszen míg Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon a legnagyobb háborúpárti uszítókkal találkozott, és az is kiderült, hogy összejátszik az ukránokkal, addig Orbán Viktor éppen a Béketanácsban szólal fel, Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította.
„Hatalmas a különbség. Nem csoda, hogy alig néhány tucatnyian kíváncsiak Magyar Péterre.
A magyarokat nem lehet átverni, látják, hogy Magyar Péter valójában milyen. Brüsszel kéréseinek tesz eleget mindenben”
– húzta alá Deák.
Szerdán sem volt sokkal jobb a helyzet: a mintegy 10 ezer lakosú Marcaliban alig 100-an jelentek meg Magyar fórumán. De korábban Hajdúszoboszlón is gyér érdeklődés fogadta a Tisza Párt küldöttségét.
Ennél a pontnál érdemes felidézni azt is, hogy Magyarék a legutóbbi háborúellenes gyűlésekre már nem szerveztek rá, helyette olyan szakértőket és jelölteket mutattak be, mint az egykori diplomata, Orbán Anita, a Shell hajdani globális alelnöke, Kapitány István, illetve a közepes ismertségű énekesnő, Csézy.
A formáció legutóbb Szegeden próbált versenybe szállni a polgári, konzervatív táborral, de csúfosan alulmaradt. Míg a Fidesz telt házat produkált 2025 karácsonya előtt pár nappal a Pick Arénában, a Tisza rendezvényén pár száz ember lézengett a nem is olyan kicsi Széchenyi téren.
Az elmúlt napok tiszás országjárásain készült drónfotókat alább tekintheti meg:
