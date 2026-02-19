Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt országjárás Magyar Péter szimpatizáns kudarc

Nem lennénk most Magyar Péter kollégái helyében: csúfos kudarc a Tisza országjárása (GALÉRIA)

2026. február 19. 19:55

A Tisza Párt országjárásának körmendi állomásán alig pár tucat ember lézengett. De az elmúlt napok mérlege sem túl rózsás.

2026. február 19. 19:55
null

Mint ismert, Magyar Péter és a Tisza Párt a kampány hivatalos rajtjának közeledtével nekivágott a „legfontosabbnak” kikiáltott országjárásuknak. Azonban a drónfotókat elnézve ez lehet a legkudarcosabb is.

A Tisza Párt dolgozói valószínűleg napról napra abban reménykednek, hogy sikerül megszólítaniuk az éppen aktuális helyszíneken a szimpatizánsaikat, de immár negyedik napja azt látjuk a drónfotókon, hogy a párt jelmondata az ellenkezőjére fordult: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

nem árad, hanem apad a Tisza.

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezetője közösségi oldalán arról számolt be csütörtökön, hogy a körmendi állomás minden eddiginél nagyobb kudarcnak tűnik: egy 17:14-kor készült drónfotó szerint alig kíváncsiak Magyar Péterre. 

A szakértő szerint mindez nem meglepő, hiszen míg Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai fórumon a legnagyobb háborúpárti uszítókkal találkozott, és az is kiderült, hogy összejátszik az ukránokkal, addig Orbán Viktor éppen a Béketanácsban szólal fel, Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította.

„Hatalmas a különbség. Nem csoda, hogy alig néhány tucatnyian kíváncsiak Magyar Péterre. 

A magyarokat nem lehet átverni, látják, hogy Magyar Péter valójában milyen. Brüsszel kéréseinek tesz eleget mindenben” 

– húzta alá Deák.

Ezt is ajánljuk a témában

Szerdán sem volt sokkal jobb a helyzet: a mintegy 10 ezer lakosú Marcaliban alig 100-an jelentek meg Magyar fórumán. De korábban Hajdúszoboszlón is gyér érdeklődés fogadta a Tisza Párt küldöttségét. 

Ennél a pontnál érdemes felidézni azt is, hogy Magyarék a legutóbbi háborúellenes gyűlésekre már nem szerveztek rá, helyette olyan szakértőket és jelölteket mutattak be, mint az egykori diplomata, Orbán Anita, a Shell hajdani globális alelnöke, Kapitány István, illetve a közepes ismertségű énekesnő, Csézy. 

A formáció legutóbb Szegeden próbált versenybe szállni a polgári, konzervatív táborral, de csúfosan alulmaradt. Míg a Fidesz telt házat produkált 2025 karácsonya előtt pár nappal a Pick Arénában, a Tisza rendezvényén pár száz ember lézengett a nem is olyan kicsi Széchenyi téren.

Az elmúlt napok tiszás országjárásain készült drónfotókat alább tekintheti meg:

Hatalmas kudarc Magyar Péter országjárása

Hatalmas kudarc Magyar Péter országjárása

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2026. február 19. 21:24 Szerkesztve
Maradj a pénisszakértésnél Danika. 😂😂😂 Amíg ti itt vergődtök és álhíreket gyártotok, addig MP járja az országot. Meg lehet nézni Nyíregyházán, Kaposváron, Marcaliban hányan voltak rá kíváncsiak, fagyban, esőben. Valamiért ott nem készült drónfelvétel a pénisszakértőtől. Vajon miért? És ezek az emberek önszántukból mentek ki. Eközben Orbán valami tornateremben volt Sümegen, tekesekkel, mellényben bemerészkedik néhány válogatott agyhalott nyugger közé. Persze ez is szupertitkos volt, buszoztatott nyugíjasokkal és mindenről csak utólag kerültek ki képek. Előre senki sem tudta egyáltalán, hogy hol lesz. Óriási a kontraszt a két tábor között. Már csak a maradék legalja putris, legfeljebb 8 általánossal rendelkező buborékban tartott szerencsétleneknek kommunikál a pedofidesz. Országjárás vs országbujkálás... Gáspár Evelin vs Orbán Anita, Kapitány Tamás stb. Rém kellemetlen. 😊 UI: Közben nyílik az olló Polymarketen, Orbán benézett 40% alá. Fidesznek maradt a háborús rémisztgetés.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 19. 21:23
Meghozza azért a Müncheni túrája az eredményt! Pötit odarendelték, szőnyeg szélére állították, majd csinálhatott a hakniról pár szelfit. Ami a fontos, az emberek nem hülyék, pontosan látják, hogy mi történik, és válaszolnak.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. február 19. 21:01
Ennek a nyomorult lúzernek nem Brüsszelben lenne a helye? Másfél éve az országot járja, egyre kevesebb érdeklődővel.
Válasz erre
4
0
Ergit
2026. február 19. 20:49
A 4. képen voltak a legtöbben. :I Inkább szedjenek belépőjegyet, mert ez így nagyon veszteséges. :D
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!