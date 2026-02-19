Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
béketanács támogatás donald trump választás orbán viktor

Trump a magyar választásokról beszélt a Béketanács első ülésén: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré” (VIDEÓ)

2026. február 19. 16:12

Az amerikai elnök kijelentette: a magyar kormányfő hihetetlen munkát végez, különösen a bevándorlás kezelésében.

Nyilvánosan is támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aki a Béketanács megalakuló ülésén egyértelművé tette: a közelgő választáson teljes mellszélességgel a magyar miniszterelnök mellett áll.

Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor a teljes és maradéktalan támogatását élvezi, még akkor is, ha – mint mondta – Európában nem mindenki fogadja ezt kitörő lelkesedéssel.

Hozzátette:

a magyar kormányfő hihetetlen munkát végez, különösen a bevándorlás kezelésében, amelyet más országok gyakorlatával állított szembe.

„Szeretném tudatni mindenkivel, hogy teljes és maradéktalan támogatásomról biztosítom Orbán Viktort” – fogalmazott Trump.

Az elnök kijelentette: meggyőződése, hogy Orbán Viktor sikeresen fog szerepelni a választáson. Trump zárásként méltatta Magyarországot is, „nagyszerű országnak” nevezve hazánkat.

A nyilatkozat újabb jele annak, hogy a két politikus között szoros politikai szimpátia és együttműködés áll fenn, különösen a szuverenitás és a migráció kérdésében képviselt álláspontjuk terén.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

angie1
2026. február 19. 16:47
Mindjárt jön az asszonykórus, hogy ez egy brutális beavatkozás a magyar választásokba, stb.,stb., stb.
csakis_a_tisza
2026. február 19. 16:45
Ez az amerikai elnök egy vicc. Kezdjük ott, hogy jóban van a kolostormalaccal. Ez már megvilágítja morális és szellemi képességeit. Arról nem is beszélve, hogy az USA elnökeként erőt kéne mutatnia az oroszokkal szemben, nem becsicskulva békejobbot nyújtani. Békét mindig csak a gyengék akartak a történelemben. A nagy nemzetek háborúkban születtek!
akyokushinkaimestere
2026. február 19. 16:43
Szerinte sajnálnak töle egy maréknyi jeget.Grönland csak 25 ször akkora mint magyarország.🤦‍♂️😁
Chekke-Faint
2026. február 19. 16:42
Szerintem el fog jönni, akkora a tét, hogy már Európa szakadék szélén. Csak Ukrajnának meg kell löknie és bele is esett örökre..
