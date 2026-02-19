Trump a magyar választásokról beszélt a Béketanács első ülésén: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré” (VIDEÓ)

Nyilvánosan is támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aki a Béketanács megalakuló ülésén egyértelművé tette: a közelgő választáson teljes mellszélességgel a magyar miniszterelnök mellett áll.

Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor a teljes és maradéktalan támogatását élvezi, még akkor is, ha – mint mondta – Európában nem mindenki fogadja ezt kitörő lelkesedéssel.