Trump a magyar választásokról beszélt a Béketanács első ülésén: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré” (VIDEÓ)

Trump a magyar miniszterelnöknek a Béketanács első ülésén: „Nagyszerűen fog menni, Viktor” (ÉLŐ)
Több mint 45 ország, köztük hazánk is képviselteti magát az amerikai fővárosban.
Az amerikai elnök kijelentette: a magyar kormányfő hihetetlen munkát végez, különösen a bevándorlás kezelésében.
Nyilvánosan is támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aki a Béketanács megalakuló ülésén egyértelművé tette: a közelgő választáson teljes mellszélességgel a magyar miniszterelnök mellett áll.
Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor a teljes és maradéktalan támogatását élvezi, még akkor is, ha – mint mondta – Európában nem mindenki fogadja ezt kitörő lelkesedéssel.
Hozzátette:
a magyar kormányfő hihetetlen munkát végez, különösen a bevándorlás kezelésében, amelyet más országok gyakorlatával állított szembe.
„Szeretném tudatni mindenkivel, hogy teljes és maradéktalan támogatásomról biztosítom Orbán Viktort” – fogalmazott Trump.
Az elnök kijelentette: meggyőződése, hogy Orbán Viktor sikeresen fog szerepelni a választáson. Trump zárásként méltatta Magyarországot is, „nagyszerű országnak” nevezve hazánkat.
A nyilatkozat újabb jele annak, hogy a két politikus között szoros politikai szimpátia és együttműködés áll fenn, különösen a szuverenitás és a migráció kérdésében képviselt álláspontjuk terén.
