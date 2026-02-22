Hónapokig hallgatott, most megtörte a csendet: kiderült, hol folytatja Krug Emília az ATV után

Bejelentette Krug Emília: távozik az ATV-től
12 évig dolgozott a csatornánál.
„Egy újabb közös szerelemproject a láthatáron” – írta a közösségi oldalán.
Krug Emília tavaly novemberben, 12 év után távozott az ATV képernyőjéről, ahol a csatorna reggeli műsorának, a Startnak volt meghatározó arca volt, de az ATV hétvégi, Civil a pályán című műsorát is vezette, valamint a napi hírháttér műsor, az Aktuál csapatát is erősítette. A műsorvezető akkor azt mondta, azért hozta meg döntését, mert új szakmai kihívásokra vágyik, a távozása óta azonban nem érkezett hír arról, hol folytatja pályafutását.
Azonban a Story kiszúrta, hogy a legutóbbi, korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijában már egy megbeszélésről jelentkezett be, és sejtelmesen utalt arra, megvan a következő munkája.
„Egy újabb közös szerelemproject a láthatáron @kendehofherrkrisztinaval” – írta a közösségi oldalán.
A lap emlékeztet: Kende-Hofherr Krisztina korábban sztármenedzserként lett ismert, és a Forbes legbefolyásosabb magyar nők listáján is évek óta előkelő helyen szerepel. Jó ideje, kilépve a névtelenségből, már nem sztárokat menedzsel, hanem elsősorban önbizalom-erősítő előadásával és produceri munkásságával segíti mások fejlődését – írja a Story.
