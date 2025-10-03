Ft
10. 03.
péntek
10. 03.
péntek
Németh S Szilárd ATV távozás Krug Emília

Bejelentette Krug Emília: távozik az ATV-től

2025. október 03. 12:01

12 évig dolgozott a csatornánál.

2025. október 03. 12:01
null

Krug Emília a Facebook-oldalán jelentette be, hogy bár októberben még szerepel az ATV képernyőjén, de ez az utolsó hónapja, 12 év után távozik a csatornától.

Ahogy írta az oldalán, „lesz még idő a búcsúra, egyelőre annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm az ATV-nek, és Németh S. Szilárd vezérigazgató úrnak, hogy tévés pályám kezdetén lehetőséget adott és hitt bennem, és azóta is sok műsorban és több műfajban számított rám. Köszönöm az ATV nézőinek, hogy figyelemmel kísérték a műsoraimat, a szeretetet, és azt, hogy visszajelzéseikkel segítették munkámat. 

Most azonban úgy érzem, új szakmai kihívásokra vágyom, ezért döntöttem a váltás mellett. 

Mindig jó szívvel fogok visszagondolni erre a fantasztikus csapatra, akik napról napra fáradhatatlanul, hitelesen, becsülettel végzik a munkájukat és tájékoztatják a nézőket, és én is bármikor számíthattam rájuk. Döntésem hátterében nem áll politikai vagy etikai ok, békésen távozom november elején az intézménytől. Sok sikert kívánok nekik ebben a hihetetlen izgalmas időszakban!” 

Nyitókép: Krug Emília Facebook-oldala

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csigabus
2025. október 03. 13:22
Lenyomta a kötelező süket dumát!Egyébként nem rossz picsa!
0
0
Tippmann-M4-223
2025. október 03. 13:18
Tegyék meg tétjeiket, hol fog felbukkanii.............................
2
0
namivan-2
2025. október 03. 13:11
Gondos kis munkatárs: Mielőtt elmegyek benyalok Németh S. Szilárd vezérigazgató úrnak, hátha Magyar Péternél nem bírom az ordítozást és vissza kell jönnöm.
5
0
Chekke-Faint
2025. október 03. 13:03
Krug-ták?
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!