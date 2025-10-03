Bejelentette Krug Emília: távozik az ATV-től

Krug Emília a Facebook-oldalán jelentette be, hogy bár októberben még szerepel az ATV képernyőjén, de ez az utolsó hónapja, 12 év után távozik a csatornától.

Ahogy írta az oldalán, „lesz még idő a búcsúra, egyelőre annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm az ATV-nek, és Németh S. Szilárd vezérigazgató úrnak, hogy tévés pályám kezdetén lehetőséget adott és hitt bennem, és azóta is sok műsorban és több műfajban számított rám. Köszönöm az ATV nézőinek, hogy figyelemmel kísérték a műsoraimat, a szeretetet, és azt, hogy visszajelzéseikkel segítették munkámat.

Most azonban úgy érzem, új szakmai kihívásokra vágyom, ezért döntöttem a váltás mellett.

Mindig jó szívvel fogok visszagondolni erre a fantasztikus csapatra, akik napról napra fáradhatatlanul, hitelesen, becsülettel végzik a munkájukat és tájékoztatják a nézőket, és én is bármikor számíthattam rájuk. Döntésem hátterében nem áll politikai vagy etikai ok, békésen távozom november elején az intézménytől. Sok sikert kívánok nekik ebben a hihetetlen izgalmas időszakban!”

Nyitókép: Krug Emília Facebook-oldala