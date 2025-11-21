Ft
Tisza Párt liberális fenyegetés Hont András Rónai Egon ATV Magyar Péter ellenzék Orbán Viktor baloldal

A Bruck András nevű szellemi-lelki nyomorék azt javasolta Rónai Egonnak, hogy lője főbe magát

2025. november 21. 20:26

Ez eddig szokásos ügymenet Szeretetországban.

2025. november 21. 20:26
null
Hont András
Hont András
Facebook

„A héten Bruck András nevű szellemi-lelki nyomorék azt javasolta Rónai Egonnak, hogy lője főbe magát.

Rónai Egon – nem feltétlenül csak ezért – halálos fenyegetéseket kap. Ez eddig szokásos ügymenet Szeretetországban, hiszen Bruck és a nyomortelep többi tagja, képtelen elfogadni azt, hogy függetlenül attól, hogy ki szereti, ki utálja, ki ajnározza, és ki veti meg, de Orbán Viktor, illetve ami Orbán Viktor fejében van, az sokkal érdekesebb, mint az az unásig ismert közhelyhalmaz és giccsparádé, amelyről másfél éve próbálják elhitetni, hogy mennyire eredeti és felemelő.

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Mondom, ez eddig stimmt. Most már csak az hiányzik, hogy valamelyik beszédhibás, üresfejű nullaenszer készítsen egy heherészős videót vagy bejegyzést, miszerint Egont nem is fenyegetik, csak nem nézték elegen az Orbán-interjút.”

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

karcos-2
2025. november 22. 13:11
Hulladék magyargyűlölő SZDSZ Bruck András
Válasz erre
0
0
zsanett-kúnrum
2025. november 22. 12:43
Magam részéről senkinek nem ajánlom a fejlövést, mert van az, amikor nem sikerül, lásd magam, és még a szeretetország szentmessiásában sem hiszek, mert azért annyira nem lőttem mellé.
Válasz erre
0
0
statiszta
2025. november 22. 12:06
Egymás torkának esett a ex-komcsi, szadeszes csürhe, most Tiszás néven... Valaki kávét? 😁
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 22. 12:04
Rónai Egon csak a tiszásokkal,a baloldallal készíthet interjút? Most komolyan,ezért kell fenyegetni?! Mindig meglepődöm,hogy ilyen ostobák élnek még a földön? Valami fekete lyukba bebújhatnának a fostos vezérükkel együtt,hátha ott lent megtalálnák a szeretetországukat. Szánalmas idióták.
Válasz erre
1
0
