„A héten Bruck András nevű szellemi-lelki nyomorék azt javasolta Rónai Egonnak, hogy lője főbe magát.

Rónai Egon – nem feltétlenül csak ezért – halálos fenyegetéseket kap. Ez eddig szokásos ügymenet Szeretetországban, hiszen Bruck és a nyomortelep többi tagja, képtelen elfogadni azt, hogy függetlenül attól, hogy ki szereti, ki utálja, ki ajnározza, és ki veti meg, de Orbán Viktor, illetve ami Orbán Viktor fejében van, az sokkal érdekesebb, mint az az unásig ismert közhelyhalmaz és giccsparádé, amelyről másfél éve próbálják elhitetni, hogy mennyire eredeti és felemelő.