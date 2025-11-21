Halálos fenyegetéseket kap az ATV műsorvezetője az Orbán-interjú óta
A beszélgetés több mint egymilliós megtekintést ért el, de szélsőséges reakciók követték.
Ez eddig szokásos ügymenet Szeretetországban.
„A héten Bruck András nevű szellemi-lelki nyomorék azt javasolta Rónai Egonnak, hogy lője főbe magát.
Rónai Egon – nem feltétlenül csak ezért – halálos fenyegetéseket kap. Ez eddig szokásos ügymenet Szeretetországban, hiszen Bruck és a nyomortelep többi tagja, képtelen elfogadni azt, hogy függetlenül attól, hogy ki szereti, ki utálja, ki ajnározza, és ki veti meg, de Orbán Viktor, illetve ami Orbán Viktor fejében van, az sokkal érdekesebb, mint az az unásig ismert közhelyhalmaz és giccsparádé, amelyről másfél éve próbálják elhitetni, hogy mennyire eredeti és felemelő.
Mondom, ez eddig stimmt. Most már csak az hiányzik, hogy valamelyik beszédhibás, üresfejű nullaenszer készítsen egy heherészős videót vagy bejegyzést, miszerint Egont nem is fenyegetik, csak nem nézték elegen az Orbán-interjút.”
Nyitókép: Hont András Facebook-oldala