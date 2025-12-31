Ft
12. 31.
szerda
12. 31.
szerda
újév facebook Magyar Péter nyilatkozat

Messiásúr kinyilatkoztat éjféltől

2025. december 31. 16:48

Együttérzésem minden rajongóval, akik még hajnali négykor is ülni fognak a fészbuk előtt

2025. december 31. 16:48
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Facebook

Messiásúr kinyilatkoztat éjféltől. Együttérzésem minden rajongóval, akik még hajnali négykor is ülni fognak a fészbuk előtt a kihűlt disznó és lencse mellett, hogy pasztmek, mikor fejezi már be?”

Nyitókép: Facebook / Megadja Gábor

Összesen 19 komment

antipoloska
2025. december 31. 18:52
aki ezzel képes kezdeni 2026-ot az meg is érdemli. arra nem méltó ez a féreg, hogy az ember kitörölje vele a seggét wc után. egy két lábon járó hányinger vagy pöcegödör. de persze akik imádják azok is ilyen színvonaluak.
Válasz erre
8
0
wasserwoman
2025. december 31. 18:47
Állitólag kihuzza az ötös lottót is, gondolom már tudja a számokat is
Válasz erre
8
0
Conduct
•••
2025. december 31. 18:41 Szerkesztve
Szatyor Fing beszélgetése Kapu Tiborral a súlytalanságról nyilván sokkal nagyobb tömegeket fog magávalragadni.Azért M.Gábor eszmetörténészből sikeresen leárazta magát Trombitás,Bohár,Mandula,Kötter meg a többi udvari talpnyaló szintjére.Biztos Vitya is megadja ami jár ezért az alja csicskázásért.Persze a magyar emberek pénzéből.
Válasz erre
0
10
elcapo-2
2025. december 31. 18:32
A szektásoknak kitartást hozzá!
Válasz erre
9
0
