Sport, kultúra és magánéleti mozzanatok: meglepő felvétellel zárta az évet Orbán Viktor (VIDEÓ)

Zenei téren a miniszterelnök a klasszikus értékekhez nyúlt vissza: 2025 legjobb dalának az újrakomponált Szabadság vándorait nevezte meg.

Az év legnagyobb élménye azonban számára nem egy nyilvános eseményhez kötődött. Orbán Viktor hangsúlyozta:

az unokáival töltött idő minden másnál többet jelentett számára az elmúlt esztendőben.

A 2025-ös év „leghosszabb perceként” egy fájó sportélményt idézett fel. A Magyarország–Írország világbajnoki selejtező visszavágójának hajrájára így emlékezett vissza: „A 96. perc a számunkra rosszemlékű Magyarország-Írország labdarúgó világbajnoki selejtező visszavágó meccsen. Egy ilyen romantikus és szimpatikus nép, mint az ír, hogyan tehetett ilyet velünk”.