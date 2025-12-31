Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
puskás akadémia kapu tibor dárdai magyarország sport kultúra orbán viktor

Sport, kultúra és magánéleti mozzanatok: meglepő felvétellel zárta az évet Orbán Viktor (VIDEÓ)

2025. december 31. 21:27

A miniszterelnök videójában személyes formában tekintett vissza a 2025-ös évre.

2025. december 31. 21:27
null

Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb TikTok-videójában személyes formában tekintett vissza a 2025-ös év legemlékezetesebb pillanataira. A rövid összeállításban sport, kultúra és magánéleti mozzanatok egyaránt helyet kaptak.

Arra a kérdésre, hogy mi volt az elmúlt év legjobb híre, a kormányfő Kapu Tibor űrutazását emelte ki. Mint fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Kapu Tibor nemcsak fölment a világűrbe, de hála istennek vissza is jött”.

Az év legnagyobb gólját illetően Orbán Viktor egy hazai találatot nevezett meg. Válasza szerint: „Elfogult vagyok. A kis Dárdai a Puskás Akadémia egyik hazai meccsén egy ollózós. Micsoda gól is volt az!”

Ezt is ajánljuk a témában

Zenei téren a miniszterelnök a klasszikus értékekhez nyúlt vissza: 2025 legjobb dalának az újrakomponált Szabadság vándorait nevezte meg.

Az év legnagyobb élménye azonban számára nem egy nyilvános eseményhez kötődött. Orbán Viktor hangsúlyozta: 

az unokáival töltött idő minden másnál többet jelentett számára az elmúlt esztendőben.

A 2025-ös év „leghosszabb perceként” egy fájó sportélményt idézett fel. A Magyarország–Írország világbajnoki selejtező visszavágójának hajrájára így emlékezett vissza: „A 96. perc a számunkra rosszemlékű Magyarország-Írország labdarúgó világbajnoki selejtező visszavágó meccsen. Egy ilyen romantikus és szimpatikus nép, mint az ír, hogyan tehetett ilyet velünk”.

A videó végén a miniszterelnök személyesebb hangot ütött meg. Elmondta, hogy visszatekintve soha nem voltak igazán rossz szilveszterei, majd egy régi egyetemi emléket is felidézett: fiatalkorában előfordult, hogy barátaival focizva „átjátszották magukat” az egyik évből a másikba.

@viktor_a_tiktokon 2025 legek - egy percben #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #nye #2025 ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!