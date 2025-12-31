Sorsdöntő felhatalmazás: Orbán Viktor bejelentette, miért kéri a magyarok bizalmát a közelgő választáson

Természetesen a jövő évi választás és annak tétje is szóba került Orbán Viktor miniszterelnöknek az év utolsó napján megjelent, a köztelevíziónak adott interjújában.

A kormányfő a beszélgetés során világossá tette, hogy mire kér felhatalmazást a szavazópolgároktól a jövő tavaszi országgyűlési választáson.