Sorsdöntő felhatalmazás: Orbán Viktor bejelentette, miért kéri a magyarok bizalmát a közelgő választáson

„2026 a háborús döntés éve lesz!” – figyelmeztetett Orbán Viktor évzáró interjújában (VIDEÓ)
Európa eldöntötte, hogy háborúba megy – fogalmazott a 2025-ös évet lezáró, értékelő interjúban Orbán Viktor.
A miniszterelnök az év utolsó interjújában tiszta vizet öntött a pohárba: nem titkolta, mi a választás valódi tétje. Orbán Viktor szerint Európa a háború felé rohan, és csak egyetlen módon maradhatunk ki belőle.
Természetesen a jövő évi választás és annak tétje is szóba került Orbán Viktor miniszterelnöknek az év utolsó napján megjelent, a köztelevíziónak adott interjújában.
A kormányfő a beszélgetés során világossá tette, hogy mire kér felhatalmazást a szavazópolgároktól a jövő tavaszi országgyűlési választáson.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból.”
Majd hozzátette: „azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből”.
A kormányfő kifejtette: a munkát becsülettel el kell végezni, a helyzetről világosan kell beszélni, ahogyan az ország előtt álló lehetőségekről is, és egyértelmű célokra kell mandátumot kérni.
Mi ezt tesszük: tudjuk, mire kérünk mandátumot, mire kérjük a szavazatokat, és azt is tudjuk, mit akarunk kezdeni az így megszerzett hatalommal és erővel
– szögezte le.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos