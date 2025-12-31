Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
országgyűlési választás orosz-ukrán háború 2026 Orbán Viktor

Sorsdöntő felhatalmazás: Orbán Viktor bejelentette, miért kéri a magyarok bizalmát a közelgő választáson

2025. december 31. 15:51

A miniszterelnök az év utolsó interjújában tiszta vizet öntött a pohárba: nem titkolta, mi a választás valódi tétje. Orbán Viktor szerint Európa a háború felé rohan, és csak egyetlen módon maradhatunk ki belőle.

2025. december 31. 15:51
null

Természetesen a jövő évi választás és annak tétje is szóba került Orbán Viktor miniszterelnöknek az év utolsó napján megjelent, a köztelevíziónak adott interjújában.

A kormányfő a beszélgetés során világossá tette, hogy mire kér felhatalmazást a szavazópolgároktól a jövő tavaszi országgyűlési választáson.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból.”

Majd hozzátette: „azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből”.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő kifejtette: a munkát becsülettel el kell végezni, a helyzetről világosan kell beszélni, ahogyan az ország előtt álló lehetőségekről is, és egyértelmű célokra kell mandátumot kérni.

Mi ezt tesszük: tudjuk, mire kérünk mandátumot, mire kérjük a szavazatokat, és azt is tudjuk, mit akarunk kezdeni az így megszerzett hatalommal és erővel

– szögezte le.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2025. december 31. 19:17
Cs72 idegen ügynök "Online számlázás kötelező bevezetése (adminisztratív adóteher)." Te szerencsétlen. Akár ingyenes számlázóval is teljesíthető. "E-kereskedelem szigorítása – áfabevételek növelése." Visszaszorították a feketegazdaságot. Hallatlan. Érted egyáltalán amiket bemásolsz, idegen ügynök? Értesz magyarul?
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. december 31. 19:12
Cs72 idegen ügynök "Családi adókedvezmények bővítése (pl. szja-mentesség többgyermekes anyáknak), de ezzel párhuzamosan a költségvetés pótlására várhatóan további szektorális adók maradnak." Ezt is vádként sorolod fel. Azt, hogy ez a kormány a családokat támogatja és nem a külföldi multikat? Ez nálad vád. Neked nem mondta el a tartótiszted, hogy a magyar emberek átlagos adóterhelése valóban jelentősen csökkent. Neked nem mondta el a tartótiszted, hogy sokkal több marad a magyar embereknek abból ami értéket megtermelnek, és ezt az értéket nem vihetik ki az országból külföldiek akadálytalanul, mint 2010. előtt tették és mint akkor tehetnék, ha a kitartottatok kerülne hatalomra. Idegen vagy, ebből a felsorolásból is látszik hogy fogalmad sincs, mi és mikor történt ebben az országban. Kiröhögteted magad.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. december 31. 19:02
Szerencsétlen Cs72 ügynök. Ha megpróbál saját kútfőből magyarul írni, pofára esik. Lásd: "hányingerét osztják". Ha mások hazugságait másolja, kiröhögik. Nyomorult dolog idegen terepen, nyelvtudás és helyismeret nélkül a gazdiját szolgálni.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. december 31. 18:41
Z. Cs72 úgy tűnik idő előtt kiütötte magát!!!🤦‍♀️❗ Valami újfajta drogot használ!!! 😬❗
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!