Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin kreml újévi beszéd oroszország

Putyin új fejezetet írna Oroszország ezeréves történelmében: milliók hisznek a katonák győzelmében

2025. december 31. 18:37

Az orosz elnök a Kreml falai előtt tartotta meg újévi beszédét.

2025. december 31. 18:37
null

Az oroszok hisznek a győzelemben – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi üdvözletében, amelyet közép-európai idő szerint szerda délután lejátszottak Oroszország legkeletibb régióiban.

„Köszöntöm minden katonánkat és parancsnokunkat az új év alkalmából! Hiszünk bennetek és a győzelmünkben!” – hangoztatta az államfő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

„Milliók egész Oroszországban, biztosíthatom önöket, együtt gondolnak önökre ezen az újévi éjszakán, együttéreznek önökkel, reménykednek önökben. Egységesek vagyunk őszinte, önzetlen, hűséges szeretetünkben Oroszország iránt” – tette hozzá.

Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország el fogja érni kitűzött céljait, és csak előre fog haladni.

„Számítunk saját erőnkre, azokra, akik mellettünk állnak, akik közel állnak hozzánk és kedvesek számunkra, és magunk is mindig készek vagyunk segíteni” – jelentette ki.

Mint fogalmazott, az orosz nép sikereivel új fejezetet ír az ország ezeréves történelmében, és egységének szilárdsága határozza meg annak szuverenitását és biztonságát. Boldogságot, egészséget, kölcsönös megértést és inspiráló szeretetet kívánt az oroszoknak.

„Hadd kössenek össze hagyományaink, hitünk, emlékeink minden generációt, és mindig teljes mértékben támogassanak minket! Együtt vagyunk egy nagy, erős és összetartó család”- jelentette ki.

Az elnök ezúttal ismét a hagyományos háttér előtt, a Kreml falai előtt tartotta meg mintegy háromperces beszédét.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. december 31. 19:01
Változatlanul derűs és optimista vagyok; osztva a zsidóság reménykedését, magam is várom a Messiást, a világunk végét, melyet a sok évtizedem dacára, jó eséllyel fogom megélni..! -ha elég hamarosan bekövetkezik... -és úgy vélem, jelenleg nem az oroszok azok, kik a reményemet akarnók beteljesíteni..! Mindenkinek boldog újévet kívánok! -még a magyarság megosztására törekvő Magyar Péternek is..! -nem tehet róla, hogy ilyen! Egész életében rendszer-kedvenc, rendszer-kegyenc volt, szegénynek nem jutott élettapasztalat...! Nézzük el neki! -de talán az országot ne bízzuk rá!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. december 31. 18:54
A jó Putyin elnök. Csak ő képes kiirtani a mocskos neonáci kijevi rezsimet. Putyin visszafogott, de kemény, nemcsak vezető, hanem diplomata és taktikus. Remélem szétbassza az egész ukránnáci hóbelevancot a büdös picsába...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!