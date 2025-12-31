Putyin új fejezetet írna Oroszország ezeréves történelmében: milliók hisznek a katonák győzelmében

„Számítunk saját erőnkre, azokra, akik mellettünk állnak, akik közel állnak hozzánk és kedvesek számunkra, és magunk is mindig készek vagyunk segíteni” – jelentette ki.

Mint fogalmazott, az orosz nép sikereivel új fejezetet ír az ország ezeréves történelmében, és egységének szilárdsága határozza meg annak szuverenitását és biztonságát. Boldogságot, egészséget, kölcsönös megértést és inspiráló szeretetet kívánt az oroszoknak.

„Hadd kössenek össze hagyományaink, hitünk, emlékeink minden generációt, és mindig teljes mértékben támogassanak minket! Együtt vagyunk egy nagy, erős és összetartó család”- jelentette ki.

Az elnök ezúttal ismét a hagyományos háttér előtt, a Kreml falai előtt tartotta meg mintegy háromperces beszédét.

(MTI)