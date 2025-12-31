Újévi köszöntő helyett sokkoló figyelmeztetés Európának: „az átmeneti időszak mindig véres és embertelen”

Az új év küszöbén sokan köszöntik egymást a megszokott formulákkal: „Boldog, sikerekben gazdag új évet!” Bár a szándék gyakran őszinte, Ábrahám Róbert újságíró szerint ezek a klisék ma már túl gyakran édes, üres formulák, amelyek elrejtik a valóságot.

„Épp ezért tartunk ott, ahol – mondja Ábrahám Róbert –, úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, pedig semmi sincs rendben.