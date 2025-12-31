Újévi köszöntő helyett sokkoló figyelmeztetés Európának: „az átmeneti időszak mindig véres és embertelen”

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Ábrahám Róbert a hagyományos újévi jókívánság helyett őszinte elemzést és ébresztőt küldött Európa jelenlegi válságáról.
Az új év küszöbén sokan köszöntik egymást a megszokott formulákkal: „Boldog, sikerekben gazdag új évet!” Bár a szándék gyakran őszinte, Ábrahám Róbert újságíró szerint ezek a klisék ma már túl gyakran édes, üres formulák, amelyek elrejtik a valóságot.
„Épp ezért tartunk ott, ahol – mondja Ábrahám Róbert –, úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, pedig semmi sincs rendben.
2020-ban lezárult az a világ, amit ismertünk, és az új még nem épült fel. Ez az átmeneti korszak két nagy történelmi korszak között mindig véres és embertelen.”
Ábrahám Róbert szerint Európa, az azt elnyomó korrupt elit miatt egyfajta halálos háromszögbe szorult a Nyugat, Kelet és Dél között. A kontinensen már most is érződik a feszültség: „A keleti szél vérszagot hoz, amit aligha képes elnyomni a bevásárlóközpontok édes, hazug vattacukorillata”.
Az újságíró szerint amikor a nyugati liberális sajtó a harmadik világháború közelségéről beszél, nem csupán tájékoztat, hanem felméri a kontinens ellenállását: „Szondázzák az európai társadalmakat, hogy várható-e ellenállás, vagy az emberek annyira eltompultak, hogy néhány dühös emoji leszámításával bármit lenyelnek”.
Ábrahám Róbert világos üzenetet fogalmazott meg a témában:
„NEM! Nem adunk fiakat egy új világrendért! Nem veszünk részt az egymás elleni uszításban és a bábmesterek szórakoztatásában. Ideje mindenkinek erejéhez mérten szembeszállnia a korrupt, szépelgő, de rothadt lelkű elit ellen”.
Az újságíró bejegyzése végén őszinte jókívánságot is küld: „Legyen sikeres és gazdag, de mindenekelőtt békés az új év. Én azt kívánom, hogy végre felébredjenek Európa fiai!”
Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP