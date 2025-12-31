Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ábrahám róbert újságíró európa

Újévi köszöntő helyett sokkoló figyelmeztetés Európának: „az átmeneti időszak mindig véres és embertelen”

2025. december 31. 20:15

Ábrahám Róbert a hagyományos újévi jókívánság helyett őszinte elemzést és ébresztőt küldött Európa jelenlegi válságáról.

2025. december 31. 20:15
null

Az új év küszöbén sokan köszöntik egymást a megszokott formulákkal: „Boldog, sikerekben gazdag új évet!” Bár a szándék gyakran őszinte, Ábrahám Róbert újságíró szerint ezek a klisék ma már túl gyakran édes, üres formulák, amelyek elrejtik a valóságot.

„Épp ezért tartunk ott, ahol – mondja Ábrahám Róbert –, úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, pedig semmi sincs rendben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

2020-ban lezárult az a világ, amit ismertünk, és az új még nem épült fel. Ez az átmeneti korszak két nagy történelmi korszak között mindig véres és embertelen.”

Ábrahám Róbert szerint Európa, az azt elnyomó korrupt elit miatt egyfajta halálos háromszögbe szorult a Nyugat, Kelet és Dél között. A kontinensen már most is érződik a feszültség: „A keleti szél vérszagot hoz, amit aligha képes elnyomni a bevásárlóközpontok édes, hazug vattacukorillata”.

Az újságíró szerint amikor a nyugati liberális sajtó a harmadik világháború közelségéről beszél, nem csupán tájékoztat, hanem felméri a kontinens ellenállását: „Szondázzák az európai társadalmakat, hogy várható-e ellenállás, vagy az emberek annyira eltompultak, hogy néhány dühös emoji leszámításával bármit lenyelnek”.

Ábrahám Róbert világos üzenetet fogalmazott meg a témában: 

„NEM! Nem adunk fiakat egy új világrendért! Nem veszünk részt az egymás elleni uszításban és a bábmesterek szórakoztatásában. Ideje mindenkinek erejéhez mérten szembeszállnia a korrupt, szépelgő, de rothadt lelkű elit ellen”.

Az újságíró bejegyzése végén őszinte jókívánságot is küld: „Legyen sikeres és gazdag, de mindenekelőtt békés az új év. Én azt kívánom, hogy végre felébredjenek Európa fiai!”

Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuperszig
2025. december 31. 21:19
Nem mindegy, hogy az asztalnál ülsz, vagy az étlapon vagy.
Válasz erre
1
0
tutor
2025. december 31. 20:58
Ez kéne! Európa minden országában béketüntetéseket kellene tartani. Talán a vezetők észhez térnének.
Válasz erre
6
0
templar62
2025. december 31. 20:47
AfD voran !
Válasz erre
3
0
templar62
2025. december 31. 20:39
Kommunista nem vész el , csak átalakul .
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!