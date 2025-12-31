A hírügynökség Lavrov szavait idézve úgy fogalmazott, hogy

a kijevi rezsim bizonyította terrorista jellegét, többet vele semmilyen tárgyalások nem lehetségesek. A terroristákkal nem tárgyalnak, hanem megsemmisítik őket.”

A RIA Novosztyi értelmezése szerint Lavrov ezzel párhuzamosan világossá tette: Oroszország álláspontja tovább keményedik, ami még inkább csökkenti a diplomáciai megoldás esélyeit. A külügyminiszter a helyzetet egy, az európai vezetőknek címzett, ironikus hangvételű képpel foglalta össze:

Putyin és Trump alaszkai találkozóját követően az európaiak növelték a nyomást Moszkvára. Valamilyen megállapodástervezetet fabrikáltak, alkudoztak, élvezték egymás társaságát – rózsaszínű pónilovacska-világukban éltek. Aztán mint az anekdotában, megjelent a medve, és mindent elrontott.”

