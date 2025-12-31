Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Moszkva értelmezésében Ukrajna jelenlegi formájában nem tekinthető tárgyalófélnek, és az európai diplomáciai kezdeményezéseket is nyíltan elutasította.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, hatalmas világpolitikai feszültséget váltott ki Ukrajna Putyin elleni támadása. Az orosz elnök telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy az ukránok 91 drónnal hajtottak végre támadást a novgorodi elnöki rezidencia ellen.
Kapcsolódó vélemény
Trump megdöbbenéssel és felháborodással reagált, és azt mondta Putyinnak, hogy el sem tud képzelni „ilyen őrült lépéseket”.
Az orosz álláspontot Szergej Lavrov külügyminiszter tolmácsolta, akinek kijelentéseiről a Kremlhez közel álló RIA Novosztyi számolt be. A beszámoló szerint Lavrov egyértelművé tette:
Moszkva értelmezésében Ukrajna jelenlegi formájában nem tekinthető tárgyalófélnek, és az európai diplomáciai kezdeményezéseket is nyíltan elutasította.
A hírügynökség Lavrov szavait idézve úgy fogalmazott, hogy
a kijevi rezsim bizonyította terrorista jellegét, többet vele semmilyen tárgyalások nem lehetségesek. A terroristákkal nem tárgyalnak, hanem megsemmisítik őket.”
A RIA Novosztyi értelmezése szerint Lavrov ezzel párhuzamosan világossá tette: Oroszország álláspontja tovább keményedik, ami még inkább csökkenti a diplomáciai megoldás esélyeit. A külügyminiszter a helyzetet egy, az európai vezetőknek címzett, ironikus hangvételű képpel foglalta össze:
Putyin és Trump alaszkai találkozóját követően az európaiak növelték a nyomást Moszkvára. Valamilyen megállapodástervezetet fabrikáltak, alkudoztak, élvezték egymás társaságát – rózsaszínű pónilovacska-világukban éltek. Aztán mint az anekdotában, megjelent a medve, és mindent elrontott.”
Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP