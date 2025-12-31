Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
moszkva putyin lavrov orosz-ukrán háború kijev donald trump

Putyin kulcsembere kimondta a végső ítéletet: „Kijevi bizonyította terrorista jellegét, a terroristákkal pedig nem tárgyalnak, hanem megsemmisítik őket”

2025. december 31. 17:52

Moszkva értelmezésében Ukrajna jelenlegi formájában nem tekinthető tárgyalófélnek, és az európai diplomáciai kezdeményezéseket is nyíltan elutasította.

2025. december 31. 17:52
null

Mint ahogy arról lapunk is  beszámolt, hatalmas világpolitikai feszültséget váltott ki Ukrajna Putyin elleni támadása. Az orosz elnök telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy az ukránok 91 drónnal hajtottak végre támadást a novgorodi elnöki rezidencia ellen.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trumpot arról, hogy 91 ukrán dróntámadást hajtottak végre az orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen

Trump megdöbbenéssel és felháborodással reagált, és azt mondta Putyinnak, hogy el sem tud képzelni „ilyen őrült lépéseket”.

Az orosz álláspontot Szergej Lavrov külügyminiszter tolmácsolta, akinek kijelentéseiről a Kremlhez közel álló RIA Novosztyi számolt be. A beszámoló szerint Lavrov egyértelművé tette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Moszkva értelmezésében Ukrajna jelenlegi formájában nem tekinthető tárgyalófélnek, és az európai diplomáciai kezdeményezéseket is nyíltan elutasította.

A hírügynökség Lavrov szavait idézve úgy fogalmazott, hogy 

a kijevi rezsim bizonyította terrorista jellegét, többet vele semmilyen tárgyalások nem lehetségesek. A terroristákkal nem tárgyalnak, hanem megsemmisítik őket.”

A RIA Novosztyi értelmezése szerint Lavrov ezzel párhuzamosan világossá tette: Oroszország álláspontja tovább keményedik, ami még inkább csökkenti a diplomáciai megoldás esélyeit. A külügyminiszter a helyzetet egy, az európai vezetőknek címzett, ironikus hangvételű képpel foglalta össze:

Putyin és Trump alaszkai találkozóját követően az európaiak növelték a nyomást Moszkvára. Valamilyen megállapodástervezetet fabrikáltak, alkudoztak, élvezték egymás társaságát – rózsaszínű pónilovacska-világukban éltek. Aztán mint az anekdotában, megjelent a medve, és mindent elrontott.”

Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2025. december 31. 19:15
Z. "Az orosz légvédelem által meghiúsított akciót NATO-államok geolokációs műholdrendszerével hajtották végre. Ők adták meg a koordinátákat és a többi szükséges adatot, hogy megöljék Putyint. A drónok alkotó elemei is Nyugatról származnak. NATO jóváhagyás nélkül lehetetlen lett volna végrehajtani a támadást"
Válasz erre
0
0
blf2
•••
2025. december 31. 19:10 Szerkesztve
Lássuk végre !!!!!! Boldog új Évet minden jobbosnak,ballibeknek pedig......
Válasz erre
1
0
zsocc44
2025. december 31. 19:04
massivement5 2025. december 31. 18:01 Ne erőltesd! Nem megy ez sem a fajtádnak! Csak simán megérteni. Semmi neobolschewik és neomaoista ideológia! Egyszerűen felfogni, hogy nem a nyugat diktál!
Válasz erre
1
0
salátás
2025. december 31. 18:58
csalodtamafideszben 2025. december 31. 18:08 „nem tárgyalnak, hanem megsemmisítik őket.” Vityesz, Kakadu? Akkor ki is a háborúpárti? -------- fel sem tételeztük, hogy felfogod az eseményeket
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!