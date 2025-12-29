Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trumpot arról, hogy 91 ukrán dróntámadást hajtottak végre az orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen

A Kreml azt is állítja, hogy Trump egyértelművé tette Putyin számára: a dróntámadás befolyásolja, hogyan közelít majd Washington a jövőben Zelenszkijhez.

A feszült hangnem ellenére a két vezető megegyezett abban, hogy fenntartják a közvetlen és »baráti« párbeszédet. Putyin kiemelte, hogy Oroszország továbbra is szorosan és pragmatikusan kíván együttműködni az Egyesült Államokkal a béke felé vezető út megtalálásában, még akkor is, ha Moszkva jelzi, hogy tárgyalási pozíciója keményedik.

Ez az eset azért jelentős, mert egy olyan pillanatban történt, amikor a diplomáciai folyamat kezdett strukturálttá és fokozatossá válni. Egy államfői rezidencia elleni állítólagos támadás – különösen hosszú hatótávolságú drónokkal – olyan eszkalációt jelent, amely minden fél részéről átalakítja a bizalmat, az ütemezést és a tűréshatárokat.

Zelenszkij mindeközben tagadja a vádakat, és állítja, hogy ilyen támadás nem történt.”