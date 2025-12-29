Ft
12. 29.
hétfő
moszkva putyin egyesült államok kijev donald trump ukrajna

Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trumpot arról, hogy 91 ukrán dróntámadást hajtottak végre az orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen

2025. december 29. 20:19

Trump megdöbbenéssel és felháborodással reagált, és azt mondta Putyinnak, hogy el sem tud képzelni „ilyen őrült lépéseket".

2025. december 29. 20:19
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Orosz források szerint Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trumpot arról, hogy 91 ukrán dróntámadást hajtottak végre az orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen. Ukrajna azonban határozottan tagadja a vádakat. 

Részletek: Trump és Putyin újabb telefonos egyeztetést tartottak, melyen az orosz elnök közvetlenül felvetette az állítólagos kijevi dróntámadást a novgorodi állami rezidenciája ellen. Hangsúlyozta, hogy a támadás állítólag közvetlenül az amerikai–ukrán tárgyalások után történt, amikor a diplomáciának éppen stabilizálnia kellett volna a helyzetet, nem pedig eszkalálnia.

Az orosz források szerint Trump megdöbbenéssel és felháborodással reagált, és azt mondta Putyinnak, hogy el sem tud képzelni »ilyen őrült lépéseket«. Ebben az összefüggésben Trump állítólag hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem adott Kijevnek Tomahawk rakétákat.

Putyin viszont figyelmeztetett, hogy az orosz elnöki rezidencia elleni támadások nem maradnak válasz nélkül. Azt mondta Trumpnak, hogy Moszkva felülvizsgálja álláspontját több korábban megvitatott kérdésben, tekintettel arra, amit „állami terrorizmus felé való elmozdulásnak” nevezett Kijev részéről – jelezve, hogy a tárgyalások alapjául szolgáló feltételezések most bizonytalanná váltak.

A Kreml azt is állítja, hogy Trump egyértelművé tette Putyin számára: a dróntámadás befolyásolja, hogyan közelít majd Washington a jövőben Zelenszkijhez.

A feszült hangnem ellenére a két vezető megegyezett abban, hogy fenntartják a közvetlen és »baráti« párbeszédet. Putyin kiemelte, hogy Oroszország továbbra is szorosan és pragmatikusan kíván együttműködni az Egyesült Államokkal a béke felé vezető út megtalálásában, még akkor is, ha Moszkva jelzi, hogy tárgyalási pozíciója keményedik.

Ez az eset azért jelentős, mert egy olyan pillanatban történt, amikor a diplomáciai folyamat kezdett strukturálttá és fokozatossá válni. Egy államfői rezidencia elleni állítólagos támadás – különösen hosszú hatótávolságú drónokkal – olyan eszkalációt jelent, amely minden fél részéről átalakítja a bizalmat, az ütemezést és a tűréshatárokat.

Zelenszkij mindeközben tagadja a vádakat, és állítja, hogy ilyen támadás nem történt.”

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

Hohokam
2025. december 29. 21:20
Akkor a puha kesztyűt akár le is lehetne venni....
Csubszi
2025. december 29. 21:04
Nem lehet finomkodni az ukránokkal! Hülyének nézik a nyugatiakat. Jól meg kell őket leckéztetni!
gyaloggos
2025. december 29. 20:58
CSAAAAK? CSAK 91-et? HÁT az bakfitty! PUTYIN jól számolt, biztos csak 91 volt? Hm....?
szilvarozsa
2025. december 29. 20:39
Én nem lennék jó politikus. Most az oroszok helyében biztos, hogy szarrá lőném Kijevet. De legalább a zöld takony tanyáját.
