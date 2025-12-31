Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Több ország elítélte az ukrán fegyveres erők által kísérelt támadást, amely során 91 drón közelítette meg Putyin novgorodi rezidenciáját.
Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávoságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.
A drónok– amelyek roncsairól a tárca videofelvételeket is közzé tett – személyi sérülést, vagy vagyoni kárt nem okoztak.
A beszámoló értelmében a támadást az orosz légerő közép-európai idő szerint hétfőn 17 óra 20 perkor észlelte.
Légvédelmi rakétarendszerek, mobil tűzcsoportok és elektronikus hadviselési eszközök a brjanszki régió felett 49 drónt semlegesítettek, a novgorodi régió légterében 41-et, a szmolenszkiben pedig egyet.
A pilóta nélküli repülőszerkezetek egyike hat kilogramm súlyú, roncsoló elemekkel megtöltött robbanótöltetet szállított, amelynek célja emberek megölése volt.
„A támadás felépítése, a bevetett légi támadóeszközök száma és az, hogy a dreónok délről, délnyugatról és nyugatról érkeztek közvetlenül az elnök rezidenciájának környékére, egyértelműen megerősítik, hogy a kijevi rezsim terrortámadása célzott, gondosan megtervezett és több hullámú volt” – jelentette ki Alekszandr Romanyenkov, az orosz légi és űrerők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka.
A RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ukrán fegyveres erők támadási kísérletét több ország elítélte, köztük az Egyesült Államok, Fehéroroszország, Irán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.
