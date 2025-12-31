Felszínre kerültek a Putyin elleni támadás részletei: az orosz légierő parancsnoka terítette a lapokat (VIDEÓ)

Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávoságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A drónok– amelyek roncsairól a tárca videofelvételeket is közzé tett – személyi sérülést, vagy vagyoni kárt nem okoztak.