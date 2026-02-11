Sokan kalapot emelhetnek Magyarország előtt: hazánk tovább erősíti világelső pozícióját ezen a meghatározó területen

Megnyílik a Jedlik Ányos Energetikai Program legjobban várt pályázata, a hazai vállalkozások az 50 milliárd forintos keretből keddtől igényelhetnek támogatást ipari energiatárolók telepítéséhez – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára a tárca keddi közleménye szerint.

A teljes forrásmennyiség felét a mikro-, kis- és középvállalkozások számára különítik el.