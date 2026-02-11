Óriási beruházás indul Budapest közelében: Európában először valósul meg ilyen csúcstechnológiájú befektetés

Az ipari légkondicionálókat gyártó Airsys Pátyon hozza létre az első európai összeszerelő egységét, ennek kialakítása érdekében egy mintegy 12 000 négyzetméteres ipari csarnokot vett bérbe az INPARK üzemeltetésében; az Airsys a Pest vármegyei településen található beruházásának az értékét az eddigi 2 millió euróról a következő három évben 8 millió euróra tervezi emelni – közölte az INPARK ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport az MTI-vel.

Ismertették, hogy az 1995-ben alapított Airsys a kritikus környezetekhez – például ipari és technológiai létesítményekhez – fejlesztett hűtési és légtechnikai megoldásairól ismert világszerte. Székhelye Pekingben található, két jelentős gyártóbázissal rendelkezik, több mint 30 000 négyzetméternyi gyártási területen, éves szinten 150 000 darabos kapacitással.