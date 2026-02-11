Ft
beruházás európában magyarországon páty inpark airsys

Óriási beruházás indul Budapest közelében: Európában először valósul meg ilyen csúcstechnológiájú befektetés

2026. február 11. 12:29

A befektetést végző cég korábban nem végzett önálló gyártási tevékenységet Magyarországon.

2026. február 11. 12:29
null

Az ipari légkondicionálókat gyártó Airsys Pátyon hozza létre az első európai összeszerelő egységét, ennek kialakítása érdekében egy mintegy 12 000 négyzetméteres ipari csarnokot vett bérbe az INPARK üzemeltetésében; az Airsys a Pest vármegyei településen található beruházásának az értékét az eddigi 2 millió euróról a következő három évben 8 millió euróra tervezi emelni – közölte az INPARK ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport az MTI-vel.

Ismertették, hogy az 1995-ben alapított Airsys a kritikus környezetekhez – például ipari és technológiai létesítményekhez – fejlesztett hűtési és légtechnikai megoldásairól ismert világszerte. Székhelye Pekingben található, két jelentős gyártóbázissal rendelkezik, több mint 30 000 négyzetméternyi gyártási területen, éves szinten 150 000 darabos kapacitással.

A pátyi fejlesztés azért jelentős lépés, mert az Airsys korábban nem végzett önálló gyártási tevékenységet Magyarországon, nem rendelkezett itt saját gyártóegységgel.

A Pátyon épülő üzemben az AirSys hőmérséklet-szabályozó berendezéseket fog gyártani, amelyeket az európai és az amerikai piacokon fog értékesít. Az összeszerelő tevékenységet 15-20 emberrel kezdik meg, de a létszám az üzem fejlődésével párhuzamosan bővülni fog.

A közlemény szerint az idén 10 éves INPARK csaknem 20 projekttel rendelkezik országszerte, mindez több mint 900 hektáros fejlesztésitelek-portfóliót jelent. A cégcsoport tavaly 75 000 négyzetméter fejlesztésre kötött megállapodást, és jelenleg Debrecenben és Miskolcon folytat építkezést. A budapesti agglomerációban pedig Érden és Pátyon vannak jelen.

Az INPARK ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport tevékenységi körét gyártó, logisztikai és raktárlétesítmények építése alkotja, magyar és nemzetközi ügyfelek számára. Sztenderd és testre szabott ipari ingatlanok bérleti lehetőségét nyújtja, teljes körű szolgáltatás mellett.

A NIPÜF-INPARK csoport az utolsó két lezárt üzleti évet (2023, valamint 2024) évi mintegy 10 milliárd forint árbevétellel és 2 milliárd forintot meghaladó adózott eredménnyel zárta. A csoport a növekvő üzleti aktivitásnak köszönhetően 2025-re és 2026-ra jelentősen növekvő árbevétellel és nyereséges működéssel számol.

(MTI)

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

