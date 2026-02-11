Óriási beruházás indul Budapest közelében: Európában először valósul meg ilyen csúcstechnológiájú befektetés

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
A befektetést végző cég korábban nem végzett önálló gyártási tevékenységet Magyarországon.
Az ipari légkondicionálókat gyártó Airsys Pátyon hozza létre az első európai összeszerelő egységét, ennek kialakítása érdekében egy mintegy 12 000 négyzetméteres ipari csarnokot vett bérbe az INPARK üzemeltetésében; az Airsys a Pest vármegyei településen található beruházásának az értékét az eddigi 2 millió euróról a következő három évben 8 millió euróra tervezi emelni – közölte az INPARK ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport az MTI-vel.
Ismertették, hogy az 1995-ben alapított Airsys a kritikus környezetekhez – például ipari és technológiai létesítményekhez – fejlesztett hűtési és légtechnikai megoldásairól ismert világszerte. Székhelye Pekingben található, két jelentős gyártóbázissal rendelkezik, több mint 30 000 négyzetméternyi gyártási területen, éves szinten 150 000 darabos kapacitással.
A pátyi fejlesztés azért jelentős lépés, mert az Airsys korábban nem végzett önálló gyártási tevékenységet Magyarországon, nem rendelkezett itt saját gyártóegységgel.
A Pátyon épülő üzemben az AirSys hőmérséklet-szabályozó berendezéseket fog gyártani, amelyeket az európai és az amerikai piacokon fog értékesít. Az összeszerelő tevékenységet 15-20 emberrel kezdik meg, de a létszám az üzem fejlődésével párhuzamosan bővülni fog.
A közlemény szerint az idén 10 éves INPARK csaknem 20 projekttel rendelkezik országszerte, mindez több mint 900 hektáros fejlesztésitelek-portfóliót jelent. A cégcsoport tavaly 75 000 négyzetméter fejlesztésre kötött megállapodást, és jelenleg Debrecenben és Miskolcon folytat építkezést. A budapesti agglomerációban pedig Érden és Pátyon vannak jelen.
Az INPARK ipariingatlan-fejlesztő cégcsoport tevékenységi körét gyártó, logisztikai és raktárlétesítmények építése alkotja, magyar és nemzetközi ügyfelek számára. Sztenderd és testre szabott ipari ingatlanok bérleti lehetőségét nyújtja, teljes körű szolgáltatás mellett.
A NIPÜF-INPARK csoport az utolsó két lezárt üzleti évet (2023, valamint 2024) évi mintegy 10 milliárd forint árbevétellel és 2 milliárd forintot meghaladó adózott eredménnyel zárta. A csoport a növekvő üzleti aktivitásnak köszönhetően 2025-re és 2026-ra jelentősen növekvő árbevétellel és nyereséges működéssel számol.
(MTI)
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP