Lesújtó a helyzet: ennyit ér ma a sorkatonai szolgálat Európában

Franciaország és Németország például önkéntes sorozási modellekkel kísérletezik.

Emmanuel Macron francia elnök szerint az új rendszerben a belépők hasonló feladatokat látnának el, mint az aktív szolgálatot teljesítő katonák, és akár a haditengerészetnél, a légierőnél vagy a szárazföldi erőknél is szolgálhatnának. A gyakorlatban azonban a legtöbb európai sorkatona számára a szolgálat inkább mentális és közösségi tapasztalat, mint professzionális katonai képzés.

A kiképzés első heteit sokan fizikailag és pszichésen is megterhelőnek írják le: hajnali ébresztők, hosszú menetgyakorlatok, fegyelem és alapkészségek elsajátítása jellemzi ezt az időszakot.

Ezt követően azonban a legtöbb sorkatona bázisfenntartási vagy kisegítő feladatokat végez.