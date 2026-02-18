Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európában sorkatonai szolgálat gyakorlat

Lesújtó a helyzet: ennyit ér ma a sorkatonai szolgálat Európában

2026. február 18. 11:59

Kilenc EU-tagállamban ma is létezik sorozás, ám a kiképzés gyakran inkább társadalmi tapasztalat, mint valódi harci felkészítés.

2026. február 18. 11:59
null

Európa számos országában ismét napirendre került a sorkatonaság kérdése, 

ám a gyakorlatban a szolgálat sok esetben messze áll a modern hadviselésre való felkészítéstől.

Jelenleg kilenc európai uniós tagállamban létezik valamilyen formában kötelező vagy részben kötelező katonai szolgálat, ám a rövid – gyakran egy évnél is rövidebb – kiképzési idő miatt a sorkatonák többsége nem válik frontszolgálatra kész katonává. A mindennapok inkább bázisfenntartási feladatokból, őrszolgálatból vagy logisztikai munkából állnak – írta meg az Euractiv.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

A biztonsági helyzet romlása, különösen az orosz–ukrán háború hatására, több európai főváros igyekszik növelni hadserege létszámát. 

Franciaország és Németország például önkéntes sorozási modellekkel kísérletezik. 

Emmanuel Macron francia elnök szerint az új rendszerben a belépők hasonló feladatokat látnának el, mint az aktív szolgálatot teljesítő katonák, és akár a haditengerészetnél, a légierőnél vagy a szárazföldi erőknél is szolgálhatnának. A gyakorlatban azonban a legtöbb európai sorkatona számára a szolgálat inkább mentális és közösségi tapasztalat, mint professzionális katonai képzés.

A kiképzés első heteit sokan fizikailag és pszichésen is megterhelőnek írják le: hajnali ébresztők, hosszú menetgyakorlatok, fegyelem és alapkészségek elsajátítása jellemzi ezt az időszakot. 

Ezt követően azonban a legtöbb sorkatona bázisfenntartási vagy kisegítő feladatokat végez. 

  • Görögországban például a katonák rendszeres riadók és fegyverkezelési gyakorlatok mellett járművek karbantartásával vagy adminisztratív feladatokkal foglalkoznak. 
  • Ausztriában a sorkatonák gyakran katasztrófavédelmi feladatokban vesznek részt, például hóeltakarításban az Alpok térségében.
  • Dániában egyesek a királyi palota őrzésében szolgálnak, ami inkább protokolláris, mint harci feladat.

A sorkatonai szolgálat ugyanakkor fontos társadalmi és pszichológiai szerepet tölt be – a liberális lap szerint. A különböző társadalmi háttérből érkező fiatalok együttélése és közös feladatai erősítik az alkalmazkodóképességet és a felelősségérzetet. Sokak számára ez az első komoly tapasztalat a fegyveres erők működéséről és a fegyelemről. 

Bár a legtöbb volt sorkatona nem érzi magát harckésznek a szolgálat után, 

a hadsereg működésének alapvető ismerete és a válsághelyzetekben hasznos készségek megszerzése mégis hozzájárulhat a társadalmi ellenálló képesség növeléséhez Európában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2026. február 18. 12:30
A mai libsi woke életérzésbe hogy is férne bele az olyan erőszakos, durván maszkulin megnyilvánulás, mint a parancs, amit végre kell hajtani akkor is, ha az illető katonászati lénynek le van törve a körme, durva pattanás nőtt az arcán, vagy kicsapta a száját a kebabosnál vett arab csemege. A civil életben ezektől már betegszabin vannak, rosszabb esetben az eutanáziát fontolgatják...
Válasz erre
1
0
Upuaut
2026. február 18. 12:11
Le lehet nézni a sorkatonai szolgálatot, de egy ténylegesen harcoló katonára sok nem harcoló katona és civil jut. Katasztrófavédelemben pedig nagyon jól tudnak jönni. Nálunk például a ritkán jövő nagy árvizekre.
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2026. február 18. 12:03
Az elkényeztetett identitászavaros mókusok saját magukat sem képesek megvédeni. :(
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 18. 12:02
ha megtanulnak loni celba az mar nagy eredmeny
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!