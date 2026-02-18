Elindultak a hadihajók: sokkoló erődemonstrációra készül a NATO Oroszország szomszédságában

A NATO jelenleg a gyakorlatban is teszteli az új védelmi és elrettentési stratégiáját a Standfast Dart 26 fedőnevű hadművelet keretei között – számolt be az Infostart.

A spanyol haditengerészet Castilla nevű partraszállást támogató hajója február 11-én érkezett meg a németországi Kiel kikötőjébe, fedélzetén több mint ezer tengerészgyalogossal. Velük együtt futott be a Cristóbal Colón fregatt is. Hamarosan csatlakozott hozzájuk egy török flottacsoport is, amely a világ első drónhordozó hadihajójából, az Anadolu rohamhajóból, két fregattból és egy ellátó egységből áll.