02. 18.
szerda
02. 18.
szerda
balti - tenger standfast dart 26 nato katona gyakorlat

Elindultak a hadihajók: sokkoló erődemonstrációra készül a NATO Oroszország szomszédságában

2026. február 18. 14:09

Több mint 10 000 katona részvételével kezdődött meg a NATO nagyszabású művelete a Balti-tengeren.

2026. február 18. 14:09
null

A NATO jelenleg a gyakorlatban is teszteli az új védelmi és elrettentési stratégiáját a Standfast Dart 26 fedőnevű hadművelet keretei között – számolt be az Infostart.

A spanyol haditengerészet Castilla nevű partraszállást támogató hajója február 11-én érkezett meg a németországi Kiel kikötőjébe, fedélzetén több mint ezer tengerészgyalogossal. Velük együtt futott be a Cristóbal Colón fregatt is. Hamarosan csatlakozott hozzájuk egy török flottacsoport is, amely a világ első drónhordozó hadihajójából, az Anadolu rohamhajóból, két fregattból és egy ellátó egységből áll. 

A drónhordozó részvétele a gyakorlaton egyértelműen jelzi a harci robotok jelentőségét a NATO új stratégiájában, amely kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a szövetség erőit gyorsan és bármely tagállam területén be lehessen vetni.

A Standfast Dart 26 partraszálló manővereiben összesen 15 hadihajó és 2 600 tengerész vesz részt, kiegészítve szárazföldi és légi egységekkel. Így 13 ország összesen 10 000 katonája gyakorlatozik a Balti-tenger térségében február 8. és 20. között.

A gyakorlat célja, hogy a NATO gyakorolja a Balti-tenger egyik partszakaszának elfoglalását.

A fő cél a nemrég létrehozott Allied Reaction Force (ARF) működőképességének tesztelése, amely a szövetség gyorsan bevethető, többnemzetiségű különítménye. Ez a haderőmodell az új euroatlanti védelmi koncepció kulcsfontosságú eleme, amely biztosítja, hogy a NATO gyorsan reagálhasson bármely fenyegetésre a régióban.

Nyitókép: FOCKE STRANGMANN / AFP

borsos-2
2026. február 18. 14:34
Jajj, jajj! Mi lesz így a környezetvédelmi vállalásokkal? Az a sok tengerész tele pisálja a balti vizeket, ki fogja azt megtisztítani?
hexahelicene
2026. február 18. 14:25
10 000 katona - az 1 hét lenne az ukrán fronton
renoman
2026. február 18. 14:25
NATO és az Európai unió verséget szenvedett Ukrajnában. Úgy páváskodnak ahogy akarnak.
sozlib_abschaum
2026. február 18. 14:24
Ha, ha, ha, gondolom 10 000 fő legnagyobb részét litvánia adja.
