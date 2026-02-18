Elindultak a hadihajók: sokkoló erődemonstrációra készül a NATO Oroszország szomszédságában

A Standfast Dart 26 partraszálló manővereiben összesen 15 hadihajó és 2 600 tengerész vesz részt, kiegészítve szárazföldi és légi egységekkel. Így 13 ország összesen 10 000 katonája gyakorlatozik a Balti-tenger térségében február 8. és 20. között.
A gyakorlat célja, hogy a NATO gyakorolja a Balti-tenger egyik partszakaszának elfoglalását.
A fő cél a nemrég létrehozott Allied Reaction Force (ARF) működőképességének tesztelése, amely a szövetség gyorsan bevethető, többnemzetiségű különítménye. Ez a haderőmodell az új euroatlanti védelmi koncepció kulcsfontosságú eleme, amely biztosítja, hogy a NATO gyorsan reagálhasson bármely fenyegetésre a régióban.
Nyitókép: FOCKE STRANGMANN / AFP