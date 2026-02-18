Csak fogjuk a fejünket: előálltak egy radikális megoldással, migránsok menthetik meg Európa haderejét

Eközben az ukrajnai háború világossá tette, hogy a modern technológia nem helyettesíti a katonákat a terepen.

Az EU és a NATO ugyan koordinálja a védelmi beszerzéseket és a képességfejlesztést, de a katonai személyzet toborzása továbbra is nemzeti hatáskör. Nincs közös európai mechanizmus a létszámhiány kezelésére, miközben a kontinens munkaképes korú népessége 2070-ig több tízmillió fővel csökkenhet.

Ezzel párhuzamosan Európába jelentős számú, jellemzően fiatal és munkaképes migráns érkezik Afrikából és a Közel-Keletről,

akik sok esetben nyelvi, technikai vagy kulturális készségekkel rendelkeznek – véli a cikk szerzője.

Tovább érvel: a történelemben a katonai szolgálat gyakran bizonyult az integráció egyik leghatékonyabb eszközének. Az Egyesült Államok a 19. század közepe óta kínál állampolgárságot katonai szolgálatért cserébe, és azóta több százezer bevándorló honosodott így.