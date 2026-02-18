Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unióban migráns migrációs nyomás katona

Csak fogjuk a fejünket: előálltak egy radikális megoldással, migránsok menthetik meg Európa haderejét

2026. február 18. 09:21

A kontinens egyszerre küzd katonahiánnyal és migrációs nyomással. Egyes „szakértők” szerint a két válság valójában ugyanannak a megoldásnak a két oldala.

2026. február 18. 09:21
null

Európa két, látszólag különálló kihívással küzd: súlyos katonai létszámhiánnyal és tartós migrációs nyomással – kezdi nem mindennapi okfejtését a Foreign Policy szerzője. A politikai döntéshozók általában külön kezelik a két problémát, pedig egyre több „szakértő” szerint a megoldás éppen a kettő összekapcsolásában rejlik. 

Egyre gyakrabban merül fel az a javaslat, hogy az európai államok kínáljanak állampolgársági utat azoknak a bevándorlóknak, akik hajlandók szolgálni a fegyveres erőkben.

A katonai utánpótlás krízise valós: Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban és Hollandiában a toborzási irányszámok évek óta elmaradnak, miközben sok helyen a hivatásos állomány több mint ötöde betöltetlen. A helyzetet súlyosbítja a demográfiai hanyatlás: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

az Európai Unióban a születések száma történelmi mélypontra esett, így a potenciális újoncok száma folyamatosan csökken. 

Eközben az ukrajnai háború világossá tette, hogy a modern technológia nem helyettesíti a katonákat a terepen.

Az EU és a NATO ugyan koordinálja a védelmi beszerzéseket és a képességfejlesztést, de a katonai személyzet toborzása továbbra is nemzeti hatáskör. Nincs közös európai mechanizmus a létszámhiány kezelésére, miközben a kontinens munkaképes korú népessége 2070-ig több tízmillió fővel csökkenhet. 

Ezzel párhuzamosan Európába jelentős számú, jellemzően fiatal és munkaképes migráns érkezik Afrikából és a Közel-Keletről, 

akik sok esetben nyelvi, technikai vagy kulturális készségekkel rendelkeznek – véli a cikk szerzője.

Tovább érvel: a történelemben a katonai szolgálat gyakran bizonyult az integráció egyik leghatékonyabb eszközének. Az Egyesült Államok a 19. század közepe óta kínál állampolgárságot katonai szolgálatért cserébe, és azóta több százezer bevándorló honosodott így. 

Szerinte, az ilyen katonák nemcsak létszámot biztosítanak, hanem speciális tudást, motivációt és regionális tapasztalatot is hoznak. Egy hasonló európai modell egyszerre kezelhetné a demográfiai és biztonsági kihívásokat, miközben újragondolná a migráció stratégiai szerepét a kontinens védelmében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Luis TATO / AFP

Összesen 70 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Élő Éva
2026. február 18. 10:30
Ez már folyamatban van. Minap hallottam róla előadást, hogy a nyugati országok fegyveres testületeiben számarányukon felül bőven vannak bevándorló hátterűek. Nem véletlenül szerepel a Trump memorandumban az hogy Európa megbízhatatlan szövetségessé lesz kb 20 éven belül, az iszlám politikai hatalmi tényezővé válása miatt.
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2026. február 18. 10:26
Remek ötlet, libkány agyhalottak. Adjatok rögtön fegyvert a retkes terrorista tesóitok kezébe, aztán ti lesztek az elsők akiket kivégeznek majd a szeretett testvérkéitek. Húzzanak benneteket a faszukra az iszlamista kedvenceitek, hogy mielőbb egyesüljön a csodás libkány szivárványcsaládotok. Idióta, fasszopó libkánynáci férgek.
Válasz erre
0
0
hunyadyt
2026. február 18. 10:21
Ha már beengedték a bűnöző hordát, akár fel is fegyverezhetik őket. Ez mekkora ötlet!
Válasz erre
3
0
iphone-13
2026. február 18. 10:20
EZEK EGY ÁLLATOK! ADJATOK FEGYVERT A MIGRI TETVEKNEK, HOGY A POFÁTOKAT SZÉT TUDJÁK LŐNI. MEG IS ÉRDEMELNÉ AZ ILYEN PATKÁNY AKI EZT JAVASOLJA!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!