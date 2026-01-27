Ilyen lenne a NATO az Egyesült Államok nélkül – kijózanító elemzés

Nemcsak katonai erőről van szó, hanem hírszerzésről, információs fölényről, stratégiai irányításról és döntéshozatali központról. Ebből következik a legegyszerűbb, mégis legkellemetlenebb mondat: az Egyesült Államok nélkül a NATO nem létezik. Bármely más tagállam kiesése esetén a szövetség működőképes maradna, akár Franciaország, akár Németország távozna, de „ha az USA nincs, nincs NATO”.
Demkó hangúlyozta, hogy bár az Egyesült Államoknak is van érdeke a NATO fenntartásában, az európai érdek sokkal erősebb. Különösen igaz ez a kis és közepes európai országokra, amelyek számára létkérdés, hogy egy valódi szuperhatalom álljon mögöttük. Ez a hatalmi viszony nemcsak elmélet, hanem napi gyakorlat: hiába ülnek „egyenlő” nagykövetek az Észak-atlanti Tanács asztalánál, mindenki az amerikai NATO-nagykövetet figyeli, csúcstalálkozókon pedig egyértelműen az amerikai elnök szavai határozzák meg a kereteket.
Oroszország ezzel szemben 2024-ben és 2025-ben is a háborús mobilizáció logikája szerint alakította át a rendszerét. A SIPRI becslése szerint Oroszország katonai kiadása 2025-ben elérte a 149 milliárd dollárt, ami meredek növekedés és a gazdaságon belül is rendkívül magas terhelést jelez. Ugyanebben az évben a NATO-tagok összesített katonai kiadása ennek az összegnek a tízszeres volt. A NATO finanszírozása az USA nélkül így is többszöröse az orosznak, de a különbség nem automatikusan fordul át gyorsan bevethető lőszerre, pótalkatrészre, légvédelemre és hadrafoghatóságra, főleg ha a beszerzések széttagoltak.
Demkó Attila az Észak-atlanti Szerződés Szervezete jövőjével kapcsolatban elterjedt európai félelmeket a megszólaló kifejezetten túlzónak tartja.
Nem lát reális esélyt arra, hogy az Egyesült Államok kilépjen a NATO-ból, ezt sokkal inkább az európai média hiperventilációjának tekinti.