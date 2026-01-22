Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
szuverenitásvédelmi kutatóintézet grönland horváth józsef földi lászló pócza istván erőtér trump

Zelenszkij ejtve, Grönland célkeresztben – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. január 22. 19:42

A globális elit Davosban találkozik, a figyelem középpontjában Donald Trump. Míg a mainstream a káosszal riogat, a mélyben zajló folyamatok egy új világrendet körvonalaznak.

2026. január 22. 19:42
null

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel 

és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. 

Házigazda: Pócza István

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

 

  • Trump elengedte Ukrajna problémáját
  • Az Európai Unió csak fut az események után, nincs befolyásolási képessége
  • Grönland és Trump nélkül érdektelenségbe fulladt volna a Világgazdasági Fórum
  • Nyugat-Európa a saját utcáin sem tud rendet tartani, és így akar háborúzni 

 

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

Burg_kastL71-C
•••
2026. január 23. 03:04 Szerkesztve
socialismo-e-muerte Mivel vettek meg Viktor? --------------------- Ott, a Patrióta oldalon nem bevásárlás volt, mint a baloldali háttérhatalmi hálózatba sejtem. Ott, le kellett tenni komoly számottevő teljesítményt az asztalra. Észre kellett volna venni -- úgy látszik nem ment -- hogy felfigyeltek a világ számottevő vezetői az elvégzett nem mindennapi szívós munkájára, ami mára toronymagasan veri az EU-s, a sorosbirodalom által összegereblyézett, ugyan kioskolázott, de mégis emberileg önálló kiállásra képtelen és majd mindegyiket valamivel megfogott léhűtőiket. Oda, egészséges lelkületű ember be sem kerülhet, csak profi szószátyár, hordószónok. Itt a példa sorban, az Elqró, a mormon bukott porszívóügynök és most mindezeket felülírva felfigyeltek egy nagyon gyönge láncszemre. Kiemelték, ezt is. Akit folyvást csak a külső támogatás tart életben, mivel egy rongybaba, máskülönben már összerogyott volna rég és maga alá temette volna a régóta cipelt problémája.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. január 22. 22:48
"A globális elit Davosban találkozik, a figyelem középpontjában Donald Trump. " És persze Orbán Viktor a globális neokon héja háttérhatalom részese. Mivel vettek meg Viktor?
Válasz erre
1
0
24fokos32
2026. január 22. 21:57
Az épeszű dánok hogyan nem nyársalták fel azt a néhány hülyét, aki pár napja Grönland fegyveres megvédéséről beszélt, és nem szakadt rájuk a plafon? Az USA Grönlandot elfoglalná? Ha akarná, fél Dániát eltörölné a föld színéről, ha odaküldene néhány repülőgép-anyahajót, meg atomtengeralattjárót. És NBr. (hol van már a régi flottahatalma...) is csak lapítva nézni tudta volna a szomszédból... Az utolsó vázlatpont pedig telitalálat. Ny-EU országai a letűnt gyarmati vagdalkozás helyett inkább a saját országukból takarítsák ki a muzulmán betolakodókat, a saját állampolgáraikat védjék meg a késelésektől, erőszakoktól. Ész megáll, hőbörögnek az oroszok, meg az USA ellen, közben maholnap polgárháborús veszély van a muzulmán betolakodók miatt. Inkább azzal kéne foglalkozni, hogy az angoloknál ne pakisztáni muzulmán legyen a főpolgármester, meg a német hadsereg csak németekből álljon, ne legyenek benne arabok, akik bármikor ellenük fordulhatnak. Le kéne szállni a földre a gyarmati lóról.
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. január 22. 21:21
C. Robi mit mond? Nagyon várom a vélemenyét,nagyon csipázom.
Válasz erre
1
0
